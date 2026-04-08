ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Αθλια τελεσίγραφα και απειλές για «αφανισμό ενός ολόκληρου πολιτισμού»

Στις 3 τα ξημερώματα Τετάρτης έληγε το τελεσίγραφο για να ξεκινήσει η αμερικάνικη επίθεση. Πρόταση του Πακιστάν αργά το βράδυ για εκεχειρία δύο βδομάδων

2026 The Associated Press. All

Πιο αδίστακτος και κυνικός από κάθε άλλη φορά κραδαίνοντας το ενδεχόμενο μαζικής γενοκτονίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός κλιμάκωσε χτες τις απειλές έναντι του Ιράν σχετικά με το τελεσίγραφο που έληγε στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία ή πλήρες άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Ενας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», είπε απροκάλυπτα ο Τραμπ σε μία νέα ανάρτηση στο Truth Social, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαπολύσει κόλαση ισοπεδωτικών βομβαρδισμών στους ιρανικούς σταθμούς Ενέργειας, σε γέφυρες, οδικούς άξονες, εργοστάσια και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές και κτίρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ ανέφερε ως επιδίωξη μία «πλήρη και ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος, όπου θα επικρατήσουν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά» και πρόσθετε ότι «...ίσως συμβεί κάτι επαναστατικά θαυμάσιο - ποιος ξέρει; Θα το μάθουμε απόψε, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και σύνθετη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!».

Βέβαια τίποτα «επαναστατικό» για τους λαούς δεν πρόκειται να προκύψει από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ή από κάποια νέα προσωρινή εκεχειρία, αφού οι αντιθέσεις είναι βαθιές και συσσωρεύουν νέα καύσιμη ύλη για μεγαλύτερη αντιπαράθεση, που στο φόντο της έχει τη μεγάλη σύγκρουση για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το βράδυ της Τρίτης έγινε γνωστή νέα παρέμβαση Πακιστάν, με τον πρωθυπουργό του Σ. Σαρίφ να ζητά από τις ΗΠΑ νέα παράταση της προθεσμίας και από το Ιράν άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, και εκεχειρία για δύο βδομάδες, «για να επιτραπεί στην διπλωματία να κάνει τον κύκλο της». Οπως εμφανιζόταν σε διάφορα μέσα το Ιράν φαινόταν να εξετάζει θετικά μια τέτοια εξέλιξη ενώ αναμενόταν και αμερικανική αντίδραση.

Την Δευτέρα το βράδυ πάντως ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν ανησυχεί» για τον κίνδυνο να διαπράξει εγκλήματα πολέμου εάν καταστρέψει υποδομές του Ιράν που χρησιμοποιούνται κυρίως για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Γιατί; Επειδή, κατά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, «έγκλημα πολέμου» θα ήταν να αφεθεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, που οι ΗΠΑ και πολλοί σύμμαχοί τους έχουν.

Η ιρανική απάντηση στις προκλητικές απειλές Τραμπ ήταν άμεση. Το Ιράν διέκοψε τη λεγόμενη «άμεση» επικοινωνία με τις ΗΠΑ, όχι όμως και τις συνομιλίες με διαμεσολαβητές από χώρες όπως το Πακιστάν, με στόχο την κατάπαυση του πυρός.

«Η αυτοσυγκράτηση έχει τελειώσει και θα δοθεί απάντηση χωρίς επιφυλάξεις, ώστε να στερηθούν (οι χώρες της περιοχής - σύμμαχοι των ΗΠΑ) για χρόνια το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», ανακοίνωσαν στη συνέχεια οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, προειδοποιώντας με αναλογικά αντίποινα χώρες της περιοχής. Παρέμβαση έκανε και ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Μέχρι το βράδυ, Ιρανοί πολίτες είχαν κατακλύσει τους σταθμούς Ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας φτιάχνοντας ανθρώπινες ασπίδες απέναντι στους εκβιασμούς.

Θυμίζουμε ότι και στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ πριν 27 χρόνια, χιλιάδες Σέρβοι είχαν φτιάξει ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και σταθμούς Ενέργειας για να προστατεύσουν με την ίδια τους τη ζωή ό,τι μπορούσαν να περισώσουν από την καταστροφή που προκαλούσαν χιλιάδες βόμβες και η χρήση ιδιαίτερα των ραδιενεργών βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου που χρησιμοποίησαν τότε οι φονιάδες. Τότε τον «χορό» του πολέμου έσερνε η δημοκρατική κυβέρνηση στις ΗΠΑ του Μπιλ Κλίντον.

Ανελέητοι βομβαρδισμοί

Αρκετές ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ, ΗΠΑ και Ισραήλ συνέχισαν τους ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη, επιλέγοντας να χτυπήσουν ακόμη και την εβραϊκή συναγωγή Rafi-Nia. Το απόγευμα της Τρίτης ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέλαβε την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση, κάνοντας λόγο για... «παράπλευρη απώλεια».

Βομβαρδίστηκαν επίσης το αεροδρόμιο της δυτικής πόλης Χορταμαμπάντ, μία μεγάλη γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας που συνδέει την πόλη Ταμπρίζ με την πρωτεύουσα, μία σιδηροδρομική γέφυρα στο Κασάν, έναν σιδηροδρομικό σταθμό στη Μασχάντ κ.α. Στο στόχαστρο βρέθηκε και γέφυρα κοντά στην ιρανική πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης. Τα χτυπήματα αυτά έγιναν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ προς τους Ιρανούς πολίτες, να μείνουν χτες μακριά από σιδηροδρομικούς σταθμούς και τρένα...

Επιπλέον, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στη νήσο Χαργκ, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού πετρελαίου. Και μόνο στην αναγγελία αυτής της είδησης η τιμή του πετρελαίου Δυτικού Τέξας αυξήθηκε άνω του 3% φτάνοντας τα 114,71 δολάρια. Ετσι, το πετρέλαιο Βόρειας Θάλασσας Brent, που αυξήθηκε κατά 2,05% φτάνοντας στα 114,71 δολάρια, πουλήθηκε σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη του πετρελαίου Δυτικού Τέξας.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αργότερα διέψευσε πως υπάρχουν σχέδια για τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν με αφορμή διφορούμενες δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς. Παρ' όλα αυτά στο Ιράν οι αρχές ανέφεραν πως ήδη από τον Ιούνιο του 2025 είχαν μοιράσει ενημερωτικό υλικό και χάπια ιωδίου στους κατοίκους περιοχών κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς και πως τώρα πλέον αυτό έχει γίνει σε όλη τη χώρα, καθώς όλα τα κέντρα υγείας διανέμουν δισκία ιωδίου, έτοιμα έντυπα και οδηγίες για την περίπτωση «ραδιολογικού συμβάντος» ή ατυχήματος.

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας εδώ και μέρες δεν έχει δώσει νεότερο συνολικό αριθμό θυμάτων που κυμαίνεται στους 1.400, ενώ οι τραυματίες θεωρούνται δεκάδες χιλιάδες. Τα όποια στοιχεία αναφέρονται περιστασιακά. Οπως π.χ. στον βομβαρδισμό της πόλης Αλμπόρζ χτες το πρωί, που αναφέρθηκε πως σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι (τα δύο παιδιά) και τραυματίστηκαν άλλα 24 άτομα...

Σημαντική στρατηγική ήττα των ΗΠΑ στο Ισφαχάν βλέπει το «Press TV»

Σε αυτό το φόντο, το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Press TV» επανήλθε στο θέμα της αμερικανικής επιχείρησης διάσωσης του Αμερικανού πιλότου ενός F-15E που είχε συντριβεί στις 3 Απρίλη στο Ιράν, υποστηρίζοντας πως κατέληξε σε «σημαντική στρατηγική ήττα».

Το ιρανικό δίκτυο υποστηρίζει πως η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ισφαχάν δεν σχετιζόταν με τη διάσωση του πιλότου, αλλά τη διείσδυση και επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Αναφέρει πως η περιοχή προσγείωσης του αμερικανικού C-130 που επιλέχθηκε ήταν εγκαταλελειμμένη, αλλά «επικίνδυνα κοντά σε ένα από τα κτίρια πυρηνικού συγκροτήματος».

Σημειώνει πως οι Αμερικανοί έκαναν εσφαλμένους υπολογισμούς, θεωρώντας «τελειωμένη» την ιρανική αεράμυνα, ενώ στην πραγματικότητα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «τους περίμεναν» και οι «αμερικανικές ειδικές δυνάμεις έπεσαν κατευθείαν μέσα στην παγίδα» του ιρανικού στρατού. Υποστηρίζει πως ένα C-130 μετέφερε «δεκάδες κομάντος» και ένα δεύτερο θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα και ελικόπτερα τύπου MH-6 Little Bird και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό υποστήριξης.

Οι ιρανικές δυνάμεις «απάντησαν» αναγκάζοντας τους Αμερικανούς κομάντος να πέσουν στην παγίδα και το επιτελείο στον Λευκό Οίκο να στείλει μικρότερα αεροπλάνα για να τους αποσύρει γλιτώνοντάς τους «από μία θανατηφόρα κατάσταση».

Τονίζει δε το ίδιο ρεπορτάζ πως η επιχείρηση απομάκρυνσης των Αμερικανών κομάντος έγινε τόσο εσπευσμένα που αρκετοί άφησαν πίσω τους εξοπλισμό, αλλά και προσωπικά έγγραφα. Στη συνέχεια οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να βομβαρδίσουν τα μεταγωγικά αεροσκάφη με τον εξοπλισμό που είχαν μέσα ή είχε απλωθεί στο έδαφος, για να μην πέσουν στα χέρια Ιρανών.

Το ιρανικό δίκτυο χαρακτηρίζει σόου προπαγάνδας τη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο διευθυντής της CIA, ο υπουργός Πολέμου και ο Αμερικανός επιτελάρχης, υποστηρίζοντας πως προσπάθησαν να στήσουν «και άλλες επιχειρήσεις τύπου Χόλιγουντ» για να υποστηρίξουν τα υποτιθέμενα «επιτεύγματά τους» και να καθησυχάσουν τον αμερικανικό λαό...

«The Times»: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε κώμα

Δυτικά ΜΜΕ επανέρχονται στο θέμα της κατάστασης της υγείας του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανανεώνοντας τους ισχυρισμούς περί ανήκεστου βλάβης. Σε αυτό το φόντο, χτεσινό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «The Times» ανέφερε ότι ο Μ. Χαμενεΐ είναι σε κώμα και λαμβάνει θεραπεία για «σοβαρή» ιατρική κατάσταση στην ιερή πόλη Κομ. Σύμφωνα με εκτίμηση δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, που επικαλείται η εφημερίδα και δεν επιβεβαιώνονται από ιρανικές πηγές, ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί ζητούν καθαίρεση Τραμπ

Στο φόντο της νέας κλιμάκωσης του πολέμου, βουλευτές και γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος, που έχει αιματοκυλίσει άλλους λαούς σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την ανησυχία που προκαλεί στον λαό των ΗΠΑ ο πόλεμος κατά του Ιράν ενόψει και των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Νοέμβρη.

Η Δημοκρατική (ιρανικής καταγωγής) βουλευτής από την Αριζόνα, Γιασαμίν Ανσάρι, είναι μία από αυτές που επιδιώκει την καθαίρεση του Προέδρου Τραμπ βάσει της 25ης Τροπολογίας του Συντάγματος μετά τις απροκάλυπτες απειλές για πλήγματα σε πολιτικούς στόχους του Ιράν, που ισοδυναμεί με προαναγγελία εγκλημάτων πολέμου. Αν και η 25η Τροπολογία προβλέπει μεταβίβαση εξουσίας εάν ο Πρόεδρος δεν είναι σε θέση να υπηρετήσει, η Ανσάρι τονίζει πως σχεδιάζει να ζητήσει και την παραπομπή του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ για τη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν, θεωρώντας πως έθεσε σε κίνδυνο αμερικανικά στρατεύματα διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου.

Ανάλογες δηλώσεις κάνουν οι βουλευτής Μελάνι Στάνσμπερι από το Νέο Μεξικό, ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών που μειοψηφούν στη Βουλή των Κοινοτήτων Χακίμ Τζέφρις, με τον τελευταίο να καλεί το Κογκρέσο να σταματήσει αμέσως αυτόν τον επικίνδυνο πόλεμο «προτού ο Τραμπ μας βυθίσει στον Τρίτο Παγκόσμιο».