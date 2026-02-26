ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΡΚΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ

Συνεχίζει τον αγώνα για τη διασφάλιση της εργασίας και των δικαιωμάτων όλων των απολυμένων

RIZOSPASTIS

Μαχητικό «παρών» και σε αυτή τη φάση των εγκληματικών σχεδιασμών κυβέρνησης και ΕΕ δίνει το Σωματείο Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, συνεχίζοντας να διεκδικεί τη διασφάλιση της εργασίας για όλους τους απολυμένους, να σταματήσει το πλιάτσικο στις εγκαταστάσεις, να εκσυγχρονιστεί και να επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ.

Με αιτήματά του μάλιστα προς τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος - Ενέργειας, την Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ και τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το Σωματείο ζητά άμεσα συνάντηση προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και τις προθέσεις της κυβέρνησης, καθώς και για να τεθούν και να βρεθεί λύση σε ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση της εργασίας και των δικαιωμάτων για όλους τους απολυμένους.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση με πρόσφατη απόφασή της αναθέτει στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» την αξιολόγηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ και του Ελληνικού Δημοσίου», με βάση τον νόμο 4664/2020, με τον οποίο τέθηκε σε ειδική διαχείριση. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν ευδοκιμήσουν οι διαδικασίες εκποίησης της ΛΑΡΚΟ οι οποίες προβλέπονται στον σχετικό νόμο για την ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ, τότε να αναζητηθεί η «βέλτιστη λύση» ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μοναδικά κοιτάσματα νικελίου και κοβαλτίου στην ΕΕ και ένας τεράστιος ακόμα πλούτος θα περάσουν στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων χωρίς δεσμεύσεις και με όρους που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των αστικών σχεδιασμών σήμερα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και την ανάγκη της ΕΕ για παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών, όπως το κοβάλτιο και το νικέλιο.

«Είναι προφανές ότι γίνεται προσπάθεια έναρξης ενός νέου κύκλου διαγωνισμών για τη ΛΑΡΚΟ, που αναμφισβήτητα θα είναι χρονοβόρος. Παράλληλα, η προσπάθεια αυτή έρχεται με καθυστέρηση 20 μηνών από τη στιγμή που η κυβέρνηση απέλυσε το σύνολο των εργαζομένων "για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εταιρείας", όπως έλεγε, αλλά το προτιμητέο επενδυτικό σχήμα αποχώρησε, χωρίς να του ασκούνται οι ποινές ρητρών που προβλέπονταν», σημειώνει χαρακτηριστικά το Σωματείο στην επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία, τη ΔΥΠΑ και την Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ. Και προσθέτει:

«Επίσης, σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ που "θα κάλυπταν το εισόδημα των απολυμένων μέχρι την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ από τον νέο ιδιοκτήτη", όπως έλεγε η κυβέρνηση, για την πλειοψηφία των απολυμένων λήγουν τους επόμενους μήνες, για ορισμένες περιπτώσεις απολυμένων δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη, ενώ γι' αυτούς που έχουν ενεργοποιηθεί αποτελούν καθεστώς ισοπέδωσης κάθε εργατικού, μισθολογικού και ασφαλιστικού δικαιώματος».

Παράλληλα θέτει το ζήτημα της διασφάλισης των εγκαταστάσεων, τονίζοντας ότι «κατά τη γνώμη μας έχει ιδιαίτερη σημασία να δώσετε βάση στις καταγγελίες που θέτουμε για οργανωμένο πλιάτσικο στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ. Είμαστε στη διάθεσή σας να αναπτύξουμε στοιχεία και ντοκουμέντα με σκοπό να ενεργοποιηθεί ο κάθε αρμόδιος και να το σταματήσει».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο ζητά άμεσα συνάντηση προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά και να δοθούν λύσεις, με ένταξη όλων των απολυμένων στα προγράμματα, επίλυση των περιπτώσεων που έχουν πεταχτεί εκτός και διασφάλιση της εργασίας τους με νομοθετική ρύθμιση για όσο διάστημα χρειαστεί, παραμονή όσων μένουν στον οικισμό στα σπίτια τους, διασφάλιση της λειτουργίας των σχολείων, της ύδρευσης, της πυροπροστασίας και της επάνδρωσης των ιατρείων, λήψη μέτρων για την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης κλίμακας κ.λπ.

Να σημειωθεί επίσης ότι το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας έχει κάνει γνωστό πως το επόμενο διάστημα θα πάρει αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα που αφορούν τη ΛΑΡΚΟ και τους απολυμένους εργαζόμενους, ενώ ήδη μαζί με σωματεία και συλλόγους της Λοκρίδας οργανώνουν τη συγκέντρωση στην Αταλάντη το Σάββατο 28 Φλεβάρη, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

Στο πλευρό των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους συνεχίζει να στέκεται το ΚΚΕ, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους και αντιπαλεύοντας τους εγκληματικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές του Κόμματος Γιώργος Μαρίνος, Νίκος Εξαρχος, Θανάσης Παφίλης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Γιώργος Λαμπρούλης και Λεωνίδας Στολτίδης κατέθεσαν Ερωτήσεις στη Βουλή με βάση τα φλέγοντα ζητήματα και τις διεκδικήσεις που θέτει το Σωματείο.