ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Επίσκεψη του Βανς για στήριξη στον Ορμπαν λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές

Την Ουγγαρία επισκέφτηκε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, σε μια σαφή κίνηση ενίσχυσης του απερχόμενου πρωθυπουργού Β. Ορμπαν λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, τις οποίες ενδέχεται να χάσει, μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Μάλιστα ο Βανς εκφώνησε ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση σε αθλητικό κέντρο της Βουδαπέστης μαζί με τον Ορμπαν, λέγοντας πως «πρέπει να τον επανεκλέξουμε πρωθυπουργό της Ουγγαρίας», επαινώντας την πολιτική του και ασκώντας έντονη κριτική στην ΕΕ για τη «λανθασμένη, ριζοσπαστική πορεία της».

Την ίδια ώρα ο αντίπαλος του Ορμπαν, Πέτερ Μαγιάρ, υπόσχεται επαναπροσέγγιση με τον ευρωπαϊκό πυρήνα και απομάκρυνση από τη Μόσχα.

«Αναρωτιέμαι, θα αντισταθείτε στους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες; Θα υπερασπιστείτε την κυριαρχία και τη δημοκρατία; Θα υπερασπιστείτε τον δυτικό πολιτισμό;», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καλώντας το πλήθος να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις.

«Ο Βίκτορ Ορμπαν θα κερδίσει τις ερχόμενες εκλογές στην Ουγγαρία», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για «επαίσχυντη» ξένη παρέμβαση στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές, ενώ ο Ορμπαν έκανε λόγο για «χρυσή εποχή» στις σχέσεις Ουγγαρίας - ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι αν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είχαν ακολουθήσει το πρότυπο ηγεσίας του Ορμπαν «οι κρίσεις που αντιμετωπίζουν δεν θα ήταν τόσο άσχημες».

Για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία είπε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας, των συμφερόντων της Ευρώπης και της Ουγγαρίας, των συμφερόντων των ΗΠΑ, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατόν». Επαίνεσε μάλιστα τον ρόλο του Ορμπαν και του Τραμπ στις συνομιλίες για «τερματισμό» του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία πρόκειται να καταλήξει σε συμφωνία για την αγορά πετρελαίου από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Βανς, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουδαπέστη.

Η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία «Mol Nyrt» θα συμφωνήσει να αγοράσει 500.000 τόνους, αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων, ανέφερε το άτομο, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Αλλες λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες. Η «Mol» έχει αυξήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου αφού έλαβε εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την ΕΕ.

Σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβρη ο Ορμπαν είχε συμφωνήσει να αγοράσει 400 εκατ. κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε 5 χρόνια και να υπογράψει συμβόλαιο 114 εκατ. δολαρίων με τη «Westinghouse Electric Co.» για αγορά πυρηνικού καυσίμου για το ατομικό εργοστάσιο της Ουγγαρίας. Σε αντάλλαγμα η κυβέρνηση Τραμπ είχε χορηγήσει εξαίρεση στην Ουγγαρία για αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με το «Bloomberg».

Συνομιλία Πούτιν - Ορμπαν βγήκε στη δημοσιότητα

Παράλληλα συνεχίζουν να έρχονται στη δημοσιότητα τηλεφωνικές συνομιλίες Ούγγρων και Ρώσων αξιωματούχων. Μια αποκαλυπτική τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ούγγρου πρωθυπουργού και του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν ήρθε στο φως από το «Bloomberg», όπου ο Ορμπαν εμφανίζεται διατεθειμένος να στηρίξει ενεργά τον Πούτιν, ακόμα και να συμβάλει σε πιθανή διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο στην Ουκρανία, προτείνοντας τη φιλοξενία Συνόδου Κορυφής στη Βουδαπέστη.

Για να υπογραμμίσει τη στάση του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός φέρεται να χρησιμοποίησε έναν μύθο του Αισώπου: Εκείνον όπου ένα ποντίκι απελευθερώνει ένα λιοντάρι από παγίδα.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η πιθανότητα φιλοξενίας Συνόδου μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στη Βουδαπέστη - μια ιδέα που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε συζητηθεί και με τον Τραμπ.