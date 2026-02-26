Πέμπτη 26 Φλεβάρη 2026
Κωλυσιεργία στη συγκρότηση του νέου ΔΣ

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, με θέμα τη συγκρότησή του, μετά τη μεγάλη νίκη της ΔΑΣ, που αύξησε σημαντικά τις δυνάμεις της σε ψήφους, ποσοστά και έδρες.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, λοιπόν, παρόντα ήταν τα 29 από τα 31 μέλη της νέας διοίκησης.

Ομως, παρά τη διαπιστωμένη απαρτία και την ανάγκη για την άμεση συγκρότηση και λειτουργία του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας, μέσα σε περίοδο έντασης της επίθεσης της κυβέρνησης και της εργοδοσίας στα δικαιώματα των εργαζομένων, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, με πρόταση της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ («Μέτωπο Εργαζομένων») η συνεδρίαση αναβλήθηκε για την Τετάρτη 4 Μάρτη.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
