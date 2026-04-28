ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

«Δεν θα πληρώσουμε ξανά, εδώ και τώρα μέτρα στήριξης του εισοδήματος!»

Μαχητική απάντηση στην εκτόξευση του κόστους λειτουργίας λόγω των πολεμικών ανατιμήσεων έδωσαν χθες το απόγευμα με τη μαζική τους συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών οι αυτοαπασχολούμενοι - μικροί επαγγελματίες, απαιτώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους, για την επιβίωσή τους.

Η κινητοποίησή τους, που οργανώθηκε με τον συντονισμό δεκάδων κλαδικών σωματείων, ενώσεων από γειτονιές της Αττικής και ομοσπονδιών του κλάδου ύστερα από σύσκεψη που κάλεσε η ΟΒΣΑ έδωσε και το στίγμα της αγωνιστικής κλιμάκωσης, καθώς για πολλούς από τους μικρούς επαγγελματίες οι ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις γίνονται και η «χαριστική βολή».

Στο πλαίσιο αυτό, Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Σωματεία αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους στην απεργιακή Πρωτομαγιά την Παρασκευή, ενώ προχωρούν και σε νέα κινητοποίηση στις αρχές Ιούνη.

«Οι επαγγελματίες έχουμε φωνή - Δεν θα μας φιμώσετε μες στο μαγαζί» - «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», ήταν ορισμένα απ' τα συνθήματα που κυριάρχησαν στη συγκέντρωση.

Με τα πανό τους στημένα το ένα δίπλα στο άλλο από μια σειρά κλάδους, οι μικροί επαγγελματίες ένωσαν τη φωνή τους για ουσιαστικά μέτρα στήριξης κόντρα στην κοροϊδία της κυβέρνησης που, από τη μία, τους στραγγαλίζει στηρίζοντας τους μεγάλους ομίλους και, από την άλλη, διαφημίζει σαν «στήριξη» τις δόσεις για τα χρέη τους.





Ξέρουμε τι περνάει η λαϊκή οικογένεια

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε

Την απόγνωση των αρτοποιών μετέφερε ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας, προαστίων και περιχώρων, αφού ειδικά για τον συγκεκριμένο κλάδο οι ανατιμήσεις της Ενέργειας σημαίνουν τσάκισμα. Γι' αυτό και όπως είπε η παρουσία τους στη συγκέντρωση δεν είναι «τυπική», αλλά δίνει ξεκάθαρα το στίγμα πως κανένας κλάδος δεν είναι μόνος του. «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο» σημείωσε, ενημερώνοντας πως έναν μήνα πριν κατέθεσαν υπόμνημα στην κυβέρνηση με τα αιτήματά τους. «Απόλυτη σιωπή ήταν η απάντηση που έχουμε πάρει», σημειώνοντας πως οι αρτοποιοί είναι στο όριο λόγω της ακρίβειας και της φοροληστείας. Πρόσθεσε πως ξέρουν πολύ καλά τι περνάει ο κόσμος, καθώς το ψωμί αποτελεί ένα βασικό αγαθό για τη λαϊκή οικογένεια, προσθέτοντας πως τα μικρά αρτοποιεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, ενώ τα μονοπώλια θησαυρίζουν. «Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας», τόνισε.

Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής

Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Ιωνίας, ο Νίκος Ραδαίος, σημείωσε πως «στις λαϊκές γειτονιές της Νέας Ιωνίας που οι δρόμοι μας έχουν γεμίσει με ξενοίκιαστα μαγαζιά, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να προσπαθείς να επιβιώσεις και να κρατήσεις το μαγαζί σου, το εργαστήρι και το γραφείο σου με νύχια και με δόντια ανοιχτό».

Κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης που λεηλατεί το εισόδημά τους, με το πρωτογενές πλεόνασμα για το πρώτο 3μηνο του 2026 να φτάνει τα 4,39 δισ., ενώ χαρακτήρισε ψίχουλα τις εξαγγελίες. Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα, το κόστος λειτουργίας για τις μικρές επιχειρήσεις εκτοξεύεται», ενώ ξεκαθάρισε πως οι μικροί επαγγελματίες δεν θα ακολουθήσουν τα καλέσματα της κυβέρνησης για «υπομονή».

Είμαστε εδώ και είμαστε πολλοί

Ο Θοδωρής Ρούσος, πρόεδρος της Ενωσης καταστηματαρχών κρεοπωλών Αθήνας - Αττικής «Οι Ταξιάρχες» σημείωσε πως η κατάσταση δεν πάει άλλο. «Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές», ανέφερε, τονίζοντας πως πληρώνουν ρεύμα πανάκριβα, ενώ οι ενεργειακοί όμιλοι μπουκώνουν με κέρδη. Κατήγγειλε την πολιτική που τους οδηγεί στο κλείσιμο των μαγαζιών τους και τη βαριά φορολογία. «Μέχρι πότε θα δουλεύουμε για να πληρώνουμε;», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Είμαστε εδώ και δεν κάνουμε πίσω», είπε κλείνοντας.

Σε οριακό σημείο οι επαγγελματίες της Εστίασης

Παίρνοντας τον λόγο ο Δημήτρης Κατσαρός, γραμματέας της Ενωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας περιέγραψε την κατάσταση των επαγγελματιών του κλάδου με το 22% των συναδέλφων του να πνίγεται ήδη στα χρέη, το 25% να αδυνατεί να πληρώσει τακτικά τις υποχρεώσεις του ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ έρχεται μέρα μεσημέρι και παίρνει το ρολόι, αφήνοντας επιχειρήσεις στο σκοτάδι. Παράλληλα, επισήμανε πως οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες (καφές, τα αλκοολούχα ποτά, τα έλαια, το αλεύρι, οι συσκευασίες) ανεβάζουν ραγδαία το κόστος, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν την ακρίβεια, καθώς η λαϊκή οικογένεια στενάζει, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες του κλάδου απολαμβάνουν προνόμια και διμερή συμβόλαια. Κλείνοντας, ενημέρωσε για τις εκλογές που έχει η Ενωση στα τέλη Μάη - αρχές Ιούνη. Πρόκειται για νεοσύστατο σωματείο, γι' αυτό και κάλεσε «κάθε επαγγελματία στην Εστίαση να συμμετέχει ενεργά. Οι τοπικές ενώσεις να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια γιατί με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούμε να βάλουμε φρένο, να κερδίσουμε ανάσες, να ανοίξουμε δρόμο για αλλαγή πολιτικής, για να ζούμε από τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια», τόνισε.

Αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί Ταξί: Το Σωματείο μας είναι εδώ

Ο Γιώργος Μπάικας από το επίσης νεοσύστατο Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών Οδηγών Ταξί Αττικής (ΣΑΕΟΤΑ) σημείωσε πως έχει φανεί η διάθεση για οργάνωση των οδηγών που είναι χιλιάδες, με την ίδρυση του Σωματείου τους, καθώς οι πλειοψηφίες στα Σωματεία ΣΑΤΑ και ΣΟΤΑ αρνούνται να τους γράψουν. Αναφερόμενος στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο τόνισε πως για τα κέρδη των μονοπωλίων στην Ενέργεια οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου συνθλίβονται, ενώ ξεχώρισε το πλήγμα που δέχονται με την υποχρεωτική αλλαγή των αυτοκινήτων τους σε ηλεκτρικά.

Αγωνιστικό χαιρετισμό μετέφερε και ο Ανέστης Προυσανίδης, από την «Πρωτοβουλία ίδρυσης Συλλόγου Αυτοαπασχολουμένων Δικηγόρων». Τόνισε πως είναι χιλιάδες οι ανασφάλιστοι δικηγόροι στον κλάδο, οι οποίοι μοχθούν για να κρατήσουν τα γραφεία τους ανοιχτά. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες θησαυρίζουν τζιράροντας πάνω από 1 δισ. ευρώ. «Με ενότητα, αλληλεγγύη και αγώνα προχωράμε και αγωνιζόμαστε μαζί με τους άλλους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες», σημείωσε στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση πως θα τους βρουν μπροστά τους.

Λεφτά υπάρχουν αλλά πάνε αλλού...

Ο Θανάσης Καλαμπαλίκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας (ΟΒΣΑ), αναφέρθηκε αναλυτικά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τονίζοντας πως δεν αποτελεί μια παρένθεση και πως οι επιπτώσεις, καθώς είναι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν το τίμημα.

«Οι συνέπειες της εμπλοκής ήδη φαίνονται και στο εισόδημά μας. Ιδιαίτερα στους κλάδους που οι επιχειρήσεις τους είναι συνδεμένες με την Ενέργεια. Η ακρίβεια κατατρώει κάθε πτυχή της ζωής μας όπως και κάθε λαϊκού ανθρώπου. Πληρώνουμε εξωφρενικά ποσά σε Ενέργεια και καύσιμα. Το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 41%, το φυσικό αέριο και το υγραέριο κατά 25%, ενώ η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος έχει ήδη ξεπεράσει το 16% και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί. Οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εκτοξεύονται. Τα ενοίκια πιέζουν. Τα χρέη μεγαλώνουν. Τα λειτουργικά κόστη πνίγουν τα μαγαζιά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει μετατραπεί σε έναν ακριβό ψηφιακό λαβύρινθο για κάθε μικρομάγαζο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα ψέματα της κυβέρνησης που κάνει λόγο για «έλλειψη πόρων», ο Θ. Καλαμπαλίκης επισήμανε ότι η επιλογή τους είναι να μπουκώνουν κέρδη τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και οι μικροί επαγγελματίες να συνθλίβονται. Ανέφερε μάλιστα και ορισμένα ενδεικτικά μεγέθη κερδοφορίας, όπως επιπλέον 23 δισ. κέρδη για τους μεγάλους ομίλους της Ενέργειας μέσα σε έναν μήνα, 400% αύξηση ναύλων των εφοπλιστών, 4,65 δισ. το 2025 τα κέρδη που κατέγραψαν οι τράπεζες και επιπλέον 16,2 δισ. το 2025 τα super market.

«Δεν πάει άλλο», τόνισε συνεχίζοντας και επανέφερε τις διεκδικήσεις των Σωματείων για την Ενέργεια, τη φορολογία, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και την επαναφορά της 13ης - 14ης σύνταξης.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της ΟΒΣΑ κατήγγειλε την πλειοψηφία σε ΓΣΒΕΕ και ΕΣΕΕ, λέγοντας πως «δεν είναι ουδέτεροι. Επιλέγουν συνειδητά να μιλάνε μόνο για τις συνέπειες του πολέμου και δεν λένε κουβέντα για τις αιτίες». Τόνισε δε πως «η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ άλλοτε φανερά και άλλοτε συγκεκαλυμμένα στοιχίζεται πίσω από την κυβερνητική πολιτική. Είναι το λιγότερο υποκρισία να καταγγέλλεις την ακρίβεια και να σιωπάς για τον πόλεμο που τη θεριεύει. Δεν μπορείς να υπερασπίζεσαι τάχα τους επαγγελματίες και να αποδέχεσαι την πολιτική που τους συνθλίβει. Δεν μπορεί συνειδητά να κρύβεις ότι η πολιτική αυτή είναι σύμφωνη με την ΕΕ που μας θεωρεί πρόβλημα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σήμερα οι μικροί ΕΒΕ έχουν ανάγκη από ένα κίνημα που θα αναμετρηθεί στα ίσα με την επίθεση που δέχονται οι αυτοαπασχολούμενοι και κάλεσε σε συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωσης της Πρωτομαγιάς, στο αντιιμπεριαλιστικό διήμερο στις 16-17 Μάη. «Ξέρουμε ότι χρειάζεται υπομονή, επιμονή στην οργάνωση, στις μαζικές διαδικασίες, στην καλή λειτουργία τους. Απευθυνόμαστε στους χιλιάδες συναδέλφους, εμπόρους, επαγγελματίες όλων των κλάδων, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές να μπουν και να παλέψουν μαζί μας», σημείωσε τονίζοντας πως οι επαγγελματίες δεν θα σκύψουν το κεφάλι.

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες και στην Πάτρα από αυτοαπασχολούμενους, με παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από τα Σωματεία Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών. Στο πλευρό τους βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο με τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα, όπως και το Σωματείο Παραγωγών - Εμπόρων Λαϊκών Αγορών, με τον πρόεδρό του Αλέκο Θανόπουλο.

Οι αυτοαπασχολούμενοι διεκδικούν

Για την Ενέργεια, να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια, αλλά και να καταργηθούν ΕΦΚ και ΦΠΑ, όπως και το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες και να πάψουν οι κυρώσεις εναντίον του φτηνού ρωσικού αερίου που έχουν οδηγήσει στο πανάκριβο LNG.

Για τη φορολογία, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης όπως και της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ακόμα, απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης), διαγραφή τόκων, προστίμων και χρεών της πανδημίας.

Για την Υγεία, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

«Καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων. Να επιστρέψουν πίσω φρεγάτες, F-16 και πυροβολαρχίες Patriot», καταλήγουν οι διεκδικήσεις των αυτοαπασχολουμένων.