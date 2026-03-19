Πέμπτη 19 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά!

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ συνεχίζει το πλατύ πολιτικό άνοιγμα μέσα από συσκέψεις - συζητήσεις των ΚΟΒ στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, στις γειτονιές, για να εκφραστεί και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν.

Τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται:

Αύριο Παρασκευή

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Μπουρναζίου διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Φίλιππος Φλουσκούνης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Λόφου Αξιωματικών καλεί στο «Guapo Coffe & Food» (Τζων Κέννεντυ και Κρέσνας 82, πεζόδρομος γηπέδου Ατρόμητου). Θα μιλήσει ο Στέφανος Λουκάς, μέλος της ΚΕ.

Το Σάββατο 21 Μάρτη

- Στις 7.30 μ.μ. οι ΚΟ Εκπαιδευτικών Κέντρου Αθήνας καλούν στο Στέκι Πολιτισμού «Μάνος Λοΐζος» της ΚΝΕ (Τροίας 36, Αθήνα). Θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής και Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών.

- Στις 12 μ. η ΚΟ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα επισκεφτεί το Σκοπευτήριο Καισαριανής. Θα ακολουθήσει σύσκεψη.

- Στις 6 μ.μ. η ΚΟ Κηπούπολης διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Ορέστης Λιώλης, μέλος του Γραφείο της ΤΕ Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 8.30 μ.μ. η ΚΟ «Ευαγγελισμού» καλεί στην ταβέρνα «Ροζαλία» (Βαλτετσίου 59).

- Στη 1 μ.μ. η ΚΟ Μισθωτών Δικηγόρων διοργανώνει επίσκεψη στο Μουσείο ΕΑΜικης Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής και σύσκεψη στον χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. Θα μιλήσει η Βάγια Γκουνέλα, μέλος της ΕΠ Αττικής και Γραμματέας της ΤΟ Δικαιοσύνης.

- Στις 6 μ.μ. η ΚΟ Νέας Ζωής καλεί στο cafe «Ανεμολόγιο» (Πελοπίδα 106, Νέα Ζωή). Θα μιλήσει ο Τάσος Γιαννακόπουλος, μέλος του Γραφείου της ΤΕ Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ «Παπαστράτου» καλεί στη Στέγη Πολιτισμού του δήμου Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36).

    

ΚΟΣΜΟΣ
