Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Απεργιακές συγκεντρώσεις οργανώθηκαν την Παρασκευή σε όλη τη χώρα από Συλλόγους Εργαζομένων ΟΤΑ: Μεταξύ άλλων σε Χανιά, Ρέθυμνο, Αγιο Νικόλαο, Σητεία, Χίο, Μυτιλήνη, Βέροια, Νάουσα και Ζάκυνθο, έχοντας στο πλευρό τους εκπροσώπους σωματείων αλλά και εκλεγμένους της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Στην Κρήτη το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Χανίων πραγματοποίησε μαζική απεργιακή συγκέντρωση στην πόλη των Χανίων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης απεργιακές συγκεντρώσεις σε Ρέθυμνο, Αγιο Νικόλαο και Σητεία, στις οποίες συμμετείχαν μαζικά οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών.

Στην Ημαθία, με καθολική συμμετοχή των συμβασιούχων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς πραγματοποιήθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις σε Βέροια και Νάουσα, έπειτα από το κάλεσμα των σωματείων των δήμων και σε συμπόρευση με το πανελλαδικό απεργιακό κάλεσμα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας. Δίπλα στους εργαζόμενους βρέθηκαν αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας, της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Ημαθίας, των συνταξιούχων και της ΟΓΕ. Στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στη δημοτική αρχή, όπου μεταφέρθηκαν τα αιτήματα των εργαζομένων.

Στη Μυτιλήνη η απεργιακή κινητοποίηση έγινε έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ενώ παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (ΠΕΚ), εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους εργαζόμενους.

Στηοι εργαζόμενοι καταδίκασαν τον απαράδεκτο σχεδιασμό της κυβέρνησης προχωρώντας σε διαμαρτυρία στο δημαρχείο και απαιτώντας μόνιμες θέσεις εργασίας, ενάντια στην εργασιακή ανασφάλεια και στην ομηρία τους, αλλά και να μην αντιμετωπίζεται η Προσχολική Αγωγή των παιδιών ως «εποχικό έργο».