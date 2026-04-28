Τρίτη 28 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
28 ΑΠΡΙΛΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αγώνας για την ανατροπή της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους!

Κάλεσμα του ΠΑΜΕ για διεκδίκηση μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, να ενισχυθούν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας, η συσπείρωση στα σωματεία

Σε αγώνα για την ανατροπή της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους καλεί το ΠΑΜΕ, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, προβάλλοντας την ανάγκη να δυναμώσουν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, η πάλη για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση.

Αναλυτικά το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βρίσκει, για άλλη μια φορά, την εργατική τάξη αντιμέτωπη με την εγκληματική πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων στον βωμό του εργοδοτικού κέρδους.

Εργοδοτικά και κρατικά εγκλήματα όπως στα Τέμπη, στη "Βιολάντα", στα "καζάνια του θανάτου" στο Πέραμα, στις πυρκαγιές στο Μάτι, στη Βορειοανατολική Αττική, στην Εύβοια και άλλες περιοχές, στις πλημμύρες στη Μάνδρα, στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, μας απειλούν καθημερινά.

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες συνεχώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ενός σοβαρού ή θανατηφόρου εργατικού "ατυχήματος", ενώ την ίδια ώρα έχουμε σημαντική υποκαταγραφή τους και απόκρυψή τους από τους εργοδότες. Στα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται, δεν περιλαμβάνονται πολλοί κλάδοι με χιλιάδες εργαζόμενους και "ατυχήματα" σε εργαζόμενους με "μπλοκάκι".

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο ζύγι του «κόστους - οφέλους»

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πεθαίνουν ή υποφέρουν από σοβαρές επαγγελματικές ασθένειες, που χαρακτηρίζονται από το κράτος "κοινή νόσος". Χιλιάδες είναι τα παραδείγματα επαγγελματικών καρκίνων, πνευμονοπαθειών, μυοσκελετικών ή ψυχικών παθήσεων κ.ά., που δεν καταγράφονται ως επαγγελματικές ασθένειες. Ακόμα και θάνατοι στον χώρο εργασίας, όπως από εγκεφαλικό ή ανακοπή, δεν διερευνώνται με την υπεκφυγή του "παθολογικού επεισοδίου", για να μην αναδειχτεί η σύνδεση με την εντατικοποίηση, τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τα 13ωρα κ.ο.κ.

Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, οι οποίες ακολουθούν τις κατευθύνσεις της ΕΕ, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μπαίνει στο ζύγι του κόστους - οφέλους για το κεφάλαιο και το κράτος του.

Μέρος αυτής της διαχρονικής πολιτικής είναι η απουσία ουσιαστικού κρατικού ελέγχου της εργοδοτικής ευθύνης για την υγεία και ασφάλεια, η τραγική υποστελέχωση και έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού των Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας και Επιθεωρήσεων Μεταλλείων. Για να ελεγχθούν έστω μία φορά όλοι οι χώροι εργασίας θα απαιτούνταν χρόνια! Συχνά, μετά από εργατικό ατύχημα, ο έλεγχος δεν προσανατολίζεται στην εργοδοτική ευθύνη, αλλά στον εργαζόμενο που έπαθε το "ατύχημα", στον Τεχνικό Ασφάλειας κ.ά. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο, στην πράξη επιτρέπει ο ίδιος ο εργοδότης να είναι "ελεγκτής του εαυτού του".

Η ένταξη των Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας στην άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Ανάπτυξης, επιδεινώνει τη σημερινή κατάσταση. Θεσπίζουν τις αλλαγές αυτές σε μια περίοδο όπου οι εγκληματικές πολιτικές της "αυτοσυμμόρφωσης" των επιχειρήσεων και της αδειοδότησης με μια απλή γνωστοποίηση και χωρίς έλεγχο που προώθησαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ έχουν δείξει τα τραγικά τους αποτελέσματα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το εργοστάσιο της επιχείρησης "ΒΙΟΛΑΝΤΑ". Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν ακόμα και ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρείες που θα πραγματοποιούν "ελέγχους" για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων! Βάζουν δηλαδή "τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα"! Το κεφάλαιο θα "ελέγχει" το κεφάλαιο για την τήρηση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων...

Μέρος της εγκληματικής διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων είναι και η απουσία ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου (π.χ. η απουσία πραγματοποίησης συστηματικών και ολοκληρωμένων μετρήσεων στους χώρους δουλειάς για την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες όπως χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, θερμοκρασία - υγρασία κ.ά.). Είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια που είναι κομμένο και ραμμένο για να διασφαλίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό και για μια σειρά ζητήματα δεν προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, αλλά γενικές κατευθύνσεις που διευκολύνουν να μη λαμβάνονται μέτρα από τους εργοδότες και να μην υπάρχει πρόβλημα ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις που θα γίνει έλεγχος από τις Επιθεωρήσεις. Γι' αυτό και παραμένουν και ενισχύονται διατάξεις που διευκολύνουν τη μετατόπιση της εργοδοτικής ευθύνης στους Τεχνικούς Ασφάλειας και Γιατρούς Εργασίας, οι οποίοι παραμένουν σύμβουλοι του εργοδότη με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Γι' αυτό και διατηρούνται και ενισχύονται διατάξεις που διευκολύνουν το να ασκείται η Ιατρική της Εργασίας από μη ειδικευμένους γιατρούς, η άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από τον ίδιο τον εργοδότη σε μικρές επιχειρήσεις κ.ά. Η κυβέρνηση ετοιμάζει και νέες αντεργατικές ρυθμίσεις, όπως το να μπουν ακόμη μεγαλύτεροι "κόφτες" στην αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών και την ένταξη επαγγελμάτων στα ΒΑΕ.

Η φετινή παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία εστιάζει στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου στην εργασία. Ομως, η πολιτική της ΕΕ και όλα τα κόμματα που την υπηρετούν και τα "παπαγαλάκια" τους, αποκρύπτουν την πραγματικότητα, αποσπούν αυτούς τους κινδύνους από τους πραγματικούς παράγοντες που οδηγούν σε ψυχικές παθήσεις των εργαζομένων, που είναι στην ουσία η ταξική εκμετάλλευση, που είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια στο σημερινό σύστημα, από την ακρίβεια και την έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών Παιδείας, Υγείας κ.λπ., μέχρι τους κινδύνους από την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

΄Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας

Συνεχίζουμε σταθερά, στον δρόμο του αγώνα για την προστασία της ζωής και της υγείας μας! Προσπερνάμε τον θλιβερό εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό που βάζει πλάτη στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, προωθώντας τον "κοινωνικό εταιρισμό".

Δυναμώνουμε τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) και τα ταξικά σωματεία, απαιτούμε μαχητικά και αγωνιστικά την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, υπογραφή και εφαρμογή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς. Για ουσιαστική εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας με έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Με ενίσχυση της παρέμβασης των σωματείων. Για ουσιαστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου».

Το διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής και κρατικής ευθύνης. Κάλυψη όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ).
  • Αποφασιστική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιθεώρησης Εργασίας, της Επιθεώρησης Μεταλλείων και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους σε όλες τις περιοχές της χώρας. Προσανατολισμός των Επιθεωρήσεων στην αποκλειστική εργοδοτική και κρατική ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Κατάργηση όλων των διατάξεων, που ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτικές εταιρείες που θα «ελέγχουν» την ασφάλεια και υγεία.
  • Να επαναλειτουργήσουν οι Μεικτές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις Κατασκευές και τα Ναυπηγεία. Δυνατότητα παρουσίας των εκπροσώπων των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων και των ΕΥΑΕ στους ελέγχους που πραγματοποιεί η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας και η Επιθεώρηση Μεταλλείων.
  • Δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας και Υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της ΥΑΕ.
  • Ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Υποχρέωση του εργοδότη να αναγγέλλει όλες τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του ΠΔ 41/2012. Να περιληφθούν στον κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών και οι ασθένειες του παραρτήματος 2 της σχετικής οδηγίας (π.χ. ασθένειες από διάφορους χημικούς παράγοντες, δισκοπάθειες σπονδυλικής στήλης λόγω δονήσεων, οζίδια φωνητικών χορδών από καταπόνηση φωνής για επαγγελματικούς λόγους), αλλά και κάθε νόσος που με επιστημονικά κριτήρια της Ιατρικής της Εργασίας τεκμηριώνεται η σύνδεσή της με τον επαγγελματικό κίνδυνο.
  • Κάλυψη όλων των χώρων εργασίας με υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων. Διαμόρφωση και στελέχωση τμημάτων Ιατρικής της Εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας με προτεραιότητα βιομηχανικές περιοχές.
  • Συστηματική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εγκύους και γενικότερα στις εργαζόμενες γυναίκες. Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία, ενώ για άλλα επαγγέλματα (π.χ. Υγείας, Τουρισμού, Επισιτισμού) να απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων για λόγους που σχετίζονται με την υγεία τους, απαγόρευση απόλυσης θυμάτων εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ή εργαζομένων που έχει εκδοθεί εκτίμηση καταλληλότητας με περιορισμούς για πρόβλημα υγείας, ανεξάρτητα αν αυτό σχετίζεται ή όχι με την έκθεση στον επαγγελματικό κίνδυνο.
  • Πλήρης κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου. Πλήρης, δωρεάν κάλυψη της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Πλήρεις αποδοχές για όσο διάστημα ο εργαζόμενος λείπει από την εργασία του λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, επανεκπαίδευση, επανένταξη στην εργασία. Πλήρης σύνταξη σε αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν ή στις οικογένειές τους σε περίπτωση θανάτου.
  • Υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλάδους και ειδικότητες (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που δουλεύουν σε ομοιογενείς συνθήκες, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα και τη σχέση εργασίας. Αμεση επανένταξη στον θεσμό, των κλάδων που εξαιρέθηκαν το 2011. Καταβολή του ασφάλιστρου των ΒΑΕ αποκλειστικά από το κράτος και τους εργοδότες. Μείωση του χρόνου εργασίας για τα ΒΑΕ 6ωρο/5ήμερο/30ωρο και αύξηση των ημερών αδείας. Καθιέρωση επιδόματος Βαριάς Ανθυγιεινής Εργασίας. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 50 για τις γυναίκες και 55 για τους άντρες που εργάζονται στα ΒΑΕ.
  • Αμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38o C και κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών συνθηκών. Αμεση διακοπή όλων των εργασιών στις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Πλήρης διασφάλιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων για όσο διαρκεί η διακοπή εργασιών».
    

Κορυφή σελίδας
