Με εργαζόμενες που εδώ και δεκαετίες δουλεύουν με αυτό το άθλιο καθεστώς, σε μόνιμη ανασφάλεια, με ολιγόμηνες συμβάσεις που ακόμα κι αυτές τώρα μπαίνουν στο στόχαστρο.
Πολλές γυναίκες κατεβαίνουν για πρώτη φορά στον δρόμο γιατί τώρα «έφτασε ο κόμπος στο χτένι». «Είμαστε τόσα χρόνια χωρίς κανέναν προγραμματισμό, ζούμε κάθε χρόνο τους εκβιασμούς, την αγωνία για το αν θα μας πάρουν, και τώρα φέρνουν διατάξεις ακόμα χειρότερες για να ξεχάσουμε τη μονιμοποίηση που δικαιούμαστε», λένε.
Την ίδια αγωνία εκφράζουν και για τα παιδιά, για την Προσχολική Αγωγή που την «ξεπετάνε» κάθε χρόνο οι κυβερνήσεις και η ΕΕ με προγράμματα με ημερομηνία λήξης και που από φέτος γίνεται φανερό ότι ούτε αυτά «δεν χωράνε στους πολεμικούς προϋπολογισμούς». Γι' αυτό, φέρνουν τέτοιες διατάξεις, ώστε να εξασφαλιστεί χρήμα για τη στροφή στην πολεμική οικονομία... Αλλά και για να ενταθεί η επιχειρηματική δράση, να αλωνίζουν οι ιδιώτες...
Τα παιδιά χρειάζονται μόνιμα τις δασκάλες, η Προσχολική Αγωγή είναι μόνιμη ανάγκη. «Γιατί λοιπόν δεν υπάρχουν παιδαγωγοί με μονιμότητα και εξαρτώνται από τα voucher;». Αυτό είναι το ερώτημα που διατυπώνουν δεκάδες δασκάλες, γυναίκες που «πιάνουν» τα παιδιά στις πιο τρυφερές ηλικίες τους, αλλά και συνάδελφοί τους στον κρίσιμο χώρο των ΑμεΑ, σε υπηρεσίες που και το κράτος αντιμετωπίζει σαν «κόστος». «Γιατί κόστος θεωρούν την Προσχολική Αγωγή», σχολιάζει μία από τις παιδαγωγούς...
«Οι ανάγκες των παιδιών δεν είναι εποχιακές», είναι το επόμενο σύνθημα που αντικρίζουμε, «τα μικρά χεράκια ζητούν σταθερή φροντίδα» είναι ένα ακόμα μήνυμα διαδηλώτριας.
«Ηρθαμε από την Ηλεία με λεωφορείο για να διαδηλώσουμε», λέει η Γιάννα, εργαζόμενη από την περιοχή του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας. «Διεκδικούμε το αυτονόητο για τις συναδέλφισσες που δουλεύουν 10-15 χρόνια, πολλές μπορεί να δουλεύουν και περισσότερο. Να διεκδικήσουμε μια σταθερή και μόνιμη δουλειά», συμπληρώνει.
Πιάνοντας το νήμα της συζήτησης, η Γεωργία που εδώ και 8 χρόνια είναι με σύμβαση σε δήμο της περιοχής, «με κοινωφελή προγράμματα πιο παλιά... Εντάξει η πορεία μας είναι μεγάλη, πάντα συμβασιούχοι και συνεχίζουμε και παραμένουμε συμβασιούχοι».
«Οι εργαζόμενοι πρέπει να είμαστε σταθεροί, να υπάρχει έμπειρο προσωπικό», τονίζει και συμπληρώνει: «Το θέμα τους είναι να μην υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και τα χρήματα να τα διοχετεύουν εκεί που θέλουν και ουσιαστικά οι παιδικοί σταθμοί στην πορεία να κλείσουν εφόσον δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι».
Στο πλευρό των συμβασιούχων στέκονται και οι συνάδελφοί τους, μόνιμοι εργαζόμενοι. Η Δήμητρα από τον Σύλλογο της Καισαριανής, λέει ότι «έχουμε έρθει σήμερα για να αγωνιστούμε για τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζομένους του ΕΣΠΑ, για όλους τους συμβασιούχους που πρέπει να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι χώροι που θα πρέπει να εναλλάσσεται το προσωπικό. Είναι χώροι εκπαιδευτικοί και θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε έτσι. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό γιατί είμαστε κέντρα εκπαίδευσης, και όχι πάρκινγκ ή αποθήκες ψυχών. Λοιπόν, και για αυτό, για να επιτελεστεί ένα εκπαιδευτικό έργο χρειάζεται μόνιμο και σταθερό προσωπικό, όχι μόνο παιδαγωγικό, αλλά και βοηθητικό, καθαρίστριες, μάγειρες, τα πάντα».
Αναδεικνύει μάλιστα ότι στον δήμο Καισαριανής, η δημοτική αρχή ακύρωσε στην πράξη τον κατάπτυστο νόμο Βορίδη που κάνει υποχρεωτική την άσκηση έφεσης ενάντια σε αποφάσεις μονιμοποίησης εργαζομένων: «Είμαστε ο πρώτος δήμος που δεν άσκησε έφεση και αυτήν τη στιγμή έχουμε μονιμοποιήσει 8 εργαζόμενους και θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε».