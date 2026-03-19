ΚΟΥΒΑ

Στις απειλές των ΗΠΑ απαντά με αντίσταση και αλληλεγγύη

Απαντώντας στις συνεχείς και καθημερινές απειλές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντ. Τραμπ κατά της Κούβας, ο Πρόεδρος της χώρας και Α' Γραμματέας του ΚΚ Κούβαςτόνισε με έμφαση: «Ενώπιον του χειρότερου σεναρίου, η Κούβα συνοδεύεται από μια βεβαιότητα ότι οποιοσδήποτε εξωτερικός επιτιθέμενος θα συναντήσει μια απόρθητη αντίσταση». Και πρόσθεσε: «Σχεδόν καθημερινά οι ΗΠΑ απειλούν δημόσια την Κούβα με βίαιη ανατροπή της συνταγματικής της τάξης. Και χρησιμοποιούν ένα εξωφρενικό πρόσχημα: Τους σοβαρούς περιορισμούς της εξασθενημένης οικονομίας στην οποία έχουν επιτεθεί και έχουν επιδιώξει να την απομονώσουν εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες».

Επίσης, ο ΥΠΕΞ της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, υπογράμμισε: «Η συλλογική τιμωρία που εφαρμόζεται σε εμάς τους Κουβανούς δεν θα μειώσει την πλήρη άσκηση της κυριαρχίας μας ή τη δημιουργικότητά μας απέναντι στον αποκλεισμό και στο ενεργειακό εμπάργκο. Οποιαδήποτε επιθετικότητα από τον ιμπεριαλισμό θα συγκρούεται με την ακλόνητη θέληση του κουβανικού λαού στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της πατρίδας».

Στο Νησί της Επανάστασης το κομβόι αλληλεγγύης με συμμετοχή του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου

Την Τρίτη το βράδυ έφτασε στο Νησί της Επανάστασης το κομβόι αλληλεγγύης από πολλές ευρωπαϊκές χώρες με σύνθημα «Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει», στο οποίο συμμετέχουν μια σειρά οργανώσεις και Σύνδεσμοι Αλληλεγγύης που απαιτούν τον άμεσο τερματισμό του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης εκπροσωπεί η Δέσποινα Μάρκου, η οποία σε δηλώσεις της στην κουβανική τηλεόραση αφιέρωσε την αποστολή και την όλη προσπάθεια αλληλεγγύης που συνεχίζεται «στα πάνω από 67 χρόνια των αγώνων του κουβανικού λαού, που είναι ένα παράδειγμα για όλους στον αγώνα που δίνουμε στις χώρες μας».

Η αποστολή με πτήση από τη Ρώμη μετέφερε βοήθεια σε φάρμακα, ιατρικά υλικά και άλλα είδη αξίας άνω των 500.000 ευρώ, που θα διανεμηθούν σε φορείς όπου υπάρχουν ανάγκες.

Τα μέλη της αποστολής υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Αβάνας, ο Ροντρίγκο Ζάρζα, διευθυντής για την Ευρώπη του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λαών (ICAP). Αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του κουβανικού λαού, τόνισε ότι «δεν πρόκειται μόνο για υλική υποστήριξη, αλλά αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση εντός του κινήματος αλληλεγγύης σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση που βιώνουμε από ενεργειακής άποψης, λόγω του Εκτελεστικού Διατάγματος με το οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ κήρυξε την Κούβα "ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή", καθώς η αποστολή περιλαμβάνει επίσης ηλιακούς συλλέκτες και φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία θα βοηθήσουν ορισμένα από τα υγειονομικά μας ιδρύματα».