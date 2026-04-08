ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ - «ΤΡΑΒΕΡΣΟ»

Εκδήλωση αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Κούβας

Εκδήλωση αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Κούβας, με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της!», θα πραγματοποιήσουν η Τομεακή Οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ και το Πολιτιστικό Στέκι της ΚΝΕ στον Πειραιά «Τραβέρσο» την Κυριακή 19 Απρίλη, στις 6.30 μ.μ. στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29).

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο πρέσβης της Κούβας Aramis Fuente Hernandez, ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης Νίκος Καρανδρέας, η Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής του ΚΚΕ, που συμμετείχε στη διεθνιστική αποστολή αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ στην Κούβα τον Φλεβάρη του 2026, και ο Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής του Κόμματος.

Στο κάλεσμα επισημαίνονται τα εξής: «Οι Οργανώσεις Πειραιά του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εκφράζουν τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, που περήφανα αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ εδώ και πάνω από 6 δεκαετίες, και καταδικάζουν τον βάρβαρο αποκλεισμό και τις απειλές του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.

Η Κουβανική Επανάσταση αποτέλεσε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο και απέδειξε πως οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να καθορίσουν την πορεία της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντα του λαού της.

Αυτή η επαναστατική εξουσία έθεσε τα θεμέλια για κοινωνικές κατακτήσεις και δικαιώματα στην Εργασία, στη Μόρφωση, στην Υγεία, στον Αθλητισμό, στον Πολιτισμό τα οποία στερούνται ακόμα και σήμερα οι εργαζόμενοι και οι λαοί στην αμερικανική ήπειρο και σε άλλες περιοχές.

Στεκόμαστε στο πλευρό των λαών που σήμερα βιώνουν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Οι ιμπεριαλιστές δεν διστάζουν να διαπράξουν κανένα έγκλημα για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό αποδεικνύουν τα όσα εξελίσσονται στα πολεμικά μέτωπα στη Μ. Ανατολή και αλλού.

Οπλο των λαών απέναντι σε αυτήν τη βαρβαρότητα είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη και η πάλη να απαλλαγούμε από τα δεσμά του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος, που γεννά φτώχεια, πολέμους και ανασφάλεια για τους λαούς».