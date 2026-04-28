ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ/ΟΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Απεργία σήμερα για μόνιμη και σταθερή εργασία

Σε απεργία και συγκέντρωση στις 11 π.μ. στο υπουργείο Εσωτερικών προχωρούν σήμερα Τρίτη οι εργαζόμενες/οι στη σχολική καθαριότητα, απαιτώντας να μπει τέλος στο καθεστώς ομηρίας με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης και τους μισθούς πείνας. Ακόμα διεκδικούν τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας τους.

Το κλαδικό Σωματείο Καθαριστών - Καθαριστριών Δημόσιων Σχολείων Αθήνας - Πειραιά τονίζει ότι οι εργαζόμενοι αρνούνται να ζουν «με ψίχουλα και δίμηνη ανεργία» και πως δεν αποδέχονται να γίνουν «εργαζόμενοι μίας χρήσης για τους εργολάβους».

Η καθαριότητα, επισημαίνει, καλύπτεται κατά 70% από προγράμματα ΔΥΠΑ, με τους εργαζόμενους να μετακινούνται «από σχολείο σε σχολείο για να καλυφθούν τα κενά». Ακόμα το Σωματείο καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές «να ενώσουν τη φωνή τους για σχολεία ασφαλή - σύγχρονα - καθαρά», με εργαζόμενους «χωρίς ημερομηνία λήξης στη δουλειά και στα δικαιώματά τους».

Στο πλευρό των καθαριστριών και καθαριστών στέκεται η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, που αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ προωθούσαν η μία μετά την άλλη τη συνεχή υποχρηματοδότηση της σχολικής καθαριότητας, συνολικά της Παιδείας, και επέκτειναν στο έπακρο τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

«Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα», απαιτεί το κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, στηρίζοντας τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα.