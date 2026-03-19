«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ

Πρόταση του Ζελένσκι για αναβάθμιση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο!

Τις διαστάσεις που έχουν οι πόλεμοι σε Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή ως τμήματα της ευρύτερης αναμέτρησης που φουντώνει για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα έρχονται να επιβεβαιώσουν οι προτάσεις που κατέθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, από το βήμα της βρετανικής Βουλής, για αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων στις περιοχές Ακρωτήρι και Δεκέλεια της Κύπρου, με νέα συστήματα αεράμυνας που το Κίεβο παράγει πλέον σε μεγάλη κλίμακα, αξιοποιώντας τη στρατιωτική σύγκρουση που οξύνεται με τη Ρωσία.

Στη διάρκεια επίσημων επαφών που είχε προχτές στο Λονδίνο, ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε δυνάμεις όπως Ρωσία και Ιράν «αδέρφια στο μίσος και γι' αυτό αδέρφια στα όπλα» και τόνισε πως «εμείς θέλουμε καθεστώτα που χτίζονται πάνω στο μίσος να μην κερδίζουν ποτέ, σε τίποτα. Και δεν θέλουμε κανένα τέτοιο καθεστώς να απειλεί την Ευρώπη ή τους εταίρους μας», για να αναλύσει μετά συγκεκριμένη πρόταση για την αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων που διατηρεί στην Κύπρο η Βρετανία, επιβεβαιώνοντας και έτσι τον ρόλο που ο ευρωατλαντικός άξονας επιφυλάσσει στο νησί εξαιτίας της γεωστρατηγικής του θέσης, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Υποστηρίζοντας ότι για την αντιμετώπιση των αντιπάλων είναι «κλειδί» η βελτίωση των οπλικών συστημάτων «σύμφωνα με τις απειλές που αντιμετωπίζουμε και αυτές που έρχονται», ο Ζελένσκι ξεχώρισε την αξία των «στρατιωτικών σας (σ.σ. της Βρετανίας) βάσεων στην Κύπρο». Συγκεκριμένα, παρέθεσε την «πρότασή μας για την ασφάλεια» με βάση την τεχνογνωσία που πλέον έχει αναπτυχθεί στην ουκρανική στρατιωτική βιομηχανία, και τη μείωση δαπανών που αυτή θα μπορούσε να αποφέρει συνολικά στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο. «Οι ειδικοί μας θα τοποθετούσαν ομάδες αναχαίτισης και θα έστηναν ραντάρ και ακουστική κάλυψη» για την αντιμετώπιση ακόμα και «μεγάλης κλίμακας επίθεσης» από το Ιράν, «παρόμοιας με τις ρωσικές επιθέσεις», και ως «είδος ενίσχυσης που (...) μπορεί σύντομα να χρειαστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Υπογραμμίζοντας ότι τα ιρανικά μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα drones τύπου «Shahed» (τα χρησιμοποιούν Ρωσία και Ιράν στα δύο μέτωπα) «μπορούν να εκτοξευτούν όχι μόνο από την ξηρά αλλά και από πλοία στη θάλασσα», αλλά και πως «δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές θάλασσες εξακολουθούν να έχουν πολλά δεξαμενόπλοια από τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, η εκτόξευση drones από τέτοια σκάφη δεν είναι πλέον κάτι απροσδόκητο», ο Ζελένσκι συνέταξε συγκεκριμένο κοστολόγιο για να λανσάρει τη πραμάτεια του. Διαφήμισε δε ότι ενώ σήμερα τα «Shahed» καταρρίπτονται με πυραύλους των οποίων το κόστος «αγγίζει» μέχρι και τα 4 εκατ. δολάρια, ή πολύ δαπανηρά μαχητικά αεροσκάφη, «στην Ουκρανία σταματάμε ένα τέτοιο drone με δύο ή τρεις αναχαιτιστές, μικρούς αναχαιτιστές που κοστίζουν λιγότερο από 10.000 δολάρια συνολικά», για να καταλήξει ότι «η προσέγγισή μας είναι πολύ πιο οικονομική από οτιδήποτε χρησιμοποιούν οι συνεργάτες μας σήμερα».

«Επισημάνσεις» της Μόσχας για τα ΝΑΤΟικά πλοία στην Κύπρο

Από τη πλευρά του ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης - χωρίς μέχρι χτες κάποια επίσημη αντίδραση από Λευκωσία ή άλλη πλευρά για τις προτάσεις Ζελένσκι - σε ομιλία του σε εκδήλωση στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι «τις τελευταίες μέρες η Κύπρος απέδειξε στην πράξη ότι η ευρωπαϊκή αυτονομία είναι τόσο εφικτή όσο και πραγματική», αναφερόμενος στην αποστολή πολεμικών πλοίων από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Κάτω Χώρες με την οποία η ΕΕ «ουσιαστικά έθεσε το Αρθρο 42 (7) σε δοκιμή» (για υποχρέωση μελών της να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή σε κράτος - μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση), κάτι που όπως είπε «μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο για την Ενωσή μας».

Την ίδια στιγμή, πάντως, χαρακτηριστικές ήταν οι επισημάνσεις που έκανε ο Ρώσος πρέσβης στη Λευκωσία, Μουράτ Ζιάζικοφ, για την ανησυχία με την οποία η Μόσχα παρακολουθεί «την εμφάνιση δίπλα στο νησί της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ», προσθέτοντας πως «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια επίδειξη στρατιωτικής δύναμης θα συνέβαλλε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στον πλανήτη μας στο σύνολό του».

Κατέληξε λέγοντας ότι «ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων» η Μόσχα «καλεί σε ενεργοποίηση της συνήθως αποτελεσματικής σε τέτοιες περιπτώσεις πολιτικής και διπλωματικής αναζήτησης λογικών συμβιβασμών, με τήρηση της απαραίτητης ισορροπίας συμφερόντων των διαφόρων μερών».

ΝΑΤΟ: Στέλνει κι άλλη συστοιχία «Patriot» στην Τουρκία

Στο μεταξύ, χτες το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε νέα αποστολή ΝΑΤΟικής συστοιχίας «Patriot» στη νότια επαρχία των Αδάνων, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι αυτή «παραγγέλθηκε από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ραμστάιν», όπως και ότι «αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα "Patriot" που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία».

Στα Αδανα βρίσκεται η στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, την οποία χρησιμοποιούν και οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και διμερών συμφωνιών.

Την ανακοίνωση για την τρίτη ΝΑΤΟική συστοιχία «Patriot» που θα λειτουργεί πλέον στην Τουρκία έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, στη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των συντακτών στο Ιντσιρλίκ, από όπου μάλιστα η Αγκυρα ξεκαθάρισε ότι ενισχύει διαρκώς τις κατοχικές δυνάμεις στο ψευδοκράτος στην Κύπρο. «Η χώρα μας, ως εγγυήτρια δύναμη, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει όχι μόνο την ασφάλεια της "ΤΔΒΚ", αλλά και ολόκληρου του νησιού», είπε διαμηνύοντας επίσης ότι «δεν διστάσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα που μας παρέχει η ιδιότητα της εγγυήτριας δύναμης, και ούτε στο μέλλον θα διστάσουμε να το πράξουμε»! Κληθείς δε να σχολιάσει τη NOTAM που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για στρατιωτικές ασκήσεις στα ανοιχτά των βόρειων ακτών του νησιού, ο εκπρόσωπος της Αγκυρας μίλησε για «ζητήματα που προκαλούν σύγχυση αρμοδιοτήτων» και κατηγόρησε την «ελληνοκυπριακή διοίκηση» ότι αγνοεί «τα δικαιώματα που έχει η "ΤΔΒΚ"».

Στα Αδανα βρίσκεται και το λιμάνι Τσεϊχάν, όπου καταλήγει αγωγός πετρελαίου που ξεκινά από το Κιρκούκ του βόρειου Ιράκ, ικανός να μεταφέρει 200.000 - 250.000 βαρέλια τη μέρα, με την ιρακινή κρατική εταιρεία «North Oil Company» να ανακοινώνει χθες ότι «έχει αρχίσει να λειτουργεί το αντλιοστάσιο Sarlo για να ξαναρχίσει την άντληση και την εξαγωγή πετρελαίου» από το σημείο.