Ευχαριστήρια επιστολή του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Βιετνάμ στον Δημήτρη Κουτσούμπα

Σε απάντηση της συγχαρητήριας επιστολής για την επανεκλογή του στη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Βιετνάμ, ο Το Λαμ έστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Αγαπητέ σύντροφε,

Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την αποστολή της συγχαρητήριας επιστολής σας με την ευκαιρία της επανεκλογής μου ως Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ.

Το 14ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ ήταν μια θριαμβευτική επιτυχία, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο μετά από 40 χρόνια εφαρμογής της πολιτικής Doi Moi (Ανανέωσης). Με την πρωτοποριακή του σκέψη και το στρατηγικό του όραμα, το Κογκρέσο έθεσε σημαντικά θεμέλια και δημιούργησε μια δυναμική για να εισέλθει με σιγουριά το Βιετνάμ σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, προσπαθώντας να οικοδομήσει ένα ειρηνικό, ανεξάρτητο, δημοκρατικό, ευημερούν, πολιτισμένο και ευτυχισμένο Βιετνάμ.

Το Κόμμα, το Κράτος και ο Λαός του Βιετνάμ ανέκαθεν έδιναν μεγάλη σημασία στην προώθηση της παραδοσιακής φιλίας με την Ελλάδα γενικότερα και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ειδικότερα. Κοιτάζοντας μπροστά, με τα υπάρχοντα θεμέλια καλών σχέσεων και τις κοινές προσπάθειες και των δύο Κομμάτων, είμαι βέβαιος ότι η παραδοσιακή φιλία μεταξύ Βιετνάμ και Ελλάδας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά, να γίνεται ολοένα και πιο βαθιά και ουσιαστική, προς όφελος των λαών και των δύο χωρών, και ταυτόχρονα να συμβάλλει θετικά στην ειρήνη, στη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή και στον κόσμο.

Είθε η σχέση μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Με ειλικρινή σεβασμό, σας στέλνω τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, επιτυχία και τους θερμότερους χαιρετισμούς μου.

ΤΟ ΛΑΜ

Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

Κομμουνιστικό Κόμμα Βιετνάμ».