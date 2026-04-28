28 ΑΠΡΙΛΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αγώνας για την ανατροπή της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους!

Σε αγώνα για την ανατροπή της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους καλεί το ΠΑΜΕ, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, προβάλλοντας την ανάγκη να δυναμώσουν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, η πάλη για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση.

Αναλυτικά το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βρίσκει, για άλλη μια φορά, την εργατική τάξη αντιμέτωπη με την εγκληματική πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων στον βωμό του εργοδοτικού κέρδους.

Εργοδοτικά και κρατικά εγκλήματα όπως στα Τέμπη, στη "Βιολάντα", στα "καζάνια του θανάτου" στο Πέραμα, στις πυρκαγιές στο Μάτι, στη Βορειοανατολική Αττική, στην Εύβοια και άλλες περιοχές, στις πλημμύρες στη Μάνδρα, στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, μας απειλούν καθημερινά.

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες συνεχώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ενός σοβαρού ή θανατηφόρου εργατικού "ατυχήματος", ενώ την ίδια ώρα έχουμε σημαντική υποκαταγραφή τους και απόκρυψή τους από τους εργοδότες. Στα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται, δεν περιλαμβάνονται πολλοί κλάδοι με χιλιάδες εργαζόμενους και "ατυχήματα" σε εργαζόμενους με "μπλοκάκι".

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο ζύγι του «κόστους - οφέλους»

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πεθαίνουν ή υποφέρουν από σοβαρές επαγγελματικές ασθένειες, που χαρακτηρίζονται από το κράτος "κοινή νόσος". Χιλιάδες είναι τα παραδείγματα επαγγελματικών καρκίνων, πνευμονοπαθειών, μυοσκελετικών ή ψυχικών παθήσεων κ.ά., που δεν καταγράφονται ως επαγγελματικές ασθένειες. Ακόμα και θάνατοι στον χώρο εργασίας, όπως από εγκεφαλικό ή ανακοπή, δεν διερευνώνται με την υπεκφυγή του "παθολογικού επεισοδίου", για να μην αναδειχτεί η σύνδεση με την εντατικοποίηση, τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τα 13ωρα κ.ο.κ.

Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, οι οποίες ακολουθούν τις κατευθύνσεις της ΕΕ, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μπαίνει στο ζύγι του κόστους - οφέλους για το κεφάλαιο και το κράτος του.

Μέρος αυτής της διαχρονικής πολιτικής είναι η απουσία ουσιαστικού κρατικού ελέγχου της εργοδοτικής ευθύνης για την υγεία και ασφάλεια, η τραγική υποστελέχωση και έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού των Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας και Επιθεωρήσεων Μεταλλείων. Για να ελεγχθούν έστω μία φορά όλοι οι χώροι εργασίας θα απαιτούνταν χρόνια! Συχνά, μετά από εργατικό ατύχημα, ο έλεγχος δεν προσανατολίζεται στην εργοδοτική ευθύνη, αλλά στον εργαζόμενο που έπαθε το "ατύχημα", στον Τεχνικό Ασφάλειας κ.ά. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο, στην πράξη επιτρέπει ο ίδιος ο εργοδότης να είναι "ελεγκτής του εαυτού του".

Η ένταξη των Επιθεωρήσεων Υγείας και Ασφάλειας στην άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Ανάπτυξης, επιδεινώνει τη σημερινή κατάσταση. Θεσπίζουν τις αλλαγές αυτές σε μια περίοδο όπου οι εγκληματικές πολιτικές της "αυτοσυμμόρφωσης" των επιχειρήσεων και της αδειοδότησης με μια απλή γνωστοποίηση και χωρίς έλεγχο που προώθησαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ έχουν δείξει τα τραγικά τους αποτελέσματα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το εργοστάσιο της επιχείρησης "ΒΙΟΛΑΝΤΑ". Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν ακόμα και ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρείες που θα πραγματοποιούν "ελέγχους" για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων! Βάζουν δηλαδή "τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα"! Το κεφάλαιο θα "ελέγχει" το κεφάλαιο για την τήρηση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων...

Μέρος της εγκληματικής διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων είναι και η απουσία ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου (π.χ. η απουσία πραγματοποίησης συστηματικών και ολοκληρωμένων μετρήσεων στους χώρους δουλειάς για την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες όπως χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, θερμοκρασία - υγρασία κ.ά.). Είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια που είναι κομμένο και ραμμένο για να διασφαλίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό και για μια σειρά ζητήματα δεν προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, αλλά γενικές κατευθύνσεις που διευκολύνουν να μη λαμβάνονται μέτρα από τους εργοδότες και να μην υπάρχει πρόβλημα ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις που θα γίνει έλεγχος από τις Επιθεωρήσεις. Γι' αυτό και παραμένουν και ενισχύονται διατάξεις που διευκολύνουν τη μετατόπιση της εργοδοτικής ευθύνης στους Τεχνικούς Ασφάλειας και Γιατρούς Εργασίας, οι οποίοι παραμένουν σύμβουλοι του εργοδότη με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Γι' αυτό και διατηρούνται και ενισχύονται διατάξεις που διευκολύνουν το να ασκείται η Ιατρική της Εργασίας από μη ειδικευμένους γιατρούς, η άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από τον ίδιο τον εργοδότη σε μικρές επιχειρήσεις κ.ά. Η κυβέρνηση ετοιμάζει και νέες αντεργατικές ρυθμίσεις, όπως το να μπουν ακόμη μεγαλύτεροι "κόφτες" στην αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών και την ένταξη επαγγελμάτων στα ΒΑΕ.

Η φετινή παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία εστιάζει στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου στην εργασία. Ομως, η πολιτική της ΕΕ και όλα τα κόμματα που την υπηρετούν και τα "παπαγαλάκια" τους, αποκρύπτουν την πραγματικότητα, αποσπούν αυτούς τους κινδύνους από τους πραγματικούς παράγοντες που οδηγούν σε ψυχικές παθήσεις των εργαζομένων, που είναι στην ουσία η ταξική εκμετάλλευση, που είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια στο σημερινό σύστημα, από την ακρίβεια και την έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών Παιδείας, Υγείας κ.λπ., μέχρι τους κινδύνους από την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

΄Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας

Συνεχίζουμε σταθερά, στον δρόμο του αγώνα για την προστασία της ζωής και της υγείας μας! Προσπερνάμε τον θλιβερό εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό που βάζει πλάτη στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, προωθώντας τον "κοινωνικό εταιρισμό".

Δυναμώνουμε τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) και τα ταξικά σωματεία, απαιτούμε μαχητικά και αγωνιστικά την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, υπογραφή και εφαρμογή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς. Για ουσιαστική εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας με έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Με ενίσχυση της παρέμβασης των σωματείων. Για ουσιαστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου».

Το διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία