Αποκούμπι για τους νέους στρατευμένους οι Επιτροπές φαντάρων

Ανακοίνωση από την Επιτροπή του ΚΕΕΔ για τις συνθήκες υγείας και υγιεινής, την ώρα που δίνονται δισ. ευρώ για εξοπλισμούς

Μεγάλη αίσθηση και ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στους στρατευμένους η συγκρότησηΟι στρατευμένοι ζητούν να απεμπλακεί η χώρα από το σφαγείο του ιμπεριαλιστικού πολέμου, αλλά και καθημερινή ενημέρωση επίσημα από τις διοικήσεις για την εξέλιξη του πολέμου.

Η συγκρότηση της Επιτροπής απαντάει επίσης στις αγωνίες των οικογενειών τους τώρα που ο πόλεμος κλιμακώνεται και μεγαλώνει η ελληνική εμπλοκή, αλλά και στην ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης μέσα στο στρατόπεδο.

Οπως σημειώνεται και στην επιστολή προς τους συναδέλφους τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής, «εμείς οι φαντάροι που υπηρετούμε στο ΚΕΕΔ, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα, συγκροτούμε κοινή επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που γεννά αυτός ο καταστροφικός πόλεμος, που είναι πλέον πρόβλημα ζωής για εμάς και τις οικογένειές μας. Σε όλους τους νομούς και τα στρατόπεδα συγκροτούμε παρόμοιες επιτροπές. Το αισθανόμαστε ως καθήκον μας και το προτείνουμε σε κάθε φαντάρο.

Καλούμε τον κάθε φαντάρο που συμφωνεί με τις προτάσεις που εκφράζουμε να ενισχύσει την προσπάθειά μας. Χρειάζεται να στηριχθεί από όλους τους φαντάρους η συγκρότηση της Επιτροπής με τα αιτήματα που προτείνουμε. Στείλτε προτάσεις και αιτήματα να απαιτήσουμε συζητώντας με τις διοικήσεις».

Η πρωτοβουλία αυτή και η απήχησή της στους νέους στρατευμένους έχει προκαλέσει την κινητοποίηση διαφόρων αξιωματικών, που προσπαθούν να φρενάρουν τη διεύρυνση της Επιτροπής και να τρομοκρατήσουν τους φαντάρους, με ευθείες και πλάγιες βολές ότι «τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι νόμιμες», «δεν προβλέπονται» και άλλα παρόμοια.

Οι ισχυρισμοί τους είναι πέρα για πέρα ανυπόστατοι, όπως διαβεβαιώνει και η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τα δικαιώματα των Στρατευμένων, που θυμίζει ότι και στο παρελθόν συγκροτούνταν τέτοιες επιτροπές για ζητήματα που απασχολούν τους στρατευμένους και τις οικογένειές τους.

Ζητούμενο είναι τώρα η Επιτροπή στο ΚΕΕΔ και όπου αλλού συγκροτείται να παίρνει μαζικά χαρακτηριστικά, να γίνεται υπόθεση περισσότερων στρατευμένων, που μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια να εμποδιστεί η δράση τους.

Ηδη η Επιτροπή φαντάρων του ΚΕΕΔ με δεύτερη ανακοίνωσή της αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των στρατευμένων, απαιτώντας επαρκές ιατρικό προσωπικό όλο το 24ωρο, ώστε να μπορούν όλοι οι φαντάροι και αξιωματικοί να εξυπηρετούνται, αλλά και να δίνονται στους φαντάρους όλα τα απαραίτητα υλικά υγιεινής, καθαριότητας και καθαρισμού.

Ούτε δεκάρα δεν δίνουν για την υγεία και την υγιεινή μας!

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σαν νέοι που παρουσιαστήκαμε να υπηρετήσουμε τη θητεία μας και να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, δεν μπορούμε να μη διαμαρτυρηθούμε για την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στο στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ).

Καθημερινά πολλοί φαντάροι χρειάζονται ιατρική βοήθεια ως αποτέλεσμα της κούρασης, των συνθηκών διαβίωσης, πολλοί φτάνουν σε σημείο λιποθυμίας ή αντιμετωπίζουν στομαχικές διαταραχές. Και παρότι είμαστε πολλές εκατοντάδες νεοσύλλεκτοι, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την περίθαλψή μας, δεν υπάρχει προσωπικό και μόνιμοι γιατροί σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου που να μπορούμε να επισκεφτούμε. Με αποτέλεσμα πολλοί φαντάροι που υποφέρουν από ιώσεις ή λοιμώξεις να περνάνε ολόκληρη τη νύχτα άρρωστοι μέσα στον θάλαμο χωρίς καμία περίθαλψη, περιμένοντας το επόμενο πρωί για να πάνε στα ΣΤΕΠ, γιατί δεν είναι "έκτακτο περιστατικό", όπως απαντάει η διοίκηση.

Ταυτόχρονα, μας δίνονται ελάχιστα μέσα (σφουγγαρίστρες, καθαριστικά, σακούλες, γάντια) για να μένουμε καθαροί και υγιείς. Αντίθετα, πολλές φορές έχουμε αναγκαστεί να πληρώνουμε από την τσέπη μας για να εξασφαλίσουμε την υγιεινή των χώρων όπου μένουμε. Σαν να μην έφταναν αυτά, δεν μπορούμε να πλύνουμε ούτε τη μία παραλλαγή που μας επιτρέπουν να φοράμε (από τις μόλις δύο που μας παρείχε η υπηρεσία την ημέρα κατάταξης), μιας και τα πλυντήρια του στρατοπέδου δεν λειτουργούν! Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε συνεχώς σε ασκήσεις και δοκιμές παρέλασης!

Την ώρα που εμείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα παραπάνω, η κυβέρνηση δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για να συντηρούνται οι ΝΑΤΟικές βάσεις σε όλη τη χώρα, από τις οποίες ξεκινάνε επιθέσεις σε άλλες χώρες αλλά γίνονται και αυτές στόχος επιθέσεων, για να πλέουν οι ελληνικές φρεγάτες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά απ' τα ελληνικά σύνορα στην Ερυθρά Θάλασσα. Δείχνει μεγάλη ευαισθησία στην προστασία της βρετανικής βάσης στην Κύπρο και στέλνει φρεγάτες και αεροπλάνα να την περιπολούν. Αλλά για την υγεία μας και την υγιεινή μας δεν δίνει δεκάρα!

Να υπάρχει επαρκές ιατρικό προσωπικό όλο το 24ωρο, ώστε να μπορούν όλοι οι φαντάροι και αξιωματικοί να εξυπηρετούνται. Να μας δοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά υγιεινής, καθαριότητας και καθαρισμού».