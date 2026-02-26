ΠΓΝΠ ΤΟΥ ΡΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ

Τραυματισμός εργαζόμενου στα έργα ανακαίνισης των ΤΕΠ

Από... τύχη γλίτωσε τα χειρότερα χθες το πρωί ένας εργαζόμενος οικοδόμος στα έργα ανακαίνισης των ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών του Ρίου που είναι σε εξέλιξη, όταν κατά τη διάρκεια κατεδάφισης εσωτερικού τοίχου τμήμα του έπεσε πάνω του, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Οπως έγινε γνωστό, πρόκειται για εργάτη με καταγωγή από Αλβανία περίπου 50 ετών, και στον οποίο προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό στα ΤΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα συγκεκριμένα έργα έχουν γίνει στο παρελθόν καταγγελίες από γιατρούς, για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, για ελλιπή μέτρα προστασίας των εργαζομένων οικοδόμων κ.ά., αλλά και μη τήρηση των αναγκαίων όρων προκειμένου να λειτουργούν και τα ΤΕΠ ταυτόχρονα.

Αυτά χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει αλλάξει η κατάσταση, με αποτέλεσμα και το τελευταίο «ατύχημα», που έρχεται να προστεθεί στον ατελείωτο καθημερινό κατάλογο ανάλογων περιστατικών με θύματα τους εργαζόμενους.

Πρόκειται τέλος για έναν επίσης από τους χώρους που επισκέφθηκε εξωτερικά, πριν από περίπου έναν μήνα, ο υπουργός εμπορίας Υγείας Α. Γεωργιάδης, προκειμένου να αναφερθεί και στα έργα, καμαρώνοντας για αυτά, που ωστόσο εκτελούνται με τα ελλιπέστατα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.