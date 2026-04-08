Εντείνεται το ρήγμα στη ΝΑΤΟική λυκοσυμμαχία

Νέα επίθεση του Τραμπ στους Ευρωπαίους «συμμάχους» | Η ισπανική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει ο «ευρωπαϊκός στρατός» και κοινή αγορά όπλων

Νέα επίθεση στους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, κατηγορώντας τους ότι δεν υποστήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν, και επανέλαβε την επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται πριν την επίσκεψη του γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε στις ΗΠΑ, που ξεκινά σήμερα.

«Κοιτάξτε, πήγαμε στο ΝΑΤΟ», υπενθύμισε ο Τραμπ. «Δεν ζήτησα πολύ έντονα, απλώς είπα: Ε, αν θέλετε να βοηθήσετε, τέλεια». «Οχι, όχι, όχι, δεν θα βοηθήσουμε», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ήταν η απάντηση των «συμμάχων».

Συνεχίζοντας ο Τραμπ είπε πως τα μέλη του ΝΑΤΟ «έχουν κάνει πραγματικά ό,τι μπορούν για να μη βοηθήσουν». Το ΝΑΤΟ «είναι μια χάρτινη τίγρη», την οποία ο Ρώσος Πρόεδρος «δεν φοβάται», επανέλαβε.

«Νομίζω ότι είναι μια πληγή για το ΝΑΤΟ που δεν θα επουλωθεί ποτέ», είπε ακόμα, όπως και ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» από την έλλειψη στρατιωτικής υποστήριξης στα Στενά του Ορμούζ και αλλού.

Σήμερα ο Ρούτε θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ, τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο και τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκεθ.

Ο Τραμπ επέκρινε και άλλους «παραδοσιακούς συμμάχους» των ΗΠΑ, όπως η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, επειδή δεν βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Από την άλλη, επαίνεσε τις χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για την ...υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Επανέφερε δε τις βλέψεις της Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία. «Ολα ξεκίνησαν - αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια - με τη Γροιλανδία», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. «Θέλαμε τη Γροιλανδία. Δεν ήθελαν να μας τη δώσουν. Και είπα: ΟΚ, αντίο».

Ισπανία: «Να προχωρήσουμε» με ευρωπαϊκό στρατό

Οι πρόσφατες επικριτικές δηλώσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ ωθούν τις ευρωπαϊκές χώρες να αναζητήσουν «εναλλακτικές επιλογές ασφαλείας», τόνισε μιλώντας στο «La Sexta» ο σοσιαλδημοκράτης Ισπανός ΥΠΕΞ Χ. Μ. Αλμπάρες.

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμοιβαία επωφελής συμμαχία τόσο για τους Ευρωπαίους όσο και για τους Αμερικανούς... Αλλά οι δηλώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και οι νέες θέσεις για την ευρωατλαντική ασφάλεια καλούν εμάς τους Ευρωπαίους να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα κυριαρχίας και άμυνας», σημείωσε.

«Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας την ασφάλεια των πολιτών μας και την αποτροπή», πρόσθεσε και επανέφερε τη θέση της Μαδρίτης για ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Η ΕΕ, είπε, θα πρέπει να κινηθεί προς έναν πανευρωπαϊκό στρατό και να ενσωματώσει τις πολεμικές της βιομηχανίες, καθώς επίσης να δημιουργήσει μια ψηφιακή ενιαία αγορά και μια ένωση κεφαλαιαγορών.