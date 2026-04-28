Τρίτη 28 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Οι ανάγκες δεν καλύπτονται με κουπόνια και επαιτεία

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παραβρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στον δίκαιο αγώνα τους.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Δ. Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε από την απεργιακή συγκέντρωση την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε στο πλευρό των χιλιάδων εργαζομένων των ΟΤΑ με ελαστικές σχέσεις, που είναι οι μόνοι που έχουν κρατήσει ουσιαστικά όρθιους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή. Τα παιδιά μας και οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται με κουπόνια και επαιτεία.

Εδώ και τώρα χρειάζονται σύγχρονες, υψηλού επιπέδου, δωρεάν δημόσιες ασφαλείς δομές και υπηρεσίες, οπωσδήποτε, για την Προσχολική Αγωγή, με περισσότερους παιδικούς σταθμούς, με μονιμοποίηση των εργαζομένων, με μαζικές προσλήψεις νέου προσωπικού».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
