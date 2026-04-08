ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Μεγάλες οι επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια

Οι σφοδρές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν προκαλούν τα αναλογικά αντίποινα του Ιράν σε χώρες της περιοχής, σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα.

Οι καταστροφές υποδομών Ενέργειας της ευρύτερης περιοχής έκαναν τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ, να δηλώσει πως η σημερινή ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι «πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2002 μαζί».

«Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιας κλίμακας», είπε χαρακτηριστικά ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφο της γαλλικής εφημερίδας «Le Figaro». Κατά τον Μπιρόλ, θα πληγούν οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία. Τόνισε επίσης πως οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι αναπτυσσόμενες, επειδή θα υποστούν υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υψηλότερες τιμές τροφίμων και γενική επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Αναφερόμενος στην αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από τις χώρες - μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που αποφασίστηκε τον περασμένο μήνα, ο Μπιρόλ δήλωσε ότι μέρος αυτών των αποθεμάτων έχει ήδη αποδεσμευτεί και η διαδικασία συνεχίζεται.

Βέτο Ρωσίας και Κίνας σε σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ - Προκλητική στάση της Ελλάδας

Ρωσία και Κίνα άσκησαν χτες βράδυ βέτο σε ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πάνω σε σχέδιο απόφασης που προωθούσε το Μπαχρέιν, με την υποστήριξη χωρών του Κόλπου και των ΗΠΑ, για τη λήψη μέτρων «προστασίας» της διεθνούς ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ. Κατά την ψηφοφορία, 11 χώρες ψήφισαν υπέρ, δύο κατά (Ρωσία, Κίνα) ενώ δύο χώρες απείχαν.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Εθνη Α. Μπάλτα υπερψηφίζοντας το ψήφισμα έριξε όλη την ευθύνη στο Ιράν, στο όνομα της «διαφύλαξης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ», ενώ δεν έβγαλε άχνα για το ποιος ξεκίνησε το μακελειό, δηλαδή οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ η Ελλάδα έχει δώσει γην και ύδωρ με βάσεις και εγκαταστάσεις για να διεξάγεται ο πόλεμος. Κατά τα άλλα ζήτησε από τα ...μέρη «να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποτρέψουν περαιτέρω βία».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, με αφορμή τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, προειδοποίησε ότι εάν αυτή «η κλιμάκωση συνεχιστεί ανεξέλεγκτα, θα μας οδηγήσει σε κατάσταση πέραν ελέγχου...». Ο ίδιος πρόσθεσε πως βρισκόμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά σε αυτό το σημείο.

Ποιοι περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ

Στοιχεία της UNCTAD («Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη»), που είναι το κύριο όργανο του ΟΗΕ για θέματα εμπορίου και ανάπτυξης, δείχνουν ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον μειωθεί από τις 28 Φλεβάρη κατά 95%.

Οι όποιες διελεύσεις πλοίων με ασφάλεια γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τις ιρανικές αρχές και έπειτα από πιθανή καταβολή τελών διέλευσης. Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο δίκτυο «Al Jazeera» του Κατάρ ανέφερε πως η Τεχεράνη θα επιτρέψει τη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα «τέλη ασφαλείας». Στοιχεία του «Al-Monitor» αναφέρουν πως μέχρι σήμερα, έξι βδομάδες από την έναρξη του πολέμου, έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ πλοία από την Ινδία, το Πακιστάν, την Κίνα, την Τουρκία, το Ιράκ, το Ομάν, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες.

Εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση αποτελούν τα τάνκερ που μεταφέρουν LNG, καθώς εδώ και πέντε βδομάδες οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιτρέψει σε κάποιο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το φόντο, παίρνει συνεχώς «φωτιά» το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, που χτες το βράδυ έφτασε τα 52,38 ευρώ ανά MWh, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την τιμή που είχε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, όταν πουλιόταν 27 ευρώ ανά MWh.

Επιθέσεις σε νευραλγικές εγκαταστάσεις

Ιρανική «ανώτερη πηγή» μιλώντας χτες το απόγευμα στο πρακτορείο Reuters δήλωσε πως «εάν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, τότε οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν και το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ». Η πηγή αναφερόταν στους Χούθι της Υεμένης, που έχουν αφήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως πολύ ισχυρό σε περίπτωση μεγαλύτερης κλιμάκωσης του πολέμου...

Στο στόχαστρο του Ιράν βρέθηκε και χτες η Σαουδική Αραβία, οι αρχές της οποίας ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν τουλάχιστον 18 drone.

Στην ανατολική Σαουδική Αραβία έγινε στόχος στη διάρκεια της νύχτας ένα πετροχημικό συγκρότημα, στα εργοστάσια της Sabic στην πόλη Τζουμπάιλ, της εταιρείας Saudi Basic Industries Corporation, έναν σαουδαραβικό κολοσσό παραγωγής χημικών. Στην Τζουμπάιλ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες παγκοσμίως, όπου παράγονται χάλυβας, βενζίνη, πετροχημικά, λιπαντικά έλαια και χημικά λιπάσματα. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι στην ανατολική Σαουδική Αραβία υπάρχουν πλούσιες πετρελαιοπηγές.

Επίσης, κλειστή παραμένει η γέφυρα που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν λόγω των επιθέσεων στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Αρχή διαχείρισης της κίνησης στη Γέφυρα του Βασιλιά Φαχάντ (King Fahd Causeway) ανέστειλε τη λειτουργία της προληπτικά. Πρόκειται για γέφυρα μήκους 25 χιλιομέτρων, που είναι η μόνη σύνδεση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκε ο θάνατος (πιθανώς από αμερικανική επιδρομή) ενός Ιρακινού ενόπλου μέλους της σιιτικής πολιτοφυλακής PMF κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Η επίθεση σημειώθηκε στις 4 π.μ. της Τρίτης στην περιοχή Καΐμ της δυτικής επαρχίας Ανμπάρ.

Χτες βράδυ στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα του νότιου Ιράκ εκτυλίχθηκαν σοβαρά επεισόδια εξαιτίας αμερικανικής επιδρομής που πραγματοποιήθηκε από κουβεϊτιανό έδαφος και χτύπησε σπίτι μίας οικογένειας. Πλήθος διαδηλωτών κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του κτιρίου και να κατεβάσει τη σημαία του Κουβέιτ.

Επιπλέον, χτες ανακοινώθηκε ακόμη μία επίθεση με ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο σε κτίριο τηλεπικοινωνιακής εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.