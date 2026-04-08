ΝΕΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ

Θανάσιμη σύγκρουση σε ανισόπεδη διάβαση

2026 The Associated Press. All

Την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους επαναφέρει στην επικαιρότητα νέο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε, χτες, αυτή τη φορά στη Γαλλία, όταν βαρύ όχημα που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό συγκρούστηκε με τρένο μεγάλης ταχύτητας (Train de Grand Vitesse - TGV), ενώ αυτό εκτελούσε το δρομολόγιο από Δουνκέρκη προς Παρίσι, στον βόρειο νομό της χώρας, Πα-ντε-Καλαί.

Μετά τη σύγκρουση σκοτώθηκε επιτόπου ο 56χρονος μηχανοδηγός του TGV - που μετέφερε συνολικά 243 επιβάτες, ενώ τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά. Η σύγκρουση έγινε γύρω στις 7 π.μ., σε ισόπεδη διάβαση που βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Μπετούν και Λανς.

Ο επικεφαλής των Γαλλικών Σιδηροδρόμων (SNCF), Ζαν Καστέξ, έσπευσε να δηλώσει ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν «σε κανονική κατάσταση λειτουργίας» και ότι οι μπάρες «λειτουργούσαν τέλεια», ενώ ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, είπε πως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε «αστοχία αυτής της ισόπεδης διάβασης». Εκρινε δε σκόπιμο να προσθέσει ότι η συγκεκριμένη διάβαση δεν συγκαταλέγεται στο ...1% των λεγόμενων «ευαίσθητων» ισόπεδων διαβάσεων στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, πάντως, «φούντωσε» μια συζήτηση για το αν είναι φυσιολογικό σιδηροδρομικοί συρμοί που κινούνται με ταχύτητα μέχρι και 320 χλμ./ώρα να χρησιμοποιούν γραμμές που διασταυρώνονται με ισόπεδες διαβάσεις... Σύμφωνα δε με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φωνή του Βορρά» («La Voix du Nord») που συνόδευε και διάγραμμα με τα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή, «καμία ισόπεδη διάβαση δεν βρίσκεται σε γραμμή υψηλής ταχύτητας (Ligne de Gran Vitesse - LGV)» αλλά «ατυχήματα μπορεί να αφορούν TGV όταν κινούνται σε συμβατικές γραμμές», καθώς ορισμένα από τα δρομολόγια που καλύπτουν (και) τέτοιοι συρμοί μπορεί να μην εκτείνονται μόνο σε LGV, αλλά να μπαίνουν και σε συμβατικές γραμμές, όπως συνέβη και με το συγκεκριμένο.

Ο 56χρονος εργαζόμενος που σκοτώθηκε ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και το καλοκαίρι επρόκειτο να βγει σε σύνταξη... Δούλευε 30 χρόνια στη SNCF. «Η δουλειά του μηχανοδηγού είναι μια απαιτητική δουλειά, η οποία περιλαμβάνει ύπνο μακριά από το σπίτι αρκετές νύχτες την εβδομάδα», εξηγούσαν στη «Φιγκαρό» συνάδελφοι του αδικοχαμένου μεσήλικα.

Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 30χρονος Πολωνός, συνελήφθη και διώκεται για σοβαρή ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση.

Μόλις στις 25 του περασμένου Μάρτη, σκοτώθηκε ένας 60χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση ενός τρένου (τύπου TER) με φορτηγό επίσης σε ισόπεδη διάβαση, στην περιοχή Saint-Raphael (Βαρ) στη νότια Γαλλία. Τον Μάρτη του 2025, δύο στρατιώτες είχαν χάσει τη ζωή τους μετά από σύγκρουση του οχήματος στο οποίο επέβαιναν με τρένο TER, ξανά σε ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Arras (Πα-Ντε-Καλαί).