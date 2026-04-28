Κοροϊδία αντί για πραγματικές αυξήσεις τα μέτρα της κυβέρνησης

Κοροϊδία χαρακτηρίζει τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, «αντί η κυβέρνηση μετά από 15 χρόνια περικοπών στις συντάξεις να δώσει πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, να καταβάλει τα πληρωμένα Δώρα, τα αναδρομικά του 11μηνου, να καταργήσει την "εισφορά αλληλεγγύης" σε όλους τους συνταξιούχους, προχώρησε για μια ακόμη φορά στη γνωστή της, προσφιλή επιδοματική πολιτική - κοροϊδία, με εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, αυξάνοντας τα 250 ευρώ του ερχόμενου Νοεμβρίου σε 300 ευρώ».

Η ΣΕΑ θεωρεί όλη αυτήν τη διαδικασία μια κοροϊδία για την οποία μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ευνόητους λόγους, αλλά για τους συνταξιούχους και τη ζωή τους όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία και αποτελούν ένα ακόμα εργαλείο για τη χειροτέρευση της ζωής τους.

Οι συνταξιούχοι, που οι περικοπές τους κάθε χρόνο φθάνουν στα 10,5 δισεκατομμύρια και συμβάλλουν με τεράστια ποσά στη φορολογία, που πέραν των αβάσταχτων περικοπών υπόκεινται στη δοκιμασία της αβάσταχτης ακρίβειας, δεν δέχονται αυτήν την κοροϊδία, δεν δέχονται τη λογική των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και θα συνεχίσουν των αγώνα τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους».

Η ΣΕΑ καλεί τους συνταξιούχους σε όλη τη χώρα να συνεχίσουν την πάλη τους με συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς, ενώ σχεδιάζει νέο κύκλο κινητοποιήσεων από τα μέσα Μάη μέχρι αρχές Ιούνη.