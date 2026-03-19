Πέμπτη 19 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΙΝΑ
Η «ενεργειακή ασφάλεια» της Ταϊβάν στο επίκεντρο

Τους άξονες που αφορούν την υλοποίηση του πενταετούς πλάνου για το χρονικό διάστημα 2026-2030 στην περιοχή της Ταϊβάν παρουσίασε χτες ο εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν του κινεζικού Κρατικού Συμβουλίου, Τσεν Μπινχουά, τονίζοντας σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο «Σινχουά» ότι «τα βασικά μέτρα θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των (δύο πλευρών των) Στενών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης υποστηρικτικών πολιτικών για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από την Ταϊβάν, της ενθάρρυνσης της βιομηχανικής συνεργασίας και της προώθησης μιας κοινής αγοράς».

Μεταξύ άλλων, ο Τσεν τόνισε πως προέχει «η αντιμετώπιση των ευκαιριών που προκύπτουν από την έμφαση που δίνει η ηπειρωτική χώρα στην ανάπτυξη νέων ποιοτικών παραγωγικών δυνάμεων», αλλά και να επεκταθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ταϊβάν «σε αναδυόμενους τομείς με νέες τεχνολογίες και προϊόντα και να αξιοποιήσουν τις μελλοντικές βιομηχανίες». Υποστήριξε δε ότι «τα επόμενα πέντε χρόνια, ένα σημαντικό στάδιο για την ανάπτυξη της ηπειρωτικής χώρας θα είναι επίσης μια περίοδος μεγάλων ευκαιριών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Ταϊβάν».

Την ίδια στιγμή, εκτενή ρεπορτάζ δυτικών ΜΜΕ όπως του Ρόιτερς μετέδιδαν και επισημάνσεις του Τσεν για την προθυμία του Πεκίνου «να παρέχουμε στους συμπατριώτες της Ταϊβάν σταθερή και αξιόπιστη ασφάλεια σε Ενέργεια και πόρους, ώστε να μπορούν να ζήσουν καλύτερη ζωή». Κληθείς να απαντήσει ερώτημα σχετικό με τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ταϊβάν - ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει όλο και πιο σοβαρά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά - ο Τσεν είπε ότι η «ειρηνική επανένωση» ισοδυναμεί με καλύτερη προστασία της ασφάλειας της Ταϊβάν σε Ενέργεια και πόρους, με μια «ισχυρή πατρίδα» ως υποστήριξη.

Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα η Ταϊβάν εισάγει το 1/3 των αναγκών της σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από το Κατάρ, που όμως έχει διακόψει την παραγωγή του, αφού εγκαταστάσεις του κολοσσού «QatarEnergy» δέχτηκαν χτύπημα.

Μέχρι χτες, η Ταϊπέι δεν είχε τοποθετηθεί συγκεκριμένα στις ανακοινώσεις του Πεκίνου. Τις τελευταίες μέρες η ταϊβανέζικη ηγεσία υποστήριζε πως ο εφοδιασμός της είναι διασφαλισμένος μεταξύ άλλων και με εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

    

