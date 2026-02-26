ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Εγκληματικά λάθη και ελλείψεις σε μέτρα προστασίας εντοπίζει και το πόρισμα του ΕΜΠ

INTIME NEWS

Προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα και «με τη βούλα» ήταν η φονική έκρηξη στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που οδήγησε στον θάνατο τις πέντε εργαζόμενες στη νυχτερινή βάρδια της 26ης Γενάρη. Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που γίνονται γνωστά από το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο που έλεγξε αναλυτικά τον διαβρωμένο σωλήνα, από όπου διαπιστώθηκε ότι διέρρεε το προπάνιο προκαλώντας το μακελειό.

Οπως διαπιστώνεται λοιπόν, ο εν λόγω σωλήνας είχε μετατραπεί σε...«σουρωτήρι», από όπου διέρρεε μεγάλη ποσότητα αερίου. Συγκεκριμένα, μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, εκείνο φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του, οι οποίες ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του ΕΜΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πορίσματος ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος.

Στο πόρισμα, ακόμη, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα, ο οποίος τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία, παρά το γεγονός ότι το μέταλλο κατασκευής του ήταν ο χάλυβας.

Εκτιμάται ότι ο σωλήνας διαβρώνονταν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Επισημαίνεται ότι ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποφυγή του φρικτού εγκλήματος με την φονική έκρηξη, αν καταλάβαιναν από νωρίς την διαρροή προπανίου. Αν δηλαδή παίρνονταν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, όπου σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται η κατάστασή του.

Με απλά λόγια ο φριχτός θάνατος των πέντε εργατριών θα είχε αποφευχθεί αν η ασφάλειά τους και η προστασία της ζωής δεν θεωρούταν κόστος που θεωρήθηκε περιττό για την αδίστακτη εργοδοσία.

Το έγγραφο του ΕΜΠ αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και κατ' επέκταση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα.

Σε κάθε περίπτωση, προστίθεται στα πολλά στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί από την πρώτη μέρα του εγκλήματος, μέσα από τα οποία επιβεβαιώνεται ότι ο ένοχος για το έγκλημα είναι το κυνήγι του μέγιστου κέρδους από την εργοδοσία, η οποία με αυτό το κριτήριο μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε ναρκοπέδια. Οτι αυτό μπαίνει εμπόδιο στην εγκατάσταση κάθε ασφαλιστικής δικλίδας για να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται τέτοιου είδους εγκλήματα.