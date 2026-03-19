ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ

Μαχητικό και πολύμορφο το πλατύ πολιτικό άνοιγμα

Μαχητικά και με έναν πολύμορφο σχεδιασμό δράσης, οι ΚΟ του ΚΚΕ σε Ανατ. Στερεά και Εύβοια πραγματοποιούν ένα πλατύ πολιτικό άνοιγμα, καλώντας τους εργαζόμενους και τον λαό να μετατρέψουν την ανησυχία μπροστά στις εξελίξεις και το φούντωμα των πολεμικών συγκρούσεων σε αγώνα και αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης με συγκεντρώσεις, συσκέψεις, περιοδείες σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, συζήτηση άνθρωπο τον άνθρωπο και σπίτι το σπίτι. Μαχητικά, με ζήλο και αυταπάρνηση, μέλη και φίλοι του Κόμματος δίνουν καθημερινά τη μάχη για να σημάνει ξεσηκωμός ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, αλλά και για να φτάσει όσο πιο πλατιά στους ανθρώπους του μόχθου το μήνυμα ότι «σ' έναν κόσμο που φλέγεται, σ' ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά».

Η συζήτηση στις συσκέψεις και τις επαφές με τον κόσμο αναδεικνύει την ανησυχία από τον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερης γενίκευσης του πολέμου και τον κίνδυνο αντιποίνων. Ιδιαίτερα μάλιστα σε περιοχές που φιλοξενούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, ενεργειακά κέντρα και βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας για την πολεμική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα η ευρύτερη περιοχή του δήμου Τανάγρας, όπου το κάλεσμα αγώνα και συμπόρευσης μετέφερε η Ζωή Χαχάμη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ Ανατ. Στερεάς και Εύβοιας, σε σύσκεψη που οργάνωσε η ΚΟΒ Οινοφύτων.

Το ίδιο κλίμα ανησυχίας αλλά και ταυτόχρονα έντονου ενδιαφέροντος για το «τι λέει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις», για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, συναντούν τα κλιμάκια του Κόμματος στις περιοδείες σε χώρους δουλειάς, όπως εργοστάσια, νοσοκομεία, υπηρεσίες κ.λπ., όπου σε αρκετές περιπτώσεις η συζήτηση άνοιξε και μετατράπηκαν σε μικρές συσκέψεις.

Ξεχωριστή ωστόσο αξία έχουν πρωτοβουλίες ΚΟΒ, συντρόφων και φίλων του Κόμματος, που με τη δράση τους δίνουν παραδείγματα για το τι μπορούμε να κάνουμε σ' αυτές τις συνθήκες, τι νέους τρόπους δουλειάς να αναπτύξουμε, πώς θα «στεριώσει» και θα δυναμώσει το Κόμμα καλύτερα σε βιομηχανίες και χώρους δουλειάς που ιεραρχούμε, πώς θα σπάσει ο εφησυχασμός, αλλά και το «μάγκωμα» για το «τι πρέπει ή τι μπορώ να κάνω εγώ».

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συντρόφων στην περιοχή των Οινοφύτων, όπου μέσα σε λίγες ημέρες οργάνωσαν πολλές μικρές συσκέψεις σε σπίτια με συμπορευόμενους με το Κόμμα, ενημερώνοντας και εξοπλίζοντάς τους για τις εξελίξεις και παράλληλα διαμορφώνοντας κλίμα μαχητικότητας για να δυναμώσει η παρέμβαση και η δράση σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες. Η ανάγκη για άμεση μαχητικοποίηση του κομματικού περίγυρου κινητοποίησε τους συντρόφους. Χωρίς καθυστέρηση, με βάση τον σχεδιασμό στην ΚΟΒ και αξιοποιώντας την καταγραφή τους, πήραν την πρωτοβουλία να απευθυνθούν σε φίλους και οπαδούς και να συζητήσουν μαζί τους για τις εξελίξεις και τα σύνθετα καθήκοντα που μπαίνουν.

Ενα ακόμα ποιοτικό στοιχείο από τη δράση που αναπτύσσουν οι Κομματικές Οργανώσεις σε Στερεά και Εύβοια είναι η προσπάθεια οικοδόμησης πυρήνων σε χώρους δουλειάς, που θα δουλεύουν στο πλάι των κομμουνιστών ή θα αποτελούν «τα μάτια και τα αυτιά» εκεί που είτε δεν υπάρχει καθόλου είτε η παρέμβαση είναι αδύναμη. Ηδη τέτοιοι κομματικοί πυρήνες έχουν σχηματιστεί σε εργοστάσια και υπηρεσίες, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις συγκροτημένης δουλειάς και παρέμβασης, ενώ η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να πάρει πιο γενικευμένη μορφή.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Το πλατύ πολιτικό άνοιγμα των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ σε Ανατ. Στερεά και Εύβοια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Οι εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και γειτονιές με το κάλεσμα του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ για «Καμιά θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο» συνεχίζονται, ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από συσκέψεις και συγκεντρώσεις, όπως η σύσκεψη - συζήτηση με ομιλητή τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτή Εύβοιας, που διοργανώνει η ΤΕ Εύβοιας την Πέμπτη 26 Μάρτη στη Χαλκίδα.

Ακόμα προγραμματίζονται:

Σάββατο 21 Μάρτη

- Κομματικές Οργανώσεις Θήβας, στις 7 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας. Θα μιλήσει ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κυριακή 22 Μάρτη

- ΚΟΒ Καρύστου, στις 11 π.μ., στο ξενοδοχείο «Γαλαξίας». Θα μιλήσει η Ζωή Χαχάμη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΕΠ Ανατ. Στερεάς και Εύβοιας.