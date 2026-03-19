Πέμπτη 19 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 3
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
EUROSTAT
Αναθεώρηση του πληθωρισμού προς τα πάνω

Προς τα πάνω αναθεώρησε η Eurostat τον πληθωρισμό στην Ελλάδα για τον Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα ο δείκτης τιμών καταναλωτή έτρεξε με ρυθμό 3,1% τον συγκεκριμένο μήνα, αντί για 3% όπως είχε εκτιμηθεί, ενώ τον Γενάρη ήταν στο 2,9%. Ηδη οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και σε άλλα βασικά προϊόντα έχουν πάρει «φωτιά» εξαιτίας της εγκληματικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, και τα λαϊκά νοικοκυριά που ήδη έβγαζαν - δεν έβγαζαν τον μήνα με τους πενιχρούς μισθούς, ζορίζονται ακόμα περισσότερο, με την κυβέρνηση να εμπαίζει με τα μέτρα - κοροϊδία που πριμοδοτούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να περιοριστεί η χασούρα τους στις συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι πριν το πλαφόν που μπήκε στα καύσιμα η βενζίνη ήταν στα 1,7 ευρώ το λίτρο και μετά το πλαφόν η τιμή της ξεπέρασε τα 2 ευρώ...

Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, η Eurostat επιβεβαίωσε τον ρυθμό πληθωρισμού στο 1,9% ετησίως και στο 2,4% στον δομικό (εξαιρούνται η Ενέργεια και τα τρόφιμα). Σε επίπεδο ΕΕ ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Φλεβάρη, μετά το 2% τον Γενάρη σε ετήσια βάση. Οι χαμηλότεροι ρυθμοί ετήσιου πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στη Δανία με 0,5%, στην Κύπρο με 0,9% και στην Τσεχία με 1%. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 8,3%, στη Σλοβακία με 4% και στην Κροατία με 3,9%.

    

ΚΟΣΜΟΣ
