ΛΑΪΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Οι πολεμικές ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στο γιορτινό τραπέζι

Ο «Γολγοθάς» της ακρίβειας για τα λαϊκά νοικοκυριά δεν έχει τέλος, ειδικά στο φόντο των πολεμικών ανατιμήσεων, για τις οποίες η κυβέρνηση κάνει πως δεν ξέρει τίποτα και δηλώνει προκλητικά αθώα του αίματος. Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι φέτος ακριβότερο κατά 7,8% έως 9,3%, με το κόστος να κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ για 4 - 6 άτομα.

Ενδεικτικά, στα συνοικιακά κρεοπωλεία το αρνί έχει αγγίξει τα 20 ευρώ το κιλό και το κατσίκι τα 21 ευρώ! Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στα οπωρολαχανικά και στα φρούτα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κάνει συσκέψεις στο Μαξίμου για να εξετάσει την ...επίδραση που έχουν τα ανακοινωμένα μέτρα - κοροϊδία και να οργανώσει ελέγχους για αισχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ.

Πακέτα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις...

Και ενώ η ακρίβεια τρέχει στη σκιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πανηγυρικά ένα νέο πακέτο ενισχύσεων στις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το κόστος της Ενέργειας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι λειτουργεί ταχύτατα και αποτελεσματικά όταν πρόκειται να εξασφαλίσει την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων.

Με τα 300 εκατ. ευρώ που προϋπολογίζει για φέτος, οι 50 πιο μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες θα εξοικονομήσουν 75 εκατ. ευρώ και άλλα 26 εκατ. ευρώ θα γλιτώσουν περίπου 23.000 μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν βιομηχανικό ρεύμα (δηλαδή μέση και υψηλή τάση).

Στα 200 εκατ. υπολογίζονται επίσης οι άμεσες επιχορηγήσεις σε μονοπώλια στους κλάδους του αλουμινίου, του χαλκού, του σιδήρου, των μεταλλικών κατασκευών, του τσιμέντου, του χαρτιού, της ξυλείας, της χημικής βιομηχανίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας για επενδύσεις που θα προσφέρουν εξοικονόμηση Ενέργειας. Τα «δώρα» για τους «μεγάλους» δεν έχουν τέλος, μιας και από 1η Ιούλη μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για τους καταναλωτές υψηλής και μέσης τάσης.

Αυτά τα 300 εκατ. προστίθενται στα 56 εκατ. επιδότηση στις ναυτιλιακές εταιρείες, στα σχεδόν 100 εκατ., με το μέτρο για το ντίζελ κίνησης, που κυρίως επιδοτεί τους ενεργειακούς ομίλους και τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, για τις οποίες μάλιστα δεν εφαρμόζεται το πλαφόν στις τιμές που πουλάνε.

...pass-ατέμπο για εργαζόμενους και ΕΒΕ

Την ίδια ώρα, για τους εργαζόμενους και τους άλλους βιοπαλαιστές απομένουν τα ψίχουλα του «fuel pass», το οποίο επί της ουσίας επιδοτεί τα κέρδη. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, πληρώνουν ακριβά τις συνέπειες και στο σπίτι και στο μαγαζί, αφού η ακρίβεια έχει ήδη εκτινάξει τα έξοδα κάθε μικρής επιχείρησης για χιλιάδες από αυτούς σε αρτοποιεία, ταξί, φορτηγά, Εστίαση, λαϊκές αγορές, καθαριστήρια κ.λπ.

Ολα αυτά σε συνδυασμό με τη φοροληστεία, που συνεχίζεται αμείωτη για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, είτε άμεση (τεκμαρτή φορολόγηση, προκαταβολή φόρου, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ) είτε έμμεση (πάνω από 40% των τιμών στην Ενέργεια από ΕΦΚ και ΦΠΑ). Μόνο τον Γενάρη του 2026 τα έσοδα από τον ΦΠΑ έφτασαν τα 3,1 δισ. και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τα 393 εκατ. ευρώ!

Η γενικευμένη φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων είναι αυτή που δημιουργεί τα γιγάντια πλεονάσματα, για να μπορεί η κυβέρνηση να δίνει νέα πακέτα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η πολιτική είναι που οδηγεί σε συνεχόμενα ρεκόρ κερδοφορίας των εισηγμένων ομίλων στο Χρηματιστήριο, που κατέγραψαν τρεις συνεχόμενες χρονιές αύξησης κερδών: 10,3 δισ. ευρώ το 2022, 10,8 δισ. ευρώ το 2023, 11,5 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το 2025 ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ.

Παρέμβαση της ΟΒΣΑ

Απέναντι στον κλοιό που σφίγγει για τους βιοπαλαιστές της πόλης, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας σημειώνει σε ανακοίνωσή της για τα νέα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων:

«Αρνούμαστε να θυσιάσουμε τις ανάγκες και το ήδη ψαλιδισμένο μας εισόδημα, να βυθιστούμε για μια ακόμα φορά στα χρέη, για τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα για την Ενέργεια: Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια. Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην Ενέργεια. Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσσουν το φυσικό αέριο

Για τη φορολογία: Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων. Ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης). Διαγραφή τόκων, προστίμων και των χρεών της περιόδου της πανδημίας. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις».