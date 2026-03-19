ΙΣΠΑΝΙΑ

Γεωπολιτική προτεραιότητα η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία

Ο Σάντσεθ υποδέχτηκε τον Ζελένσκι και δεσμεύτηκε για 1 δισ. ευρώ στρατιωτικές προμήθειες - επενδύσεις και συμμετοχή στην «πίτα» της ανοικοδόμησης

Τη διαβεβαίωση ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα αποσπάσει την προσοχή» από την υποστήριξη της Ουκρανίας στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία έδωσε χθες ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ στον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι, που επισκέφτηκε την Ισπανία, αναδεικνύοντας τις γεωπολιτικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ.

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μονοπωλεί τη συζήτηση, και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο θέλω να πω στην κυβέρνηση της Ουκρανίας πως τίποτα και κανείς δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Στο ίδιο πνεύμα, σε συνέντευξη στο BBC ο Ζελένσκι είπε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν επιθυμεί έναν «παρατεταμένο πόλεμο» μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν, καθώς αυτό θα αποδυναμώσει το Κίεβο, με τα όπλα των ΗΠΑ να κατευθύνονται αλλού.

«Εκτός από τις τιμές Ενέργειας, σημαίνει εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων και εξάντληση της παραγωγής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Ετσι, και εμείς έχουμε εξάντληση πόρων». Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι «σίγουρα» θα υπάρξει έλλειψη πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας «Patriot», κάτι που θα αποτελέσει «πρόκληση», ενώ πρόσθεσε ότι το ερώτημα πλέον είναι «πότε θα εξαντληθούν όλα τα αποθέματα στη Μέση Ανατολή».

Επιχειρηματικές συμφωνίες και συμπαραγωγή όπλων

Πάντως, Ισπανία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνίες συμπαραγωγής όπλων, συμπεριλαμβανομένων drones, ραντάρ και πυραύλων. Συμφωνία για κοινή παραγωγή drones και άλλων εξοπλισμών είχε υπογράψει ο Ζελένσκι και στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μία μέρα νωρίτερα.

Σάντσεθ και Ζελένσκι υπέγραψαν αρκετές συμφωνίες για επενδύσεις, καθώς η Ισπανία διεκδικεί μερίδιο από τη «λεία» της αιματοκυλισμένης Ουκρανίας. «Θα προωθήσουμε μια συμφωνία για τους σιδηροδρόμους, κάτι που είναι χαρακτηριστικό της ισπανικής βιομηχανίας» και «αναμένονται περισσότερες συμφωνίες μεταξύ Ουκρανίας και Ισπανίας στους τομείς της Ενέργειας, των σιδηροδρόμων, της βιομηχανίας και της διαχείρισης των υδάτων», είπε ο σοσιαλδημοκράτης Ισπανός πρωθυπουργός.

Επανέφερε δε μια δέσμευση ύψους 1 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβρη για συνέργειες στην πολεμική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, 615 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για στρατιωτικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων 215 εκατ. από τον μηχανισμό SAFE της ΕΕ και 200 εκατ. για την «ανοικοδόμηση» της Ουκρανίας. «Με αυτήν την υπογραφή, η υποστήριξη της Ισπανίας ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισ. ευρώ», είπε ο Σάντσεθ.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να βοηθήσει με τα απαραίτητα drones, την εμπειρία και τις δυνατότητες», σχολίασε ο Ζελένσκι, και η πολεμική βιομηχανία της Ισπανίας «μπορεί να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυρομαχικά, ραντάρ, εξοπλισμό κ.ά.».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος συναντήθηκε επίσης με τον ισπανικό όμιλο μηχανικής και τεχνολογίας «Sener Aerospace & Defence», για να υπογράψουν συμφωνίες συνεργασίας σε πυραύλους και κατασκευή αεράμυνας, καθώς και για να συζητήσουν ένα πιθανό «κοινό έργο» για drones μεγάλης εμβέλειας.

Τρεις από τις τέσσερις συμφωνίες που υπέγραψαν Ουκρανοί κατασκευαστές στην Ισπανία συνήφθησαν με τη «Sener» και επικεντρώθηκαν στη «συνεργασία στον τομέα των πυραύλων και της αεράμυνας», δήλωσε ο Ζελένσκι.