ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Εγκαίνια σε ... χωράφι στο νοσοκομείο «Αττικόν»!

«Αυτήν τη φορά η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ξεπέρασε και τον εαυτό της.», τονίζει σε ανακοίνωσή του, τοσχολιάζοντας τη φιέστα που στήθηκε σε ...χωράφι στις 22/4.

Οπως αναφέρει το Σωματείο, «Στην απελπισία τους να δείξουν "έργο" πέταξαν από μία πέτρα, έριξαν μία φτυαριά, έβγαλαν λόγο υπέρ του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος", είπαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα των ράντζων σε ...18 μήνες και αποχώρησαν! Τι να πει κανείς; Την ίδια ώρα, 136 ασθενείς νοσηλεύονταν σε ράντζα στους διαδρόμους».

Τι εγκαινίασε, πραγματικά, ο υπουργός Υγείας;

«Εβαλε θεμέλιο λίθο για ένα κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί για κοιτώνες γιατρών, οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να κοιμούνται σε θαλάμους ασθενών.

Μας λένε ότι έτσι θα "απελευθερωθούν" 52 κρεβάτια. Ποιον κοροϊδεύουν; Για να ανοίξει η κλινική που σήμερα χρησιμοποιείται ως κοιτώνας (η Ουρολογική - αίτημα του σωματείου εδώ και χρόνια), χρειάζονται νοσηλευτές.

Αυτήν τη στιγμή, δεν έχουν ανοίξει ούτε την ήδη ανακαινισμένη κλινική 07, που είναι έτοιμη εδώ και δύο μήνες, ακριβώς λόγω έλλειψης προσωπικού».

Αναφερόμενο στο τι πραγματικά εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας, το Σωματείο παραθέτει ότι «έβαλε θεμέλιο λίθο και για δεύτερο κτίριο, όπου θα εγκατασταθεί η Διοικητική Υπηρεσία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑμΚΕ) "Αναγέννηση και Πρόοδος" που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές μαζί με κέντρο εξειδικευμένων επεμβάσεων και αποκατάστασης.

Ετσι, το Ιδρυμα "Σταύρος Νιάρχος", μια μεγάλη διεθνής επιχείρηση με έδρα τις Βερμούδες (!), ενισχύεται από το κράτος και επιστρέφει "ψίχουλα", για να χτίσει το δήθεν ανθρώπινο πρόσωπο ενός συστήματος που αφήνει τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό και τους ασθενείς στα ράντζα.

Στην πράξη το Ιδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" χρηματοδοτεί ένα κτίριο του οποίου η λειτουργία θα βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχό του, μέσω της συγκρότησης, της διεύθυνσης και της δράσης της συγκεκριμένης ΑμΚΕ».

«Το ξαναλέμε: Σταματήστε τα ψέματα. Τα ράντζα δεν λύνονται με φιέστες. Οι κλινικές δεν ανοίγουν χωρίς προσωπικό (κάθε φορά που έρχεστε στο "Αττικόν" οι νοσηλευτές που υπηρετούν είναι λιγότεροι). "Θεμέλιος λίθος" είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού - ειδικά νοσηλευτικού - και η κρατική χρηματοδότηση, όχι οι εταιρείες, οι δωρητές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα», καταλήγει η ανακοίνωση του Σωματείου.