Τρίτη 28 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

ΧΑΝΙΑ
Απεργιακές συγκεντρώσεις οργανώθηκαν την Παρασκευή σε όλη τη χώρα από Συλλόγους Εργαζομένων ΟΤΑ: Μεταξύ άλλων σε Χανιά, Ρέθυμνο, Αγιο Νικόλαο, Σητεία, Χίο, Μυτιλήνη, Βέροια, Νάουσα και Ζάκυνθο, έχοντας στο πλευρό τους εκπροσώπους σωματείων αλλά και εκλεγμένους της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Στην Κρήτη το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Χανίων πραγματοποίησε μαζική απεργιακή συγκέντρωση στην πόλη των Χανίων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης απεργιακές συγκεντρώσεις σε Ρέθυμνο, Αγιο Νικόλαο και Σητεία, στις οποίες συμμετείχαν μαζικά οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών.

Στην Ημαθία, με καθολική συμμετοχή των συμβασιούχων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς πραγματοποιήθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις σε Βέροια και Νάουσα, έπειτα από το κάλεσμα των σωματείων των δήμων και σε συμπόρευση με το πανελλαδικό απεργιακό κάλεσμα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας. Δίπλα στους εργαζόμενους βρέθηκαν αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας, της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Ημαθίας, των συνταξιούχων και της ΟΓΕ. Στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στη δημοτική αρχή, όπου μεταφέρθηκαν τα αιτήματα των εργαζομένων.

Στη Μυτιλήνη η απεργιακή κινητοποίηση έγινε έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ενώ παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (ΠΕΚ), εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους εργαζόμενους.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Στη Ζάκυνθο οι εργαζόμενοι καταδίκασαν τον απαράδεκτο σχεδιασμό της κυβέρνησης προχωρώντας σε διαμαρτυρία στο δημαρχείο και απαιτώντας μόνιμες θέσεις εργασίας, ενάντια στην εργασιακή ανασφάλεια και στην ομηρία τους, αλλά και να μην αντιμετωπίζεται η Προσχολική Αγωγή των παιδιών ως «εποχικό έργο».


ΝΑΟΥΣΑ
Μια ζωή στη «σύμβαση», μια ζωή περιπλανώμενοι... Φτάνει πια!
Μαχητικό απεργιακό ποτάμι για μόνιμη και σταθερή δουλειά, κόντρα στην εργασιακή ομηρία
Μεγάλη νίκη με τη ΔΑΣ πρώτη δύναμη ύστερα από δεκαετίες!
Συντονισμένα χτυπάνε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά
Αγώνας για την ανατροπή της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους!
Στο έλεος του αφθώδους πυρετού, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό
«Δεν θα πληρώσουμε ξανά, εδώ και τώρα μέτρα στήριξης του εισοδήματος!»
 Μόνη βάση συζήτησης η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
 Απεργία σήμερα για μόνιμη και σταθερή εργασία
Εγκαίνια σε ...χωράφι στο νοσοκομείο «Αττικόν»!
 Κανένας εφησυχασμός, πάλη για όσα μας αξίζουν!
 Εως εδώ με τα «δουλεμπορικά» και την εργασιακή ομηρία στο «Πλαίσιο»
 Οι ανάγκες δεν καλύπτονται με κουπόνια και επαιτεία
 Καταγγέλλει την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων τους
 Κοροϊδία αντί για πραγματικές αυξήσεις τα μέτρα της κυβέρνησης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
