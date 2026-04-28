Στην Κρήτη το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Χανίων πραγματοποίησε μαζική απεργιακή συγκέντρωση στην πόλη των Χανίων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης απεργιακές συγκεντρώσεις σε Ρέθυμνο, Αγιο Νικόλαο και Σητεία, στις οποίες συμμετείχαν μαζικά οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών.
Στην Ημαθία, με καθολική συμμετοχή των συμβασιούχων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς πραγματοποιήθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις σε Βέροια και Νάουσα, έπειτα από το κάλεσμα των σωματείων των δήμων και σε συμπόρευση με το πανελλαδικό απεργιακό κάλεσμα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας. Δίπλα στους εργαζόμενους βρέθηκαν αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας, της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Ημαθίας, των συνταξιούχων και της ΟΓΕ. Στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στη δημοτική αρχή, όπου μεταφέρθηκαν τα αιτήματα των εργαζομένων.
Στη Μυτιλήνη η απεργιακή κινητοποίηση έγινε έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ενώ παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (ΠΕΚ), εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους εργαζόμενους.