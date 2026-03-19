ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Παρέμβαση στην Κ. Κάλας για την επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή ΕΕ - ελληνικής κυβέρνησης με τον λαό στόχο αντιποίνων

Παρέμβαση στη συζήτηση με την Κ. Κάλας, ύπατη εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου (AFET). Ανέδειξε τους μεγάλους κινδύνους στους οποίους μπαίνουν οι λαοί από την εμπλοκή ΕΕ - ελληνικής κυβέρνησης στην ιμπεριαλιστική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου στη Μέση Ανατολή.

Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος και μέλος της Επιτροπής AFET, Κώστας Παπαδάκης, σημείωσε στην ομιλία του:

«Απέναντι στην εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ ενάντια στον ιρανικό λαό, η ΕΕ στηρίζει όλα τα προσχήματα και αρνείται να κατονομάσει τις ευθύνες των συμμάχων της που εξαπέλυσαν την επίθεση.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, το Ισραήλ κάνει νέα χερσαία επέμβαση στον Λίβανο, ενώ η ΕΕ συζητά επέκταση της πολεμικής επιχείρησης "Ασπίδες", που αναπτύσσεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ολα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρές ενδείξεις περαιτέρω γενίκευσης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης.

Πώς τοποθετείστε στο γεγονός ότι με ευθύνη και της ελληνικής κυβέρνησης, η συγκέντρωση πολεμικών δυνάμεων στην Κύπρο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί αποτέλεσε άλλοθι για την εγκατάσταση τουρκικών F-16 στο ψευδοκράτος, αλλά και η ύπαρξη και εμπλοκή των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη Σούδα στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν όχι μόνο πολεμικό ορμητήριο αλλά και στόχο αντιποίνων;».