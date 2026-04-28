ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΛΠΕ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Συντονισμένα χτυπάνε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά

Οι εργολαβικοί συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα | Στη Βουλή μετέφερε το ΚΚΕ τις διεκδικήσεις τους για μονιμοποιήσεις και ΣΣΕ

Κυβέρνηση, ΕΛΠΕ και εργολάβοι συντονισμένα χτυπάνε το δικαίωμα των εργολαβικών εργαζομένων στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με κατοχυρωμένα δικαιώματα, ενώ οι εκβιασμοί σε βάρος τους συνεχίζονται για να μη διαταραχθεί το καθεστώς της ομηρίας και της σύγχρονης σκλαβιάς που στήνουν.

Χθες το πρωί ένας εργολαβικός εργαζόμενος λιποθύμησε μπροστά στην πύλη των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο τρίτος που οδηγείται στο νοσοκομείο από την αγωνία και το άγχος, εξαιτίας της πίεσης και των εκβιασμών που δέχονται οι εργολαβικοί για να συνεχίσουν να έχουν μεροκάματο.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, μάλιστα, που σημειώθηκε στην πύλη των ΕΛΠΕ την ώρα της καθημερινής παρέμβασης - εξόρμησης που πραγματοποιούν οι εργολαβικοί προς τους συναδέλφους τους οι οποίοι αποτελούν το τακτικό προσωπικό της επιχείρησης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κ. Καραγκούνης απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ εμφανίστηκε να ...σφυρίζει αδιάφορα, δίνοντας «σήμα» στην εργοδοσία να συνεχίσει να χτυπάει τους εργάτες και το δικαίωμά τους στη σταθερή και μόνιμη εργασία, και να υπερασπίζεται το αίσχος των εργολαβιών.

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή πολυμερής συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου αποδείχθηκαν περίτρανα η υποκρισία ΕΛΠΕ και εργολάβων και ο σχεδιασμός τους να πετάξουν έξω από την επιχείρηση τους 35 εξειδικευμένους εργολαβικούς εργαζόμενους, μετά από πολλά χρόνια εργασίας, γιατί δεν ανέχονται διεκδικήσεις και αγώνες.

Να σταματήσει το αίσχος των εργολαβιών στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ

Στη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης απαίτησε από την κυβέρνηση να μπει τέλος στο αίσχος των εργολαβιών στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ («Helleniq Petroleum») και να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά οι 35 εργολαβικοί εργαζόμενοι στα Χημικά ΒΕΘ, με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους (προϋπηρεσία, αποζημιώσεις, μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά). Επίσης να εξασφαλιστεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εργολαβικών, καθώς είναι τόσο καιρό χωρίς μισθό, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Θυμίζουμε ότι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ βρίσκονται εδώ και 4 μήνες σε απεργιακές κινητοποιήσεις, συσπειρωμένοι στο Σωματείο Εργαζομένων Ενέργειας Κεντρικς Μακεδονίας διεκδικώντας υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και να προσληφθούν απευθείας από τα ΕΛΠΕ ως τακτικό προσωπικό, για να σταματήσουν να είναι όμηροι των εργολάβων.

Από την 1η Απρίλη οι 35 εργολαβικοί στα Χημικά ΒΕΘ έμειναν εκτός εργασίας, μετά την αλλαγή εργολάβου. Κι αυτό γιατί ο προηγούμενος εργολάβος αρνείται να καταβάλει αποζημιώσεις, θεωρώντας ότι τους έχει «μεταβιβάσει» στον επόμενο, ενώ ο νέος εργολάβος απαιτεί να προσληφθούν με νέες ατομικές συμβάσεις, χωρίς κατοχύρωση της προϋπηρεσίας και των δικαιωμάτων τους. Ετσι, οι εργαζόμενοι πιέζονται να αποδεχτούν «οικειοθελή αποχώρηση», αλλιώς μένουν εκτός δουλειάς, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η αντικατάστασή τους με νέο προσωπικό.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέδειξε ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη γι' αυτήν την κατάσταση και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως «ουδέτερος παρατηρητής», καθώς πέρα από την ανάγκη διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων, το κράτος μέσω της ΕΕΣΥΠ κατέχει το 31,18% των μετοχών της «Helleniq Energy», επομένως η κυβέρνηση έχει και θεσμική και ουσιαστική δυνατότητα να παρέμβει για να δοθεί λύση.

Κάλεσε τον υφυπουργό να σταματήσει τις υπεκφυγές και σημείωσε: «Αυτοί οι εργαζόμενοι εργάζονται για χρόνια στον ίδιο εργολάβο, στα ίδια πόστα όπου ένας μόνιμος παίρνει 2.000 ευρώ ενώ αυτοί παίρνουν 900.

Κάτω από το βάρος ότι δεν φτάνει ο μισθός, οργανώθηκαν, αγωνίζονται θαρραλέα και αποφασιστικά. Τα ΕΛΠΕ, προκειμένου να ξεμπερδέψουν με τους αγώνες, αλλάζουν εργολάβο. Σ' αυτό το έργο οι υπεργολάβοι βάζουν μόνο το όνομά τους και απλώς τσεπώνουν εκατομμύρια, αφού μηχανήματα, εποπτεία, οργάνωση δουλειάς είναι των ΕΛΠΕ.

Δεν φτάνει που ΕΛΠΕ και εργολάβοι έχουν κλέψει εκατομμύρια ευρώ από τον ιδρώτα των εργαζομένων, τώρα τα συνεταιράκια εκβιάζουν τους εργαζόμενους να παραδώσουν δικαιώματα δουλειάς δεκαετιών, αποζημιώσεις, για να συνεχίσουν με τον νέο εργολάβο, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων.

Ο,τι μάζεψαν με δουλειά ολόκληρης ζωής για να βοηθήσουν τα παιδιά τους, έρχονται τα ΕΛΠΕ και οι εργολάβοι να τους τα αρπάξουν από το στόμα των παιδιών τους, των οικογενειών τους.

Το βρώμικο παιχνίδι συνεχίζεται με τον νέο εργολάβο, που ενώ έχει εργαζόμενους με τεράστια πείρα, έτοιμους, και για τη δουλειά και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ψάχνει και προσλαμβάνει ακόμα και συνταξιούχους για να γλιτώσει τα ΕΛΠΕ από εργαζόμενους που αγωνίζονται παλικαρίσια».

Ανέδειξε ότι σ' αυτό το αίσχος τα ΕΛΠΕ έχουν στο πλευρό τους την πλειοψηφία του ΕΚΘ (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ), που αρνείται να καλύψει τους εργαζόμενους όταν τα δικαστήρια βγάζουν παράνομες τις κινητοποιήσεις, τις απεργίες τους. Και τα στελέχη της ΔΑΚΕ που διαλαλούν ότι φταίνε οι αγώνες που οδηγούνται στην ανεργία οι εργαζόμενοι.

Κάλεσε και το τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ να αντιδράσει σε αυτό το αίσχος, που όπως είπε «θα αποτελέσει σήμα προς την εργοδοσία να σχεδιάσει ενάντια και στα δικά τους δικαιώματα».

Ο υφυπουργός περιορίστηκε να αναφερθεί σε «ελέγχους» που έγιναν πέρυσι στα ΕΛΠΕ και σε εργολάβους στους οποίους αναθέτει έργο, όπου - όπως είπε - διαπιστώθηκε η καταστρατήγηση των όρων εργασίας και επιβλήθηκαν πρόστιμα. «Η δική μας δουλειά είναι να γίνονται έλεγχοι», είπε. Μετά διαφήμισε την πολιτική της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ, την ώρα που τα ΕΛΠΕ απολύουν τους εργολαβικούς επειδή διεκδίκησαν ΣΣΕ. Τέλος, πανηγύρισε κι από πάνω ότι αυξήθηκαν η πλήρης απασχόληση και οι μισθοί, υπερασπιζόμενος βέβαια το αίσχος των εργολαβιών, που όπως είπε «είναι παντού, και εδώ και στην Ευρώπη».