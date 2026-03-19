ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Προσωρινή παύση πυρός κατά αφγανικών εδαφών

Την προσωρινή παύση της επιχείρησης που ξεκίνησε στα τέλη Φλεβάρη «ενάντια στους τρομοκράτες και τις υποστηρικτικές δομές που έχουν στο Αφγανιστάν» ανακοίνωσε χτες το Πακιστάν, με φόντο διπλωματικές επαφές που τις τελευταίες μέρες συνεχίζονταν πυρετωδώς, με διαμεσολάβηση και της Κίνας.

Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ συνέδεσε την απόφαση με την αναμενόμενη λήξη του Ραμαζανιού και είπε ότι υπήρξε σχετικό αίτημα από «αδελφικές χώρες» όπως Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Κατάρ, προσθέτοντας ότι «σε περίπτωση οποιασδήποτε διασυνοριακής επίθεσης, επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή οποιουδήποτε τρομοκρατικού περιστατικού εντός του Πακιστάν, η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμέσως με ανανεωμένη ένταση».

Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Το ενδιαφέρον της Κίνας για τερματισμό των διμερών εχθροπραξιών (καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ πως προσφέρει ανοχή, αν όχι και στήριξη στην αυτονομιστική οργάνωση ΤΡΡ, που εδρεύει σε αφγανικό έδαφος) ανέδειξε και η επίσκεψη που έκανε στην Καμπούλ στις 8 Μάρτη ο ειδικός απεσταλμένος του Πεκίνου για το Αφγανιστάν, Γουέ Σιαογιόνγκ, που συναντήθηκε με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν, Αμίρ Καν Μουτακί, προτρέποντας τις δύο πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Περιφερειακά ΜΜΕ όπως οι «Τάιμς της Ασίας» παρατηρούσαν χτες ότι «η αστάθεια κατά μήκος των συνόρων» Αφγανιστάν - Πακιστάν «περιπλέκει τα ευρύτερα σχέδια της Κίνας να συνδέσει την Κεντρική Ασία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν μέσω αναδυόμενων διαδρόμων μεταφορών που συνδέουν την Ευρασία με την Αραβική Θάλασσα» (βλ. Οικονομικός Διάδρομος CPEC ως τμήμα των «Δρόμων του Μεταξιού») μέσα από τους οποίους στόχος είναι το Αφγανιστάν «να ενσωματωθεί σε ευρύτερα δίκτυα εμπορίου και υποδομών».

Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Ζιαν, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι τις τελευταίες ημέρες είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από τις δύο χώρες, οι οποίες «έχουν εκφράσει την εκτίμησή τους για τις ενεργές προσπάθειες διαμεσολάβησης της Κίνας». Πρόσθεσε δε ότι «το Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι γείτονες που δεν μπορούν να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο και τυχόν προβλήματα μεταξύ τους μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω διαβούλευσης», χαρακτηρίζοντας «άμεση προτεραιότητα» την αποτροπή της «επέκτασης των μαχών» και την επιστροφή των δύο πλευρών «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό».