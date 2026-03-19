Καμία θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών

Καλεσμένος του σεσημασμένου Αρη Πορτοσάλτε ήταν τις προάλλες ο υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας. Ο «δημοσιογράφος» δεν έχασε την ευκαιρία να διαπρέψει ξανά στο σπορ της συκοφάντησης των ναυτεργατικών σωματείων και του ΚΚΕ, που έχουν αναδείξει τους θανάσιμους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν οι ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο για τα κέρδη των εφοπλιστών, και τις κυβερνητικές ευθύνες. Η αλλεργία τους στις απεργίες, και ειδικά των ναυτεργατών, είναι γνωστή, οπότε μικρή αξία έχουν οι συκοφαντίες τους.

Πόσο μάλλον που η πραγματικότητα τους εκθέτει και πάλι, αφού τα όσα ανέφερε ο υπουργός επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των ναυτεργατικών σωματείων ότι οι εφοπλιστές τους έστειλαν στο «στόμα του λύκου». Γι' αυτόν τον λόγο 10 ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και ένα εξ αυτών - σύμφωνα με τον υπουργό - στα όριά του, πάνω από 170 ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και 3 από αυτά έχουν δεχτεί επιθέσεις. Την ίδια ώρα αρνούνται να δώσουν παραπάνω στοιχεία για τους ναυτεργάτες που βρίσκονται στον Περσικό! Η τοποθέτηση του υπουργού Ναυτιλίας ότι «κανείς δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα ακριβώς» ομολογεί πως οι ναυτεργάτες είναι στη δίνη του πολέμου χωρίς να υπολογίζονται οι ζωές τους.

Από ανήξερος, ξαφνικά ο υπουργός έγινε «γνώστης», αναφέροντας πως δεν έχει υπάρξει κάποιο αίτημα για επιστροφή πληρωμάτων, παρότι τέτοια ήδη υπάρχουν. Το γεγονός άλλωστε έχει αναδειχθεί από τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και από το ΚΚΕ στη Βουλή. Ούτε βέβαια βγάζουν τσιμουδιά για τα θανατόχαρτα και τους εκβιασμούς «οικειοθελών επιλογών» προς τους ναυτεργάτες, που παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα, από τους «ατρόμητους εφοπλιστές», που από τις ζεστές θεσούλες δεν ρισκάρουν τίποτα και βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται με την άνοδο των ναύλων.

Αποτελεί εξάλλου απύθμενη υποκρισία το δήθεν ενδιαφέρον τους για τις ανθρώπινες ζωές όταν η κυβέρνηση μπλέκει τον λαό όλο και πιο βαθιά στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όταν με τις πλάτες της οι εφοπλιστές κάνουν ό,τι κάνουν σε βάρος της ασφάλειας των ναυτεργατών και όλου του λαού.

Επειδή τα αποκαλύπτουν όλα αυτά, ενοχλούν τους εφοπλιστές και τους παπαγάλους τους οι παρεμβάσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών, που ο υπουργός επιχείρησε να τις παρουσιάσει σαν «μικροπολιτικά παιχνίδια».

Αν όμως κάποιος προσπαθεί να φέρει την πραγματικότητα στα μέτρα του αυτός είναι η κυβέρνηση, που κάνει το μαύρο άσπρο για την εμπλοκή της χώρας, ετοιμάζεται να φορτώσει τις τεράστιες οικονομικές συνέπειες στον λαό και για άλλη μια φορά έχει στριμωχτεί από την λαϊκή κατακραυγή, τις αποκαλύψεις σωματείων, όπως αυτές που απέτρεψαν τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και από τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ.

«Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου» είναι η απάντηση σε όσους κουνάνε προκλητικά το δάχτυλο στους εργαζόμενους και στον λαό. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας, μαζί με το ΚΚΕ, για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, με βασικά αιτήματα: Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας. Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη για τα κέρδη των εφοπλιστών. Να μη διανοηθεί κυβέρνηση να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ.

ΥΓ. Ο κυβερνητικός παπαγάλος, ως «μάχιμος δημοσιογράφος» που παρουσιάζεται, γιατί δεν κατεβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά να κόψει αντιδράσεις για όσα ανεκδιήγητα παπαγαλίζει, όπως ότι οι αγώνες ναυτεργατών και η πρόσφατη απεργία τους στρέφονται ενάντια στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο; Και αφού δήθεν κόπτεται για τους επιβάτες της ακτοπλοΐας, ας τους εξηγήσει πως οι επιπτώσεις του πολέμου και η εμπλοκή της χώρας είναι ήδη ορατές, με αραίωση δρομολογίων στην ήδη άσχημη διασύνδεση νησιών, με επίπτωση σε θέσεις εργασίας ναυτεργατών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και με τη δρομολόγηση νέων αυξήσεων - φωτιά στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πεδίο ...δόξης λαμπρόν.

Π. Κετσ.