ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Αύριο η στάση εργασίας και η κινητοποίηση για τις ελλείψεις προσωπικού

Στάση εργασίας (7 π.μ. - 11 π.μ.) και συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην είσοδο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» προγραμματίζει για αύριο Παρασκευή το Σωματείο Εργαζομένων στο «Θριάσιο», διαμαρτυρόμενο για την επικίνδυνη έλλειψη νοσηλευτικού, μαιευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού και για τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας των ασθενών.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, συνεχίζει να μειώνεται διαρκώς ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων στην Υγεία (από 93.580 τον Ιανουάριο 2013, 79.953 τον Οκτώβριο 2021 και 75.518 τον Αύγουστο 2025), καθώς και των συμβασιούχων (από 45.590 τον Οκτώβριο 2021, 44.033 τον Αύγουστο 2025). Το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, παρότι το 2024 και το 2025 οι συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων ξεπέρασαν τις 4.700, ενώ η «πολυδιαφημισμένη» προκήρυξη για πρόσληψη 1.640 νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών είναι «σταγόνα στον ωκεανό» των ελλείψεων νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, οι οποίες σύμφωνα με τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων Υγείας ξεπερνούν τις 20.000 κενές θέσεις.

Επισημαίνει ακόμα ότι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026 προβλέπεται μείωση του κονδυλίου για τη μισθοδοσία του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κατά 180 εκατ. ευρώ (από 2,36 δισ. το 2025, 2,18 δισ. το 2026).

Τα πρωτοβάθμια σωματεία των νοσοκομείων της Αττικής προχωρούν σε σύσκεψη τη Δευτέρα 2 Μάρτη στις 5 μ.μ. στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, «για να συντονίσουμε τον αγώνα για τα δικαιώματά μας και τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για υψηλού επιπέδου, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με αφετηρία το Παναττικό Κλαδικό Νοσηλευτικό Συλλαλητήριο την Κυριακή 15 Μαρτίου».