ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων με δεκάδες νεκρούς

2026 The Associated Press. All

Το σφυροκόπημα του Λιβάνου από αέρος και εδάφους συνέχισε χτες για 16η μέρα το κράτος - δολοφόνος, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες αμάχους και καταστρέφοντας υποδομές και κατοικημένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και άλλες γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, σε μια προσπάθεια να αποκόψει το νότιο τμήμα από τη λιβανέζικη ενδοχώρα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς επιβεβαίωσε την καταστροφή δύο γεφυρών στον ποταμό Λιτάνι με τη γνωστή «δικαιολογία» ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χεμζπολάχ (και τους εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που προσπαθούν να διαφύγουν).

«Πρόκειται για άμεση δράση κατά της Χεζμπολάχ και της χρήσης κρατικών υποδομών του Λιβάνου για τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες», είπε με το γνωστό του θράσος ο Κατς, προσθέτοντας ότι με τα χτυπήματα αυτά το Ισραήλ στέλνει «σαφές μήνυμα» και στην κυβέρνηση του Λιβάνου: «Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχτεί μια τέτοια πραγματικότητα».

Στο φόντο αυτό, το Ισραήλ συνέχισε και χτες τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιδρομές στην κεντρική Βηρυτό (και όχι μόνο στις νότιες συνοικίες), δολοφονώντας τα ξημερώματα πάνω από 12 αμάχους (συμπεριλαμβανομένων του δημοσιογράφου και διευθυντή του τηλεοπτικού σταθμού «Al Manar» και της συζύγου του), και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους 41.

Βομβαρδίστηκαν αρκετές φορές κι άλλες κεντρικές περιοχές της Βηρυτού, μερικές φορές χωρίς καν ειδοποίηση.

Μετά από τις επιθέσεις αυτές το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 968 (ανάμεσά τους 116 παιδιά) και οι τραυματίες σε 2.432.

Λίγες ώρες αργότερα η UNICEF τόνισε πως οι ισραηλινές επιθέσεις σκοτώνουν εκατοντάδες αμάχους (πάνω από 900) και πως ανάμεσά τους είναι πάνω από 111 παιδιά, ενώ τα τραυματισμένα παιδιά υπολογίζονται σε τουλάχιστον 334. Στην ανακοίνωσή της η οργάνωση σημειώνει ότι πλέον καθημερινά «μία σχολική αίθουσα γεμάτη παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο». Οπως έχει ανακοινωθεί από τις λιβανέζικες αρχές, μέσα στους 1.050.000 εκτοπισμένους αμάχους βρίσκονται τουλάχιστον 350.000 παιδιά.

Απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις η Χεζμπολάχ δεν έμεινε άπραγη. Στοχοποίησε θέσεις Ισραηλινών στρατιωτών κοντά σε νότιες μεθοριακές πόλεις του Λιβάνου με βροχή όλμων, ρουκετών και drones.

Σε αυτές τις συνθήκες ο ειδικός απεσταλμένος της Γαλλίας για τον Λίβανο, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, χαρακτήρισε τουλάχιστον παράλογη την απαίτηση του Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ εν μέσω πολέμου, θυμίζοντας πως «το Ισραήλ κατείχε τον Λίβανο για πάρα πολύ καιρό και απέτυχε να εξαλείψει τη στρατιωτική δυνατότητα της Χεζμπολάχ, και ως εκ τούτου δεν μπορεί τώρα να ζητά από την κυβέρνηση του Λιβάνου να κάνει τη δουλειά που εκείνο δεν μπόρεσε». Ο Λε Ντριάν επανέλαβε ότι μπορεί να βρεθεί «λύση» μέσω διαλόγου.