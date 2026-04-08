ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

«Χυδαίες προβοκάτσιες» κατήγγειλε ο Ερντογάν

Το Ισραήλ ευχαρίστησε για την άμεση αντίδραση των τουρκικών αρχών, ενώ ο Αμερικανός πρέσβης μίλησε για «επίθεση στις αρχές που ενώνουν τα έθνη»

Επίθεση ενόπλων και ανταλλαγή πυροβολισμών με δυνάμεις ασφαλείας που διήρκεσε τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο σημειώθηκε χτες νωρίς το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, έξω από το ισραηλινό προξενείο, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών δραστών και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανακοίνωσε ότι μετά από ταυτοποίηση των τριών δραστών διαπιστώθηκε ότι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ (ανατολικά της Κωνσταντινούπολης) με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Ο ένας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με «οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία» και ένας άλλος να εμπλέκεται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι αρχές άρχισαν διεξοδική έρευνα εξετάζοντας την υπόθεση ως «ιδιαίτερα σοβαρή», ενώ ο χώρος γύρω από το προξενείο έκλεισε για αρκετές ώρες, καθώς εξετάζονταν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αναζητούνταν κι άλλοι, πιθανοί, δράστες. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι το κτίριο του προξενείου δεν έχει χρησιμοποιηθεί ενεργά για διπλωματικούς σκοπούς εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Συνολικά το Ισραήλ (μετά την έναρξη του μακελειού στη Γάζα, τον Οκτώβρη του 2023) απέσυρε τις περισσότερες διπλωματικές του αποστολές από την περιοχή για «λόγους ασφαλείας». Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τους δράστες λίγο πριν την επίθεση να ετοιμάζουν τα όπλα τους, ενισχύοντας το σενάριο μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του μίλησε για «ύπουλη επίθεση» και τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας». Πρόσθεσε δε ότι δεν θα επιτραπεί να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στη χώρα από «χυδαίες και χρονικά υπολογισμένες προβοκάτσιες».

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ αντέδρασε μεταξύ άλλων εκφράζοντας εκτίμηση για «την ταχεία δράση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή αυτής της επίθεσης» και προσθέτοντας ότι «οι ισραηλινές αποστολές σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί αμέτρητες απειλές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο τρόμος δεν θα μας αποτρέψει».

Παρέμβαση έκανε και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, λέγοντας ότι «οι επιθέσεις σε διπλωματικές αποστολές είναι επιθέσεις στη διεθνή τάξη και επίθεση στις αρχές που ενώνουν τα έθνη», αλλά και χαιρετίζοντας την Τουρκία για την «ταχεία και αποφασιστική αντίδραση».

Ας καταγραφεί ότι τις παραπάνω δηλώσεις έκανε ο Ερντογάν στη διάρκεια των εγκαινίων εγκαταστάσεων της πολεμικής βιομηχανίας «Ροκετσάν», όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η χώρα έχει μειώσει την εξάρτησή της από το εξωτερικό στον τομέα της άμυνας από 80% σε 20%. Ακόμα, ότι στόχος είναι η Τουρκία να περιληφθεί σύντομα στην πρώτη δεκάδα των χωρών αμυντικών εξαγωγής, διεθνώς.