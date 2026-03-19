Πόσο μάλλον που η πραγματικότητα τους εκθέτει και πάλι, αφού τα όσα ανέφερε ο υπουργός επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των ναυτεργατικών σωματείων ότι οι εφοπλιστές τους έστειλαν στο «στόμα του λύκου». Γι' αυτόν τον λόγο 10 ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και ένα εξ αυτών - σύμφωνα με τον υπουργό - στα όριά του, πάνω από 170 ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και 3 από αυτά έχουν δεχτεί επιθέσεις. Την ίδια ώρα αρνούνται να δώσουν παραπάνω στοιχεία για τους ναυτεργάτες που βρίσκονται στον Περσικό! Η τοποθέτηση του υπουργού Ναυτιλίας ότι «κανείς δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα ακριβώς» ομολογεί πως οι ναυτεργάτες είναι στη δίνη του πολέμου χωρίς να υπολογίζονται οι ζωές τους.
Αποτελεί εξάλλου απύθμενη υποκρισία το δήθεν ενδιαφέρον τους για τις ανθρώπινες ζωές όταν η κυβέρνηση μπλέκει τον λαό όλο και πιο βαθιά στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όταν με τις πλάτες της οι εφοπλιστές κάνουν ό,τι κάνουν σε βάρος της ασφάλειας των ναυτεργατών και όλου του λαού.
Επειδή τα αποκαλύπτουν όλα αυτά, ενοχλούν τους εφοπλιστές και τους παπαγάλους τους οι παρεμβάσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών, που ο υπουργός επιχείρησε να τις παρουσιάσει σαν «μικροπολιτικά παιχνίδια».
Αν όμως κάποιος προσπαθεί να φέρει την πραγματικότητα στα μέτρα του αυτός είναι η κυβέρνηση, που κάνει το μαύρο άσπρο για την εμπλοκή της χώρας, ετοιμάζεται να φορτώσει τις τεράστιες οικονομικές συνέπειες στον λαό και για άλλη μια φορά έχει στριμωχτεί από την λαϊκή κατακραυγή, τις αποκαλύψεις σωματείων, όπως αυτές που απέτρεψαν τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και από τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ.
ΥΓ. Ο κυβερνητικός παπαγάλος, ως «μάχιμος δημοσιογράφος» που παρουσιάζεται, γιατί δεν κατεβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά να κόψει αντιδράσεις για όσα ανεκδιήγητα παπαγαλίζει, όπως ότι οι αγώνες ναυτεργατών και η πρόσφατη απεργία τους στρέφονται ενάντια στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο; Και αφού δήθεν κόπτεται για τους επιβάτες της ακτοπλοΐας, ας τους εξηγήσει πως οι επιπτώσεις του πολέμου και η εμπλοκή της χώρας είναι ήδη ορατές, με αραίωση δρομολογίων στην ήδη άσχημη διασύνδεση νησιών, με επίπτωση σε θέσεις εργασίας ναυτεργατών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και με τη δρομολόγηση νέων αυξήσεων - φωτιά στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πεδίο ...δόξης λαμπρόν.