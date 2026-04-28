ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΛΕΣΒΟΥ

Στο έλεος του αφθώδους πυρετού, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό

Συναγερμός και στον Εβρο: Να παρθούν μέτρα πρόληψης πριν να είναι αργά!

Σε απόγνωση εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι στη Λέσβο εξαιτίας της ανυπαρξίας μέτρων αντιμετώπισης και στήριξης από την κυβέρνηση απέναντι στον αφθώδη πυρετό, που θερίζει τα κοπάδια τους. Τα τελευταία στοιχεία κάνουν λόγο για 57 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 75 εκτροφές, ενώ έχουν ήδη εξεταστεί περίπου 27.000 δείγματα. Η εμφάνιση νέων κρουσμάτων σε διαφορετικές περιοχές του νησιού οδηγεί σε συνεχή επέκταση των ζωνών επιτήρησης, γεγονός που δυσκολεύει και επιμηκύνει τη διαδικασία ιχνηλάτησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, χθες πραγματοποιήθηκε άλλη μια σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη, και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των τοπικών φορέων.

Η κυβέρνηση επιμένει να αναμασά τα γνωστά ημίμετρα που πάρθηκαν κατόπιν εορτής, και επί της ουσίας δεν δίνουν λύση στο μεγάλο πλήγμα που έχει προκληθεί στο εισόδημα των βιοπαλαιστών από την επιβολή lockdown σε όλη την κτηνοτροφική δραστηριότητα του νησιού.

Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση «θυσιάζει τη Λέσβο και το βιος μας για να μη "λερωθούν" τα πιστοποιητικά των καρτέλ της φέτας».

Μάλιστα, με τη δυναμική παρουσία εκπροσώπων της στην εν λόγω σύσκεψη η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου απαίτησε ξανά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό σε βάρος ανθρώπων του μόχθου που εν μία νυκτί έχασαν όλο τους το βιος.

Εξερχομενος από τη χθεσινή σύσκεψη ο γραμματέας της Ομοσπονδίας, Στρατής Κόμβος, κατήγγειλε ότι η σύσκεψη δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις στα βασικά ζητήματα και ότι «στα ίδια έμειναν» σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις.

Οπως είπε, το μόνο συγκεκριμένο στοιχείο αφορά την πληρωμή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα έως το τέλος του μήνα, ενώ για το χαμένο εισόδημα η καταβολή μετατίθεται για τους επόμενους μήνες, γεγονός που δημιουργεί έντονη πίεση στον κτηνοτροφικό κόσμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνολικές απώλειες στο νησί από γάλα και κρέας εκτιμώνται στα 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα επανέφερε το αίτημα για αναστολή των σφαγών μέχρι να ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση, καθώς και για εξέταση της δυνατότητας εμβολιασμού, τονίζοντας ότι μόνο ένας συνδυασμός μέτρων μπορεί να περιορίσει τις απώλειες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα 70.000 γενετικά βελτιωμένα ζώα που υπάρχουν στο νησί και για τα οποία ζητείται ειδική αντιμετώπιση.

Ο Στ. Κόμβος προειδοποίησε ότι τα περιθώρια στενεύουν και ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα οι κινητοποιήσεις θα επανέλθουν, υπογραμμίζοντας πως η επιβίωση του κλάδου εξαρτάται από χειροπιαστά μέτρα και όχι από νέες δεσμεύσεις.

Συναγερμός και στον Εβρο από τους βιοπαλαιστές

Στο μεταξύ, με τον κίνδυνο ολοκληρωτικής καταστροφής της κτηνοτροφίας έρχονται αντιμέτωποι οι κτηνοτρόφοι και στον Εβρο, προειδοποιώντας ότι έρχεται η ...σειρά τους, με πιθανή μετάδοση του αφθώδους πυρετού και εκεί.

Κι αυτό γιατί εντοπίστηκε κρούσμα μόλις 100 χλμ. από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, με τους κτηνοτρόφους να φοβούνται επανάληψη του ίδιου «έργου» που παίχτηκε στη Λέσβο. Σύμφωνα με επίσημη εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλωστε, υπάρχει υποψία εστίας αφθώδους πυρετού σε περιοχή πολύ κοντά στα σύνορα του Εβρου, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων «Η Ενότητα», καταγγέλλοντας ότι δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της πανώλης και της ευλογιάς η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα πρόληψης. «Το βάρος ρίχνεται στις πλάτες των παραγωγών, με επίκληση της ατομικής ευθύνης, ενώ οι κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες», αναφέρει.

Η Ομοσπονδία θυμίζει την κατάσταση στη Λέσβο, όπου παρά τις προειδοποιήσεις δεν ελήφθησαν μέτρα θωράκισης, παρότι ο αφθώδης πυρετός στην Τουρκία «έβραζε».

Γι' αυτό και απαιτεί άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης (έλεγχοι στα σύνορα, απολυμαντικές τάφροι, ενημέρωση), προσλήψεις κτηνιατρικού και διοικητικού προσωπικού για πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών και κάλυψη όλων των εξόδων ατομικής βιοασφάλειας από το κράτος. «Ο μόνος δρόμος είναι ο οργανωμένος αγώνας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ερώτηση για το ζήτημα κατέθεσε και η «Λαϊκή Συσπείρωση» Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ζητώντας μέτρα πρόληψης από την Περιφέρεια μπροστά στο ενδεχόμενο επέκτασης του αφθώδους πυρετού στην περιοχή.

Επισημαίνοντας την ανησυχητική κατάσταση που διαμορφώνεται σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη εξαιτίας της αποδεδειγμένης αδυναμίας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εξάπλωση της ευλογιάς, που οδήγησε σε σοβαρές απώλειες ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, τονίζει ότι τώρα αναδεικνύεται ένας ακόμα μεγάλος κίνδυνος, η πιθανή είσοδος του αφθώδους πυρετού από τη γειτονική Τουρκία.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» ξεκαθαρίζει ότι «η προστασία της δημόσιας υγείας, της κτηνοτροφικής παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών δεν μπορεί να αφήνεται στην "ατομική ευθύνη", ούτε να υπονομεύεται από την υποστελέχωση και την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Η κατάσταση είναι άκρως επείγουσα. Ο αφθώδης πυρετός αποτελεί το πιο καταστροφικό νόσημα για την κτηνοτροφία και η απειλή είναι προ των πυλών. Δεν υπάρχει περιθώριο για καμία καθυστέρηση, καμία ολιγωρία».

Και θέτει ερωτήματα προς την περιφερειακή αρχή, όπως σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί στην πράξη τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αν υπάρχει έλεγχος στις μετακινήσεις οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών, γάλακτος κ.λπ., ποια είναι η πραγματική κατάσταση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τι μέτρα πρόληψης και στήριξης προβλέπονται και τι μέτρα θα ληφθούν για να μην επαναληφθεί η αποτυχία διαχείρισης που καταγράφηκε στην αντιμετώπιση της ευλογιάς.