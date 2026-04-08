ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σε νέα απεργία οι ειδικευόμενοι γιατροί

Ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερή εργασία, για να εκπληρώνουν το καθήκον τους με βάση τις ανάγκες των ασθενών

Νέα απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησαν χτες οι ειδικευόμενοι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), καταγγέλλοντας ότι οι «αυξήσεις» που τους πρότεινε η «προοδευτική» κυβέρνηση των Εργατικών δεν συνιστούν παρά κοροϊδία.

Η «αύξηση» που θα πάρουν αυτόν τον μήνα οι γιατροί υπολογίζεται στο ...3,5%, αλλά ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ έσπευσε να κατηγορήσει τους απεργούς, ζητώντας τους να είναι και ευγνώμονες, επειδή - όπως είπε - οι εκπαιδευόμενοι ιατροί είναι εκείνοι οι εργαζόμενοι στο βρετανικό Δημόσιο που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση μισθού την τελευταία διετία...

Από τη μεριά των γιατρών, ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος (British Medical Asociation - BMA) σημειώνει ότι μόνο για να αγγίξουν οι μισθοί τα αληθινά επίπεδα του 2008 απαιτείται μια αύξηση 26%. Μάλιστα, συνδικαλιστές, απαντώντας στις κατηγορίες της κυβέρνησης ότι υπολογίζουν με λάθος τρόπο την πραγματική αγοραστική δύναμη στην οποία αντιστοιχούν οι νέες αυξήσεις, επισημαίνουν ότι με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται π.χ. και οι αυξήσεις στα επιτόκια των δανείων για φοιτητές...

Ειδικευόμενοι γιατροί των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το καλοκαίρι τόνισαν χτες στον «Guardian» ότι θα στηρίξουν ολόπλευρα την απεργία, ακόμα κι αν η πίεση από τα μεροκάματα που θα «θυσιάσουν» είναι μεγάλη. Εξηγώντας πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί σταθερό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για το NHS, με αξιοπρεπείς μισθούς, δήλωσαν:

«Οικογένειες ανησυχούν ότι τα παιδιά τους δεν είναι καλά και δεν υπάρχει γιατρός να δουν, ασθενείς περιμένουν 12 και παραπάνω ώρες στο A&E (Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών) (...) Είμαστε αηδιασμένοι που η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι συνθήκες δουλειάς μας είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί με το οποίο μπορούν να παίξουν (...) Εχουμε περάσει πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσουμε γιατροί. Κάποιοι από μας έχουμε μέχρι και τρία πτυχία. Είμαστε αφοσιωμένοι στην Ιατρική (...) Αλλά τον Αύγουστο θα είμαστε άνεργοι, όταν υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο κάθε μέρα, περιμένοντας να δουν γιατρό. Είναι αποκαρδιωτικό, με όλες τις θυσίες που έχουμε κάνει και σε προσωπικό επίπεδο, να μην ασχολούμαστε με την ειδικότητά μας...».

Ολα αυτά ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να δαπανά 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035 για την «άμυνα», που λανσάρεται και ως βασικός «τομέας ανάπτυξης» στην πρόσφατη βιομηχανική στρατηγική της κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος.