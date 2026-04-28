Τρίτη 28 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Κοροϊδία αντί για πραγματικές αυξήσεις τα μέτρα της κυβέρνησης

Κοροϊδία χαρακτηρίζει τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, «αντί η κυβέρνηση μετά από 15 χρόνια περικοπών στις συντάξεις να δώσει πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, να καταβάλει τα πληρωμένα Δώρα, τα αναδρομικά του 11μηνου, να καταργήσει την "εισφορά αλληλεγγύης" σε όλους τους συνταξιούχους, προχώρησε για μια ακόμη φορά στη γνωστή της, προσφιλή επιδοματική πολιτική - κοροϊδία, με εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, αυξάνοντας τα 250 ευρώ του ερχόμενου Νοεμβρίου σε 300 ευρώ».

Η ΣΕΑ θεωρεί όλη αυτήν τη διαδικασία μια κοροϊδία για την οποία μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ευνόητους λόγους, αλλά για τους συνταξιούχους και τη ζωή τους όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία και αποτελούν ένα ακόμα εργαλείο για τη χειροτέρευση της ζωής τους.

Οι συνταξιούχοι, που οι περικοπές τους κάθε χρόνο φθάνουν στα 10,5 δισεκατομμύρια και συμβάλλουν με τεράστια ποσά στη φορολογία, που πέραν των αβάσταχτων περικοπών υπόκεινται στη δοκιμασία της αβάσταχτης ακρίβειας, δεν δέχονται αυτήν την κοροϊδία, δεν δέχονται τη λογική των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και θα συνεχίσουν των αγώνα τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους».

Η ΣΕΑ καλεί τους συνταξιούχους σε όλη τη χώρα να συνεχίσουν την πάλη τους με συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς, ενώ σχεδιάζει νέο κύκλο κινητοποιήσεων από τα μέσα Μάη μέχρι αρχές Ιούνη.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Μια ζωή στη «σύμβαση», μια ζωή περιπλανώμενοι... Φτάνει πια!
Μαχητικό απεργιακό ποτάμι για μόνιμη και σταθερή δουλειά, κόντρα στην εργασιακή ομηρία
Μεγάλη νίκη με τη ΔΑΣ πρώτη δύναμη ύστερα από δεκαετίες!
Συντονισμένα χτυπάνε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά
Αγώνας για την ανατροπή της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους!
Στο έλεος του αφθώδους πυρετού, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό
«Δεν θα πληρώσουμε ξανά, εδώ και τώρα μέτρα στήριξης του εισοδήματος!»
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Μόνη βάση συζήτησης η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
 Απεργία σήμερα για μόνιμη και σταθερή εργασία
Εγκαίνια σε ...χωράφι στο νοσοκομείο «Αττικόν»!
 Κανένας εφησυχασμός, πάλη για όσα μας αξίζουν!
 Εως εδώ με τα «δουλεμπορικά» και την εργασιακή ομηρία στο «Πλαίσιο»
 Οι ανάγκες δεν καλύπτονται με κουπόνια και επαιτεία
 Καταγγέλλει την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων τους
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ