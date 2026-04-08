ΛΙΒΑΝΟΣ

Με σθεναρή αντίσταση εξελίσσεται η ισραηλινή χερσαία επέμβαση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χτες ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων κατά μήκος στρατηγικής περιοχής του νότιου Λιβάνου, που σε μεγάλο βαθμό τον έχει ισοπεδώσει, κατά το πρότυπο της κατεστραμμένης Γάζας.

Η περιοχή αυτή εκτιμάται ότι έχει βάθος 10 χλμ. εντός της λιβανέζικης ενδοχώρας από τα νότια σύνορα, ωστόσο οι δυσκολίες για τον ισραηλινό στρατό παραμένουν μεγάλες, καθώς η αντίσταση της Χεζμπολάχ συνεχίζεται. Οχι μόνο στα πεδία των συγκρούσεων, αλλά και με την καθημερινή εξαπόλυση βροχής ρουκετών και drones σε βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές, όπως κάνει καιρό τώρα ο ισραηλινός στρατός εισβολής.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε μεθοριακές περιοχές του δυτικού Λιβάνου τα ισραηλινά στρατεύματα κατάφεραν να εισχωρήσουν σε βάθος μόλις 4 χλμ. μετά από προσπάθειες και μάχες περίπου 5 εβδομάδων...

Ο Ισραηλινός επιτελάρχης, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, καθόρισε χτες τρεις γραμμές «άμυνας» (δηλαδή επίθεσης...) στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο της χερσαίας εισβολής που έχει στόχο την κατάληψη και αρπαγή λιβανέζικων εδαφών από τα νότια σύνορα μέχρι τη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι. Οπως ανέφερε, οι νέες τρεις «γραμμές άμυνας» περιλαμβάνουν μία πρώτη σειρά λιβανέζικων μεθοριακών χωριών, δεύτερη και τρίτη σειρά χωριών από όπου η Χεζμπολάχ «μπορεί να εξαπολύσει» επιθέσεις σε χωριά του βόρειου Ισραήλ, και μια τρίτη περιοχή που απέχει 20 με 30 χλμ. από το Ισραήλ.

Παράλληλα παραμένουν κλειστά τα σύνορα Λιβάνου - Συρίας, μετά τις απειλές του Ισραήλ ότι θα βομβαρδίσει και αυτές τις περιοχές.

Απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα αντίποινα, εξαπολύοντας ρουκέτες σε Μετούλα, Μαργκαλιότ, Μαλικίγια, Μσιγκάβ Αμ, Χανίτ, Σλομί, Γιρ'όν, Κφαρ Γιουβάλ, Κιργιάτ Σμονά, Κερέμ Μπεν Ζίμρα κ.α.

Πάνω από 1.500 οι νεκροί...

Στο μεταξύ ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τ. Γκεμπρεγέσους, επιβεβαίωσε 92 ισραηλινές επιθέσεις σε νοσοκομεία, κλινικές, Κέντρα Υγείας, ασθενοφόρα και αποθήκες φαρμακευτικών ειδών του Λιβάνου, τονίζοντας πως τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις «δεν μπορεί να γίνουν η νέα κανονικότητα».

Λίγη ώρα αργότερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει 1.530 ανθρώπους, μεταξύ τους και 130 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 4.812. Τη Δευτέρα ο συνολικός αριθμός των νεκρών ήταν 1.497.