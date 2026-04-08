ΡΩΣΙΑ

Κερδισμένη από τον περιορισμό μεταφοράς ενεργειακών πόρων στον Περσικό Κόλπο

Η Ρωσία αποκομίζει δισεκατομμύρια από τις εξαγωγές εμπορευμάτων της λόγω του μερικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με φόντο και τις ανησυχίες που εκφράζουν οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «ωφελεί τη Ρωσία» και ενισχύει τη θέση της στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Τα κέρδη της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, αερίου και λιπασμάτων αντιστοιχούν σε πάνω από 11 δισ. δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με το Επιμελητήριο.

«Η Ρωσία είναι ο μεγάλος κερδισμένος του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο Ματίας Σεπ, πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Η Ρωσία ωφελείται από τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων, επειδή χρησιμοποιεί άλλες οδούς εξαγωγών. Η κατάσταση αυτή μπορεί «να αποφέρει στη Ρωσία ένα απροσδόκητο κέρδος ιστορικής κλίμακας», πρόσθεσε ο Σεπ.

Με την τιμή του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, η Ρωσία μπορεί να περιμένει ετήσια αύξηση 71,8 δισ. δολαρίων σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού.

Η τιμή του αργού Brent παραδοτέου τον Ιούνη αυξήθηκε σε πάνω από 111 δολάρια το βαρέλι - των 159 λίτρων - στην αρχή της εβδομάδας, δηλαδή κατά σχεδόν 40 δολάρια σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.

«Στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η Μόσχα μπορεί να αποκομίσει περίπου 50 δισ. δολάρια σε πρόσθετα έσοδα κατ' έτος μόνο από το πετρέλαιο και το αέριο», σύμφωνα με το Επιμελητήριο.

«Τώρα που ο κόσμος έχει μπει με αυτοπεποίθηση στο μονοπάτι μιας αρκετά σοβαρής οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, η οποία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, η αγορά και οι συνθήκες της αγοράς στον τομέα της Ενέργειας και των ενεργειακών πόρων έχουν αλλάξει πλήρως», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πέσκοφ. Την ώρα δε που οι Ευρωπαίοι μειώνουν τις προμήθειες ρωσικής Ενέργειας για να επιφέρουν πλήγμα στα έσοδα της Μόσχας και να μειώσουν την εξάρτηση, πρόσθεσε: «Υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων για την αγορά των ενεργειακών μας πόρων από διάφορες περιοχές. Διαπραγματευόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η κατάσταση να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά μας».

Ρωσικοί δορυφόροι στην υπηρεσία του Ιράν

Νέο ρεπορτάζ του «Reuters» αναφέρει πως ρωσικοί δορυφόροι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες λεπτομερείς αποτυπώσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν το Ιράν να πλήξει αμερικανικές δυνάμεις και άλλους στόχους, σύμφωνα με εκτίμηση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Τα συμπεράσματα τα οποία εξέτασε το «Reuters» διαπίστωσαν επίσης ότι Ρώσοι και Ιρανοί χάκερ συνεργάζονται στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ρωσικοί δορυφόροι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 24 αποστολές επιτήρησης σε περιοχές 11 χωρών της Μέσης Ανατολής από 21 μέχρι 31 Μάρτη, καλύπτοντας 46 «στόχους», μεταξύ τους αμερικανικές και άλλες στρατιωτικές βάσεις, καθώς και τοποθεσίες όπως αεροδρόμια και πετρελαιοπηγές.

Μέσα σε λίγες μέρες από την καταγραφή τους, στρατιωτικές βάσεις και αρχηγεία δέχτηκαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones από το Ιράν, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία κάνει λόγο για σαφές μοτίβο.

Περιοχές της Τουρκίας, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τέθηκαν επίσης υπό δορυφορική επιτήρηση δύο φορές, ενώ τοποθεσίες σε Ισραήλ, Κατάρ, Ιράκ, Μπαχρέιν και στη ναυτική υποστηρικτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία επιτηρήθηκαν μία φορά.

Σε μια αναδυόμενη τάση, προσθέτει η έκθεση, ρωσικοί δορυφόροι παρακολουθούσαν ενεργά τα Στενά του Ορμούζ.

Ευρωπαίοι ηγέτες πίεσαν τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο για το ζήτημα αυτό σε Σύνοδο του G7 τον περασμένο μήνα. Δύο διπλωμάτες δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο δεν απάντησε στις κατηγορίες, αν και δημοσίως έχει υποβαθμίσει τη ρωσική βοήθεια προς το Ιράν ως ασήμαντη.