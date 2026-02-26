Πέμπτη 26 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΓΝΠ ΤΟΥ ΡΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ
Τραυματισμός εργαζόμενου στα έργα ανακαίνισης των ΤΕΠ

Από... τύχη γλίτωσε τα χειρότερα χθες το πρωί ένας εργαζόμενος οικοδόμος στα έργα ανακαίνισης των ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών του Ρίου που είναι σε εξέλιξη, όταν κατά τη διάρκεια κατεδάφισης εσωτερικού τοίχου τμήμα του έπεσε πάνω του, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Οπως έγινε γνωστό, πρόκειται για εργάτη με καταγωγή από Αλβανία περίπου 50 ετών, και στον οποίο προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό στα ΤΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα συγκεκριμένα έργα έχουν γίνει στο παρελθόν καταγγελίες από γιατρούς, για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, για ελλιπή μέτρα προστασίας των εργαζομένων οικοδόμων κ.ά., αλλά και μη τήρηση των αναγκαίων όρων προκειμένου να λειτουργούν και τα ΤΕΠ ταυτόχρονα.

Αυτά χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει αλλάξει η κατάσταση, με αποτέλεσμα και το τελευταίο «ατύχημα», που έρχεται να προστεθεί στον ατελείωτο καθημερινό κατάλογο ανάλογων περιστατικών με θύματα τους εργαζόμενους.

Πρόκειται τέλος για έναν επίσης από τους χώρους που επισκέφθηκε εξωτερικά, πριν από περίπου έναν μήνα, ο υπουργός εμπορίας Υγείας Α. Γεωργιάδης, προκειμένου να αναφερθεί και στα έργα, καμαρώνοντας για αυτά, που ωστόσο εκτελούνται με τα ελλιπέστατα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Εγκληματικά λάθη και ελλείψεις σε μέτρα προστασίας εντοπίζει και το πόρισμα του ΕΜΠ
Ψηλαφώντας την ηρωική Ιστορία του κουβανικού λαού
«Οι γιατροί θα υπερασπιστούμε τον λαό, τα επιτεύγματα στην Υγεία και την Επανάσταση μέχρι τέλους»
Το μνημείο της «κρίσης του Οκτώβρη» θυμίζει...
Δεν ανεχόμαστε η ζωή μας να συνθλίβεται στις ράγες του κέρδους!
Υπόθεση των συνδικάτων η υπεράσπιση της ζωής της εργατικής τάξης
Απεργιακή μάχη - παρακαταθήκη μπροστά σε μια ακόμα σεζόν εξόντωσης
Συνεχίζει τον αγώνα για τη διασφάλιση της εργασίας και των δικαιωμάτων όλων των απολυμένων
 Αύριο η στάση εργασίας και η κινητοποίηση για τις ελλείψεις προσωπικού
Σχεδόν καθολική η συμμετοχή στη 48ωρη απεργία στην εργολαβική ΔΕΔΑΣ
 Στάση εργασίας σήμερα ενάντια στις δεκάδες απολύσεις της «αναδιάρθρωσης»
 Κωλυσιεργία στη συγκρότηση του νέου ΔΣ
 Αυτοδύναμο και ενισχυμένο το ψηφοδέλτιο της «Ταξικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης»
 Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Κούβα αποικία των ΗΠΑ!
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ