Πέμπτη 19 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ
Επιδρομές και επέκταση της κατοχής

Σταματημό δεν έχουν οι επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ κατά του πολύπαθου Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Σε νέα αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χαν Γιούνις της νότιας Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Τετάρτης σκοτώθηκε ένας άμαχος και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι. Με τον τρόπο αυτό, από την υποτιθέμενη «εκεχειρία» της 10ης Οκτώβρη οι νεκροί ξεπέρασαν τους 670 και οι τραυματίες τους 1.800. Ο συνολικός αριθμός θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι χτες ανέφερε τουλάχιστον 72.253 νεκρούς και 171.912 τραυματίες, χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν όσοι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, οι κατοχικές δυνάμεις συνέλαβαν 15 Παλαιστίνιες στη διάρκεια επιδρομής στην Καλκίγια. Οι περισσότερες ήταν σύζυγοι πρώην και νυν πολιτικών κρατουμένων ή μητέρες δολοφονηθέντων Παλαιστινίων.

Σε σχετική ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Λέσχης Φυλακισμένων αναφέρεται ότι το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει τις επαφές των κρατουμένων με δικηγόρους, όπως κάνει από τον Οκτώβρη του 2023, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Καταγγέλλει επίσης ότι εμποδίζονται και οι επισκέψεις συγγενών αλλά και μελών της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού στους κρατούμενους. Παράλληλα, χτες καταδίκασε τη νέα επίθεση Ισραηλινών αστυνομικών σε Παλαιστίνιους και ξένους δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης στην Ιερουσαλήμ, ενώ προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι κατοχικές δυνάμεις επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τουλάχιστον 5 δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων έναν ανταποκριτή του CNN, σπάζοντάς του το χέρι, τον διευθυντή του γραφείου του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων «Xinhua» στην Ιερουσαλήμ και έναν φωτογράφο του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων «Anadolu».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ