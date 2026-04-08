Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Νέες επιστολές φαντάρων ενάντια στις απαράδεκτες ποινές

Νέες επιστολές φαντάρων έφτασαν στην εφημερίδα μας, ζητώντας να ανακληθούν άμεσα οι ποινές που έχουν επιβληθεί στους στρατευμένους επειδή συμμετείχαν σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις μαζί με εργαζόμενους.

«Οι φαντάροι έχουμε δικαίωμα να αντιτασσόμαστε στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που ο λαός πληρώνει ακριβά και κινδυνεύει να πληρώσει σε ζωές. Την ώρα που οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται ακόμα πιο ασφυκτικές για τον εργαζόμενο λαό, εφοπλιστές και βιομήχανοι αυξάνουν τα κέρδη τους στις πλάτες μας. Να επιστρέψουν άμεσα οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σμηνίτης Θανάσης Χατζηστεφάνου (113 ΠΜ, Αεροπορική Βάση Μίκρας).

«Οι τιμωρίες του ΔΕΑ Τζούδα Παναγιώτη και του Στρατιώτη Κακανά Κώστα επειδή εναντιώθηκαν στον πόλεμο είναι άδικες. Είναι παιδιά του λαού, όπως οι περισσότεροι από εμάς, και δήλωσαν το αυτονόητο, ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η καταστολή τέτοιων φωνών το μόνο που επιδιώκει είναι να μας επιβάλει τη σιωπή απέναντι σε μια πολιτική που μας σέρνει στον πόλεμο, που όχι απλά δεν είναι δικός μας αλλά μας φορτώνει και με την ακρίβεια και τη φτώχεια», σημειώνει και ο Στρατιώτης Σταθόπουλος Νικόλαος (ΕΛΔΥΚ).

  • Τις διώξεις των στρατευμένων καταγγέλλουν με ανακοινώσεις τους ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΚΟ και Τραπεζών και το Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου και ΝΠΙΔ Αχαΐας.
    

ΚΟΣΜΟΣ
