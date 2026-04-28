ΜΑΓΟΥΛΑ - ΜΑΝΔΡΑ

Εως εδώ με τα «δουλεμπορικά» και την εργασιακή ομηρία στο «Πλαίσιο»

Στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στο «Πλαίσιο» Μαγούλας και Μάνδρας προκήρυξαν για αύριο Τετάρτη, από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ. ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στα κεντρικά της εταιρείας, στη Μαγούλα.

Πρόκειται για αγωνιστική απόφαση που πάρθηκε μετά από σύσκεψη με εργαζόμενους της εταιρείας στις δύο αυτές περιοχές, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο «Πλαίσιο» μέσω εργολαβικών εταιρειών, των γνωστών πια δουλεμπορικών γραφείων απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες εναντιώνονται στο καθεστώς ομηρίας της εργολαβικής απασχόλησης, με τα σωματεία να σημειώνουν ότι «σε πολλές περιπτώσεις έρχονται εδώ και μήνες αντιμέτωποι με την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία, τη μη χορήγηση αδειών και τη δουλειά ακόμα και 16 ώρες, όπως κατήγγειλαν». Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι που βγάζουν την ίδια δουλειά με τους μόνιμους συναδέλφους τους και εκτελούν τις ίδιες εργασίες, φτάνουν να πληρώνονται όμως με χαμηλότερους μισθούς, ζουν καθημερινά στην ομηρία των συμβάσεων μη γνωρίζοντας αν αύριο θα έχουν δουλειά, «γίνονται μπαλάκι σε δύο εργοδότες και στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν καν τη γλώσσα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους», αναφέρει ο Σύλλογος. Παράλληλα, τα 9ωρα και τα 10ωρα - τα οποία είναι και σπαστά - είναι καθεστώς, ενώ η εντατικοποίηση βαράει κόκκινο, όπως σημειώνουν.

«Δεν θα τους περάσει! Βάζουμε εμπόδια στα σχέδια της εργοδοσίας! Κανένας μόνος του! Αλληλέγγυα, συλλογικά, οργανωμένα παλεύουμε κόντρα στα κέρδη τους, που τσακίζουν τη ζωή μας», τονίζει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και καλεί σε πλατιά συμμετοχή στην αυριανή στάση εργασίας και στην απεργία της Πρωτομαγιάς.

Ανάμεσα στις διεκδικήσεις, βρίσκονται η άμεση και εμπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων, η μετατροπή των συμβάσεων των εργολαβικών σε απευθείας με την εταιρεία, αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήερο - 35ωρο και μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.