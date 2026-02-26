ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχεδόν καθολική η συμμετοχή στη 48ωρη απεργία στην εργολαβική ΔΕΔΑΣ

Με σχεδόν καθολική συμμετοχή των εργαζομένων συνεχίστηκε και χθες ηστις εγκαταστάσεις τωνΧθες ήταν η δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε τοτο οποίο οργανώνει τον αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων για

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τον αγώνα τους με νέα 48ωρη απεργία σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Προγραμματίζουν επίσης απεργιακή συγκέντρωση σήμερα στις 6.15 π.μ. στην πύλη των ΕΛΠΕ, και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν μαζικά προς τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου θα εκδικαστεί η προσφυγή της εργοδοσίας για να βγάλει παράνομη την απεργία τους.

Με την εργοδοσία μάλιστα να προκαλεί με τη στάση της, οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, παίρνοντας δύναμη από την αλληλεγγύη συναδέλφων τους από άλλους κλάδους, αλλά και από τα όσα κατάφεραν με τον αγώνα τους μέχρι τώρα.

Οι εργαζόμενοι μαζί με το Σωματείο τους θα συμμετάσχουν και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

Χθες, δεύτερη μέρα της απεργίας, μετά την απεργιακή τους συγκέντρωση πήγαν στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3, διεκδικώντας την προβολή του αγώνα και των διεκδικήσεών τους από τη δημόσια τηλεόραση.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, όπου επέδωσαν υπόμνημα στην διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του υπουργού. Εκεί διαδήλωσαν μαζί με τους απεργούς συναδέλφους τους από τον κλάδο Επισιτισμού - Τουρισμού.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΔΑΣ απαιτούν την υπογραφή τριετούς επιχειρησιακής ΣΣΕ με βασικό μισθό 1.250 ευρώ καθαρά τον μήνα για όλους. Διεκδικούν επίσης: Να αποδοθούν σε όλους τους εργαζόμενους που τις δικαιούνται όλες οι τριετίες προϋπηρεσίας, με προσαύξηση 8% ανά συμπληρωμένη τριετία επί του βασικού μισθού. Ενταξη όλων των εργαζομένων στον αντίστοιχο Κωδικό Ασφάλισης και στην ειδικότητα που ανταποκρίνεται στην πραγματική παρεχόμενη εργασία τους. Ο πλήρης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας να ορίζεται σε 39 ώρες. Αλλα αιτήματα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση, την εργασία τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κ.λπ. Τέλος, να διαμορφωθεί το οργανόγραμμα με τις απαραίτητες προσλήψεις ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 εργαζόμενοι ανά πόστο.

Ολοι στην απεργία, κανένας στη δουλειά!

«Ολοι στην απεργία, κανένας στη δουλειά!»: Αυτή είναι η απάντηση των εργαζομένων στην πρακτική δικαστικών διώξεων που επιλέγει η εργοδοσία προκειμένου να μην ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις τους.

Σε ανακοίνωσή του το κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια στην Κεντρική Μακεδονία σημειώνει μεταξύ άλλων: «Αντί να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα για ουσιαστικές αυξήσεις στους εργαζόμενους που καθημερινά στηρίζουν, μαζί με το τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ, ολόκληρο το οικοδόμημα των δισεκατομμυρίων σε τζίρο και κέρδη, επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από τα δικαστήρια, σέρνοντας το Σωματείο με στόχο να κηρυχθεί παράνομη η 48ωρη απεργία της Πέμπτης 26/2 και της Παρασκευής 27/2».

«Επιλέγουν να αγνοούν τα δίκαια αιτήματα, λες και είναι υπερβολή να δοθούν πραγματικές αυξήσεις τη στιγμή που γύρω τους διακινούνται εκατομμύρια. Η περιφρόνηση απέναντι στους ανθρώπους που παράγουν τον πλούτο είναι προκλητική», προσθέτει το Σωματείο, αναδεικνύοντας επίσης ότι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες, διαρκείς ανάγκες και εργάζονται με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης κάτω από δύσκολες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. «Είναι καιρός αυτή η πραγματικότητα να αναγνωριστεί έμπρακτα: Με ουσιαστικές αυξήσεις, με αξιοπρεπείς όρους εργασίας, με ένταξη στη μητρική εταιρεία των ΕΛΠΕ και με την άμεση υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας», καταλήγει το Σωματείο.