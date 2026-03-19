ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Διαρκής κλιμάκωση, ενεργειακές εγκαταστάσεις στο επίκεντρο των επιθέσεων

Φουντώνει μέρα με τη μέρα η φωτιά του βρώμικου πολέμου που έχουν ξεκινήσει συντονισμένα εδώ και 19 μέρες ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι στόχοι των επιθέσεων

Ετσι ανοίγει ο «ασκός του Αιόλου» για ιρανικά αντίποινα σε περιφερειακές ενεργειακές εγκαταστάσεις, με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μ. Καλιμπάφ, να προειδοποιεί ότι εισερχόμαστε πλέον σε μια νέα φάση της περιφερειακής σύγκρουσης.

Το χτυπήματα στο κοίτασμα South Pars, που το Ιράν συνεκμεταλλεύεται με το Κατάρ, καθώς και σε ένα μεγάλο διυλιστήριο και εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Ασαλούγια του κεντρικού Ιράν, αναβαθμίζουν τη σύγκρουση. Χαρακτηρίστηκαν «κίνηση στο πλαίσιο τακτικής αυτοκτονίας», που φανερώνει το «στρατηγικό αδιέξοδο» του αντιπάλου. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Στρατηγείου, Χατάμ Αλ Ανμπία, αναφέρθηκε σε σθεναρά αντίποινα σε υποδομές Ενέργειας σε χώρες της περιοχής, λέγοντας: «Είχαμε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι σε περίπτωση που οι υποδομές καυσίμων, Ενέργειας, φυσικού αερίου και οικονομίας της χώρας μας δεχτούν επίθεση από αμερικανο-σιωνιστικές δυνάμεις, πέρα από την ισχυρή αντεπίθεση θα πλήξουμε σφοδρά και την πηγή της επίθεσης. Θεωρούμε νόμιμο να στοχοποιήσουμε τις ενεργειακές και οικονομικές υποδομές της χώρας προέλευσης της επίθεσης, και θα προβούμε σε σκληρά αντίποινα με την πρώτη ευκαιρία».

Λίγες ώρες μετά ξεκίνησαν ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ αργότερα χτες το βράδυ εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο του Κατάρ στο Ras Laffan, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG διεθνώς.

Μετά την ιρανική επίθεση, η κυβέρνηση του Κατάρ κήρυξε «persona non grata» (ανεπιθύμητα πρόσωπα) τους στρατιωτικούς ακολούθους και το προσωπικό της ιρανικής πρεσβείας.

Παράλληλα το Ιράν ανακοίνωσε ότι τίθενται στο στόχαστρο 5 μεγάλα εργοστάσια παραγωγής Ενέργειας στο Ισραήλ, σε αντίποινα για τις επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, και ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε πως οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μπορεί να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και συνέπειες, και πως δεν θα επιτύχουν τίποτε για τους «Αμερικανούς - Σιωνιστές εχθρούς και τους υποστηρικτές τους», αλλά θα περιπλέκουν την κατάσταση, επηρεάζοντας όλο τον κόσμο.

Αντιδράσεις για χτύπημα κοντά σε πυρηνικό σταθμό

Πολύ επικίνδυνο χτύπημα ήταν αυτό στον περίγυρο του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, ρωσικής κατασκευής, με την παρουσία Ρώσων επιστημόνων, και όπου υπάρχουν και εργασίες επέκτασης. Η Ρωσία καταδίκασε το πλήγμα αυτό, καλώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. «Εχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθενται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού Ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κάλεσε δε τις δύο χώρες «να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής». Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν και έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 MW, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε έκκληση «για αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια του πολέμου, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Εν μέσω αυτών των καταιγιστικών και ιδιαίτερα επικίνδυνων εξελίξεων, η εφημερίδα «New York Times» επανήλθε χτες με νέο ρεπορτάζ στο ενδεχόμενο «αμερικανικής επιχείρησης ειδικών δυνάμεων για να απομακρύνουν τα πυρηνικά καύσιμα του Ιράν, με κάθε ρίσκο». Σύμφωνα με το σενάριο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μελετά το ενδεχόμενο να στείλει κομάντος ώστε να καταλάβουν ή να καταστρέψουν τις ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, στην εγκατάσταση στο Ισφαχάν, κάτι που στο ρεπορτάζ χαρακτηρίζεται «μία από τις πιο ριψοκίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη σύγχρονη αμερικανική Ιστορία».

Οι συνέπειες των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις γίνονται καθημερινά πιο έντονα αισθητές με τη συνεχή αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου (βλ. διπλανή σελίδα).

Διόλου τυχαία, χτες ο Πρόεδρος της Σιγκαπούρης Θάρμαν Σανμουγκαρατνάμ απηύθυνε σχετική προειδοποίηση. Οπως τόνισε σε ανάρτησή του σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο «μεγάλης οικονομικής ύφεσης» και εντεινόμενης πληθωριστικής πίεσης, προσθέτοντας νέα πίεση και αβεβαιότητα στις ήδη πιεσμένες χρηματοοικονομικές αγορές.

Λαϊκά συλλαλητήρια οι κηδείες των Λαριτζανί και Σολεϊμανί

Μετά την επιβεβαίωση των δολοφονιών του επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, και του διοικητή της στρατιωτικής οργάνωσης Basij, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, επιβεβαιώθηκαν και οι δολοφονίες του υπουργού Πληροφοριών, Εσμαΐλ Χατίμπ, του υπουργού Αμυνας, Αμίρ Νασιρζαντέχ, και άλλων αξιωματούχων.

Χτες οι κηδείες τους στην Τεχεράνη μετατράπηκαν σε νέα μαζικά συλλαλητήρια κατά των δυνάμεων εισβολής με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων Ιρανών.

Νωρίτερα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε νέα γραπτή ανακοίνωση με αφορμή τη δολοφονία του Λαριτζανί, διαβεβαιώνοντας ότι οι δολοφόνοι του «θα πληρώσουν σύντομα».

Σε αυτό το φόντο, η ιρανική κυβέρνηση τόνισε ότι ενέτεινε τα αντίποινα για τις δολοφονίες και τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Σε χτεσινή κυβερνητική ανακοίνωση στην Τεχεράνη αναφέρεται πως η σειρά ισχυρών επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων τις τελευταίες ώρες ολοκληρώθηκε με το 62ο κύμα της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση 4», αφιερωμένο στους «μάρτυρες» που κηδεύονται από τον λαό. Οι επιθέσεις στόχευσαν όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και τα σημεία συγκέντρωσης και υποστήριξης των ισραηλινών δυνάμεων, με πυραύλους Qadr πολλαπλών κεφαλών, Kheibar Shekan, Emad και Haj Qassem. Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού με νόημα ανακοίνωσε ότι πλέον τα τελευταία 24ωρα δοκιμάζονται νέα όπλα και νέοι πύραυλοι...

Στο 62ο κύμα αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν στόχοι - πόλεις του Ισραήλ, όπως το Τελ Αβίβ, η Χάιφα και η Μπιρσεμπά, και ότι καταστράφηκαν με ισχυρούς πυραύλους, μετά την «κατάρρευση» των προηγμένων συστημάτων αεράμυνας, χωρίς να ενεργοποιηθούν σειρήνες προειδοποίησης.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ακόμα ότι εξάρθρωσαν πυρήνες (φιλο)μοναρχικών που δολοπλοκούσαν με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης. Ανέφεραν πάνω από 110 συλλήψεις σε 26 επαρχίες της χώρας, τονίζοντας πως ανάμεσά τους ήταν και άτομα που σχετίζονταν με το ειδησεογραφικό πόρταλ «Iran International».

Εν λευκώ επιταγή στον στρατό του Ισραήλ για δολοφονίες Ιρανών

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση του Μπ. Νετανιάχου στο Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο στρατός θα παίρνει αυτόνομα αποφάσεις για πλήγματα σε βάρος Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, χωρίς πολιτική επικύρωση ή έγκριση της απόφασης, του χορηγείται δηλαδή «λευκή επιταγή».

Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Ισραελ Κατς, ο οποίος είπε ότι η απόφαση πάρθηκε μαζί με τον πρωθυπουργό. Προειδοποίησε δε την ιρανική ηγεσία και με «άλλες εκπλήξεις σε όλα τα μέτωπα».

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Wall Street Journal» ανέφερε πως πέρα από τις ισραηλινές συντονισμένες επιθέσεις κατά της ιρανικής ηγεσίας, επιχειρείται πολυποίκιλα η εκ των έσω κατάρρευση του καθεστώτος. Μεταξύ των εξόδων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ είναι τα τηλεφωνήματα που κάνουν πράκτορες της Mossad σε Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες, απειλώντας τους ότι συμπεριλαμβάνονται «στη μαύρη λίστα» και ότι αν αντιδράσουν βίαια σε πιθανό «ξεσηκωμό των Ιρανών θα έχουν την τύχη του Χαμενεΐ» όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους.

Στο φόντο αυτών των επιθέσεων στο Ισραήλ ανακοινώθηκε ότι προχτές το βράδυ σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί πολίτες από θραύσματα ιρανικού πυραύλου, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 14 από την αρχή του πολέμου στις 28 Φλεβάρη. Το ίδιο διάστημα οι τραυματίες είναι πάνω από 3.600.

Χτες το βράδυ, επίσης, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν διαδοχικές επιθέσεις με στόχο πλοία και εγκαταστάσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζαλί του Ιράν στην Κασπία Θάλασσα. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, στόχος των επιδρομών ήταν σκάφη του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στις ΗΠΑ η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, καταθέτοντας σε αρμόδια Επιτροπή του Κογκρέσου για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της επίθεσης στο Ιράν είπε ότι «παρά τις απώλειες το καθεστώς παραμένει άθικτο, και αν επιβιώσει από τον πόλεμο θα επιχειρήσει να ξαναφτιάξει τις στρατιωτικές του υποδομές. Είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένο, λόγω επιθέσεων στην ηγεσία και στις στρατιωτικές του δυνατότητες, μπορεί δε να αυξηθούν οι εσωτερικές εντάσεις, καθώς επιδεινώνεται η κατάσταση της οικονομίας του Ιράν, αλλά μαζί με αντιπροσώπους τους συνεχίζουν να μας επιτίθενται σε όλη τη Μέση Ανατολή».