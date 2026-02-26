Πέμπτη 26 Φλεβάρη 2026
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕ «VODAFONE - 360 CONNECT» - ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Στάση εργασίας σήμερα ενάντια στις δεκάδες απολύσεις της «αναδιάρθρωσης»

Με στάση εργασίας από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο κτίριο του Χαλανδρίου (αίθριο) απαντούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον Ομιλο «Vodafone» στη νέα επίθεση της εργοδοσίας, που απορρέει από τα σχέδια αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone - 360 Connect» -Λοιπές Θυγατρικές τονίζει ότι οι ανακοινώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας για το νέο τριετές πλάνο επιβεβαιώνουν την ένταση της επίθεσης, με «δεκάδες απολύσεις, αβεβαιότητα, μεγαλύτερη εντατικοποίηση, καθηλωμένους μισθούς».

Γι' αυτό και καλεί σε ξεσηκωμό, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά, αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς με υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διασφαλίζει τα παραπάνω για όλους τους εργαζόμενους.

«Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσουν αυτοί», τονίζει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
