ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Συνεχίζεται το πλατύ πολιτικό άνοιγμα σε όλη τη χώρα

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο μέτωπο του ιμπεριαλιστικού πολέμου και η διέξοδος για την οποία παλεύει το ΚΚΕ

Στο Μαντούδι Εύβοιας

Με συσκέψεις, περιοδείες και εξορμήσεις συνεχίζεται σε όλη τη χώρα το πλατύ πολιτικό άνοιγμα των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ με την ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με μεγάλη συμμετοχή και ζωντανή συζήτηση έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Μαντούδι σύσκεψη της Τομεακής Επιτροπής Εύβοιας του ΚΚΕ με θέμα «Σ' έναν κόσμο που φλέγεται, σ' ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά». Ομιλητής ήταν ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής Εύβοιας.

Μιλώντας σε μέλη και φίλους του Κόμματος, σε βιοπαλαιστές αγρότες, ρετσινάδες - δασεργάτες και εργαζόμενους της περιοχής, ο Γ. Μαρίνος αναφέρθηκε στις συνθήκες που διαμορφώνουν η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων και η επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων.

Τόνισε την ανάγκη οι εργαζόμενοι και ο λαός της βόρειας Εύβοιας να αξιοποιήσουν την πείρα από τους μεγάλους αγώνες που έχουν δώσει μετά την καταστροφική πυρκαγιά, για να οργανώσουν και να δυναμώσουν σήμερα τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που τους φορτώνει τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και πολέμων, για απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Επεσήμανε ότι η νέα εκτίναξη του κόστους παραγωγής από την τεράστια άνοδο της τιμής του πετρελαίου και των αγροεφοδίων δεν αντιμετωπίζεται από τα μέτρα - κοροϊδία της κυβέρνησης, και ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τον αγώνα και τα αιτήματά τους για πραγματική ανακούφιση και μέτρα ουσιαστικής στήριξης του λαϊκού εισοδήματος.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις διεκδικήσεις των ρετσινάδων - δασεργατών για αυξήσεις στους μισθούς - ψίχουλα που παίρνουν από το πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους, ένταξη στα ΒΑΕ και δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες δουλειάς και τις ανάγκες.

Ο Γ. Μαρίνος υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις εκτινάσσουν το αίσθημα ευθύνης και βάζουν τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, τους πρωτοπόρους εργαζόμενους, μπροστά σε μεγάλες ευθύνες. Κάλεσε να μετατραπούν η ανησυχία και ο προβληματισμός σε συλλογική οργάνωση του αγώνα και αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, που στις σημερινές συνθήκες αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι είναι το στήριγμα του λαού, οργανωτής της πάλης, με βαθιά συναίσθηση του ρόλου του ως επαναστατικής πρωτοπορίας.

Ακολούθησε πλούσια και ζωντανή συζήτηση, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις που αφορούσαν τις εξελίξεις στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και στα πολεμικά μέτωπα που φλέγονται, τις πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και το πώς θα οργανωθεί ο αγώνας σήμερα σε στέρεη βάση και πορεία σύγκρουσης και ανατροπής.

Στην Ορεστιάδα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα επίσης την Παρασκευή, η εκδήλωση της με θέμα

Την εκδήλωση άνοιξε ο Κώστας Ζαλουφλής, Γραμματέας της ΚΟ Ορεστιάδας και μέλος της ΤΕ Εβρου. Τόνισε τη σημασία που έχει το θέμα της εκδήλωσης για τον βόρειο Εβρο, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι αγρότες με παράδοση αγώνων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα το μαζικό μπλόκο του Ορμένιου στις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Κύριος ομιλητής ήταν ο Ορέστης Διαμαντόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ, ο οποίος ανέλυσε τις επιπτώσεις που έχουν για τον βιοπαλαιστή αγρότη η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων.

Επεσήμανε ότι η ακρίβεια σε ρεύμα, πετρέλαιο και αγροεφόδια δεν είναι «φυσικό φαινόμενο», αλλά αποτέλεσμα πολιτικών που υπηρετούν τα κέρδη των λίγων, οδηγώντας στη συγκέντρωση της γης και στην εξαφάνιση του μικροκαλλιεργητή.

Ανέδειξε τον ρόλο του Εβρου ως στρατιωτικού - γεωστρατηγικού κόμβου και τη μετατροπή της περιοχής σε ΝΑΤΟική βάση, καθώς και τις επιπτώσεις στα αντιπλημμυρικά έργα, στην τυποποίηση των υποδομών, ακόμα και στην προστασία των κτηνοτροφικών μονάδων. Κατήγγειλε την πολιτική που διαθέτει πόρους για εξοπλισμούς, αλλά όχι για μέτρα στήριξης των αγροτών, αντιπλημμυρικά έργα και υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο λαός.

Τόνισε την ανάγκη κοινής δράσης εργατών και αγροτών, με αναφορά στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα, ως παράδειγμα συλλογικής και οργανωμένης διεκδίκησης. Κατέληξε με την παρουσίαση της πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ και τι σημαίνει αυτή για τους αγρότες - κτηνοτρόφους, υπογραμμίζοντας ότι το να πάρει ο λαός την εξουσία «δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Σημαίνει ότι όλος αυτός ο πλούτος που παράγετε εσείς, και σήμερα τον κλέβουν οι τράπεζες και οι ενεργειακοί κολοσσοί, περνάει στα χέρια της κοινωνίας, στα δικά σας χέρια».

Στην Ξάνθη

Σύσκεψη με πανεπιστημιακούς και συναντήσεις με εργαζόμενους στο Νοσοκομείο και στα Δικαστήρια είχε αντιπροσωπεία της ΤΕ Ξάνθης του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή του Κόμματος Γιάννη Δελή.

Την Τρίτη 31/3 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με καθηγητές και εργαζόμενους του Πολυτεχνείου Ξάνθης, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα της πολεμικής εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πέρα από την ανησυχία για τις εξελίξεις και τη μετατροπή της χώρας σε στόχο αντιποίνων, τη συζήτηση απασχόλησε ο ρόλος της έρευνας σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας, όπου ολοένα και περισσότερο στρατεύεται στα σχέδια εμπλοκής, ενάντια στις λαϊκές ανάγκες.

Την Τετάρτη 1/4 η αντιπροσωπεία περιόδευσε στα Δικαστήρια Ξάνθης και συναντήθηκε με εργαζόμενους και τη διοίκηση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων, όπου τέθηκε μεταξύ άλλων το σοβαρό πρόβλημα της στατικότητας του κτιρίου των Δικαστηρίων.

Αργότερα έγινε περιοδεία στο Νοσοκομείο Ξάνθης και συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και με το Σωματείο εργαζομένων Γιατροί. Εργαζόμενοι ανέδειξαν τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το ΓΝ Ξάνθης, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει στα όρια της λειτουργίας του. Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ δεσμεύτηκε να αναδείξει όλα τα ζητήματα με παρεμβάσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.