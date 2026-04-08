Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
Μαχητικές διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο

Κόντρα στην κρατική καταστολή, συνεχίζονται οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις και μέσα στο ίδιο το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο. Τη Δευτέρα το βράδυ έγιναν νέες διαμαρτυρίες μπροστά από τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, με τη συμμετοχή Ισραηλινών αλλά και Αμερικανών που ζουν στο Ισραήλ. Ξεδιπλώθηκαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα στα Εβραϊκά και στα Αγγλικά, όπως «Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι απελευθέρωση», καταγγέλλοντας με έμφαση και την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τους Εβραίους εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας που διαμορφώνεται είναι όταν τραμπούκος επιτέθηκε στους διαδηλωτές, η ισραηλινή αστυνομία επενέβη, όχι για να τους προστατεύσει αλλά για να διαλύσει την κινητοποίηση! Το δε Σαββατοκύριακο, όπως καταγγέλλεται, η αστυνομία εμπόδισε την παροχή ιατρικής βοήθειας σε διαδηλωτή που υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια επίθεσης των δυνάμεων καταστολής!

Στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι δυνάμεις του ΚΚ Ισραήλ και της ΚΝ Ισραήλ, δίνοντας σταθερά μια δύσκολη αλλά και σημαντική μάχη ενάντια στις αιματηρές ισραηλινές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, στα κατοχικά εγκλήματα σε βάρος γειτονικών λαών.

Σε δήλωσή του ο Αϊμάν Οντέχ, βουλευτής του μετώπου ΧΑΝΤΑΣ, όπου συμμετέχει το ΚΚ Ισραήλ, κατήγγειλε την κρατική καταστολή τονίζοντας ότι «όσο περισσότερο μας καταστέλλουν και μας φιμώνουν, τόσο θα πολλαπλασιαζόμαστε».

    

