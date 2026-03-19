Δύο Ελλάδες

Φόρα - κατηφόρα» πήρε χτες στη Βουλή ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χ. Θεοχάρης, και καταφέρθηκε εναντίον όλων όσοι αντιτίθενται στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κραυγάζοντας: «Μας λέγατε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα. Οτι δεν πρέπει να υπερασπιστεί τον ελληνικό λαό, ότι δεν πρέπει να υπερασπίζεται την ελληνική ναυτιλία η οποία περνάει από τα Στενά και να αμύνεται απέναντι σε επιθέσεις σε ελληνόκτητο ή ελληνικό στόλο (...) ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται, η Ελλάδα δεν πρέπει να στέλνει τον στρατό της να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα και τον ελληνισμό, και η Ελλάδα πρέπει να φοβάται, να μην αμύνεται, γιατί μπορεί να εμπλακεί σε έναν πόλεμο τον οποίο εσείς χαρακτηρίζετε άδικο (...) για το ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει!».

Για κακή του τύχη, βέβαια, δεν τα έλεγε ούτε στο κενό όλα αυτά, ούτε σε κάποιο από τα «φιλικά» στην κυβέρνηση Μέσα. Πήρε πληρωμένη απάντηση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, ο οποίος τόνισε: «Αλήθεια, για ποια Ελλάδα μιλάτε, κύριε υπουργέ; Διότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες: Η Ελλάδα της αστικής τάξης, όπου η πατρίδα του κεφαλαίου είναι μέχρι εκεί που φτάνουν οι μπίζνες του και τα κέρδη του. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στέλνουμε φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, για να προστατεύουν τους εφοπλιστές και όχι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Γι' αυτό στείλαμε την αντιπυραυλική πυροβολαρχία των "Patriot" στη Μέση Ανατολή, στη Σαουδική Αραβία, για να προστατεύεται το διυλιστήριο της "Aramco", και γι' αυτό ακριβώς εμπλεκόμαστε όλο και πιο βαθιά σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο που στο επίκεντρό του είναι το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει αυτή η Ελλάδα, της αστικής τάξης, και από την άλλη υπάρχει η Ελλάδα της εργατικής τάξης και του λαού μας, που υφίσταται αυτές τις οδυνηρές συνέπειες της εμπλοκής της χώρας μας, όπως τις βίωσε και την περίοδο της ιμπεριαλιστικής ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο, και θα τις βιώσει ακόμη περισσότερο και με τον πόλεμο ο οποίος γίνεται για το μοίρασμα των αγορών. Διότι άλλωστε ο πόλεμός τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχιση της ίδιας πολιτικής εν καιρώ ιμπεριαλιστικής ειρήνης με άλλα μέσα.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεται σήμερα να υπάρξει λαϊκός ξεσηκωμός, να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να ανασάνει ο λαός. Διότι πάντοτε ο λαός υπερασπίστηκε την πατρίδα όταν χρειάστηκε, και όσον αφορά την οργάνωση της αντίστασης απέναντι στον κατακτητή, όταν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της αστικής τάξης είτε είχαν λακίσει στο εξωτερικό είτε συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Αυτό θα κάνει και σήμερα και όποτε χρειαστεί, υπερασπιζόμενος τη δική του πατρίδα και όχι την πατρίδα των αστών».