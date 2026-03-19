ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΜΕΝ ΚΑΙ «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Να χαρακτηριστούν οι de facto εμπόλεμες περιοχές ως εμπόλεμες ζώνες

Να σταματήσει κάθε διέλευση, με πλήρη ενεργοποίηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων των ναυτεργατών

Να χαρακτηριστούν ως εμπόλεμες ζώνες οι de facto (από τα πράγματα) εμπόλεμες περιοχές και να ληφθούν μέτρα για την άμεση προστασία των ναυτεργατών «που η δολοφονική εφοπλιστική ασυδοσία και η κρατική συνενοχή τους έστειλε στη φωτιά του πολέμου», απαιτούν με επιστολή τους η Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ενωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προς τον γενικό γραμματέα και τα μέλη του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Τα ναυτεργατικά σωματεία τονίζουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη Γραμματεία του ΙΜΟ επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος: Αύξηση της έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία με νεκρούς και τραυματίες ναυτικούς. Αδυναμία ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Περίπου 3.200 πλοία εγκλωβισμένα και πάνω από 20.000 ναυτεργάτες εκτεθειμένοι σε κίνδυνο.

Τα σωματεία υπογραμμίζουν πως δεν μπορεί να συνεχίζονται οι διελεύσεις σε εμπόλεμες περιοχές, να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ναυτεργατών, δεν μπορεί οι εφοπλιστικές εταιρείες να απαιτούν από τους ναυτεργάτες να δηλώνουν ότι δεν θα αρνηθούν να πλεύσουν σε θαλάσσιες περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, ως προϋπόθεση για να προσληφθούν. Δεν μπορεί να απαιτούν από τους ναυτεργάτες να υπογράψουν, εν πλω, λίγες μέρες πριν την άφιξη σε θαλάσσιες περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, ότι έχουν ενημερωθεί για το ταξίδι και ότι οικειοθελώς και με δική τους ατομική ευθύνη θα ρισκάρουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, σημειώνουν την ανεπάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί, καθώς περιορίζονται σε εκκλήσεις για «αποκλιμάκωση», σε ανταλλαγή πληροφοριών, σε συστάσεις εφαρμογής διεθνών κανονισμών.

Τα σωματεία απαιτούν από τον IMO, τα κράτη σημαίας, τα κράτη γενικά και τους εργοδότες:

- Να σταματήσει κάθε διέλευση πλοίου από τις de facto εμπόλεμες περιοχές.

- Αμεση αναγνώριση της περιοχής ως εμπόλεμης, με πλήρη ενεργοποίηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων των ναυτεργατών.

- Κατοχύρωση του δικαιώματος άρνησης ναυτολόγησης ή διέλευσης από την περιοχή, χωρίς καμία επίπτωση για τον ναυτικό.

- Αμεσος επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων πληρωμάτων, με ευθύνη κρατών και εργοδοτών.

- Πλήρης οικονομική κάλυψη και αποζημίωση για όλους τους ναυτεργάτες που βρίσκονται ή βρέθηκαν σε επικίνδυνες ζώνες.

- Ενίσχυση της προστασίας της ζωής και της υγείας των ναυτεργατών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, της επικοινωνίας και των εφοδίων.

- Υποχρεωτική ενημέρωση των πληρωμάτων πριν από κάθε ναυτολόγηση για τους πραγματικούς κινδύνους της περιοχής.

- Κανένας εκβιασμός δεν μπορεί να τεθεί ως όρος εργασίας, με απαίτηση υπογραφής δηλώσεων συναίνεσης για πλεύση σε εμπόλεμες περιοχές, που μεταθέτουν την ευθύνη για τη ζωή και την ασφάλεια των ναυτεργατών στους ίδιους.

Τέλος τα σωματεία καλούν τον ΙΜΟ να αναλάβει ουσιαστική πρωτοβουλία στη βάση των αιτημάτων μας και να μην περιοριστεί σε συστάσεις που, κεκαλυμμένα, επιτρέπουν τη διατήρηση μεσαιωνικών και δολοφονικών μεθοδεύσεων των εφοπλιστών, οι οποίοι κοστολογούν και παζαρεύουν στη ναυλαγορά του Λονδίνου τη ζωή των ναυτεργατών, μαζί με τις τιμές των ναύλων πετρελαίου και σιτηρών.

Ακόμα καλούν τα ναυτεργατικά σωματεία σε όλο τον κόσμο «να συντονίσουμε διεθνώς τη δράση μας στη βάση αυτών των σύγχρονων, δίκαιων αιτημάτων για τον ναυτεργάτη του 21ου αιώνα».

Τα πολεμικά πλοία δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των εμπορικών

Σημειωτέον πως η εμπόλεμη κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και η αυξανόμενη ένταση στα Στενά του Ορμούζ τέθηκαν χτες στο επίκεντρο έκτακτης συνόδου του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) στο Λονδίνο, που συνεχίζεται και σήμερα. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτες» τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που πλέουν στην περιοχή, τονίζοντας πως παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή πάνω από 20.000 ναυτικοί σε περίπου 3.200 πλοία.

«Απευθύνω έκκληση σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδείξουν υπέρτατη προσοχή λειτουργώντας στην περιοχή που έχει επηρεαστεί αποφεύγοντάς την κατά το δυνατόν», ανέφερε ο Ντομίνγκες κατά την πρώτη μέρα της διήμερης συνόδου, επισημαίνοντας ότι «πάνω από 20.000 ναυτικοί» έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο και πως ήδη «τουλάχιστον επτά» έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις σε πάνω από 16 εμπορικά πλοία. Επιπλέον, γύρω στα 3.200 πλοία πλέουν δυτικά των Στενών του Ορμούζ δίχως δυνατότητα διέλευσης, καθώς το Ιράν ελέγχει την περιοχή και εμποδίζει το πέρασμα πλοίων κυρίως από δυτικές χώρες.

Αναφερόμενος έμμεσα στη γνωστή πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική συνοδεία εμπορικών πλοίων που θέλουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, ο Ντομίνγκες είπε πως ένα τέτοιο κομβόι πολεμικών πλοίων δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση. «Η πραγματικότητα είναι πως ένα πλοίο μπορεί να γίνει στόχος ακόμη και εάν έχει στρατιωτική συνοδεία δίπλα του. Αυτό δεν είναι μία μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση», τόνισε χαρακτηριστικά.