Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Καταγέλαστοι

Την ώρα που ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τους Ιρανούς και τον πολιτισμό τους, φοβερίζει δηλαδή έναν ολόκληρο λαό ότι θα τον εξαφανίσει από προσώπου Γης, τι βλέπουν ορισμένοι καταγέλαστοι δημοσιογράφοι - παπαγαλάκια της ευρωατλαντικής προπαγάνδας; Οτι «το απάνθρωπο καθεστώς βάζει τους Ιρανούς στις γέφυρες αντί να τους εξασφαλίσει την ασφάλειά τους»! Ναι, καλά διαβάσατε... Αυτά έλεγαν χτες ο Ευαγγελάτος και άλλοι, βλέποντας τις εικόνες με τους Ιρανούς να έχουν πλημμυρίσει τις γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν αρχίσει να μετράνε αντίστροφα για τον βομβαρδισμό τους. Μέχρι και χρονόμετρο στην οθόνη είχε βάλει η ισραηλινή τηλεόραση! Δυστυχώς για αυτούς, εκτός από το Ιράν, διαδηλώσεις γίνονται στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, ενάντια στον βρώμικο πόλεμο που έχει πλέον γενικευτεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, ρουφώντας σαν μαύρη τρύπα τα γύρω κράτη και όχι μόνο. Η ενσωματωμένη «δημοσιογραφία» στα καλύτερά της... Βέβαια, θα τους έτρεχαν τα σάλια αν έβλεπαν τον ιρανικό λαό να κάνει τεμενάδες στους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς και όχι να ξενυχτάει στις γέφυρες, θυμίζοντας εικόνες από τη Σερβία το 1999, στη διάρκεια των ΝΑΤΟικών βομβαρδισμών...

    

